Вандалы осквернили памятник советскому маршалу Коневу в Словакии

Tекст: Дарья Григоренко

На постаменте памятника появилась надпись красной краской, а на саму скульптуру злоумышленники набросили разрезанный посередине флаг Венгрии, передает РИА «Новости». «Сегодня утром был поврежден памятник маршалу Коневу… Как его автор я решительно осуждаю этот акт вандализма», – заявил Гибей.

Он добавил, что камеры наблюдения зафиксировали на месте происшествия автомобиль с венгерскими номерами. Автор монумента пообещал передать записи полиции и написать заявление. По его словам, если подтвердится вмешательство из-за рубежа, случившееся необходимо рассматривать как проявление неуважения к суверенитету Словакии и ее праву хранить память о своей истории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова осудила политику Варшавы по насаждению русофобии из-за осквернения советских мемориалов.

Во вторник в молдавском городе Бельцы неизвестные сорвали барельеф с изображением советского воина с памятного знака.

В начале месяца в словацком селе Кружлова на северо-востоке страны открыли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.