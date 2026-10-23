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    23 октября 2026, 15:16 • Новости дня

    Вандалы осквернили памятник советскому маршалу Коневу в Словакии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неизвестные разбили памятную табличку и нанесли оскорбительную надпись на постамент памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Словакии, сообщил автор скульптуры Славомир Гибей.

    На постаменте памятника появилась надпись красной краской, а на саму скульптуру злоумышленники набросили разрезанный посередине флаг Венгрии, передает РИА «Новости». «Сегодня утром был поврежден памятник маршалу Коневу… Как его автор я решительно осуждаю этот акт вандализма», – заявил Гибей.

    Он добавил, что камеры наблюдения зафиксировали на месте происшествия автомобиль с венгерскими номерами. Автор монумента пообещал передать записи полиции и написать заявление. По его словам, если подтвердится вмешательство из-за рубежа, случившееся необходимо рассматривать как проявление неуважения к суверенитету Словакии и ее праву хранить память о своей истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова осудила политику Варшавы по насаждению русофобии из-за осквернения советских мемориалов.

    Во вторник в молдавском городе Бельцы неизвестные сорвали барельеф с изображением советского воина с памятного знака.

    В начале месяца в словацком селе Кружлова на северо-востоке страны открыли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным

    Telegraph: ЕС на переговоры с Путиным хочет отправить Стубба и Мелони

    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры рассматривают пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишут британские СМИ.

    В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от исполнения роли потенциального посредника на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

    В последние недели в Европе усилилось стремление найти представителей для участия в мирном процессе из-за опасений, что президент США Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента. По данным издания, европейским лидерам необходимо прийти к консенсусу о необходимости переговоров с Москвой и выработать единую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из мирного урегулирования на Украине на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия государств Европы в переговорном процессе. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности.

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    22 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони

    Politico: Партия генерала Ванначчи в Италии набрала около 8% в опросах

    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший десантник генерал Роберто Ванначчи, возглавляющий партию «Национальное будущее», строит кампанию на концепции «средиземноморского патриархата» и обращении к недовольным молодым мужчинам, став проблемой для премьера Италии Джорджи Мелони перед выборами весной.

    Бывший командир-десантник Роберто Ванначчи, который в соцсетях позирует в образе римского легионера и колесничего, превратился из интернет-провокатора в заметную фигуру итальянской политики, опираясь на агрессивную маскулинность. По данным Politico, его партия «Национальное будущее» набирает около 8% в опросах и может стать ключевым партнером правого коалиционного большинства.

    Ванначчи открыто обращается к так называемой «маносфере» – сообществам мужчин, разочарованных феминизмом и прогрессивной культурой, и продвигает идею «средиземноморского патриархата». Программа партии обещает «формировать сильных мужчин», выступает против недавнего введения отдельного состава преступления фемицида, осуждает феминизм и называет защиту жизни «от зачатия до естественной смерти» и «естественной семьи» не подлежащими пересмотру ценностями.

    Центристский младший министр в правительстве Джорджи Мелони Матильде Сиракузано резко осудила использование ее сгенерированного нейросетью снимка с гипертрофированным декольте, который Ванначчи опубликовал в соцсетях. «Отвратительно думать, что можно манипулировать образом женщины для столь отвратительной пропаганды», – заявила Сиракузано, добавив, что Италия «еще никогда так низко не падала, особенно с учетом того, что это делает человек, претендующий на национальное лидерство».

    Идеологом концепции «средиземноморского патриархата» Politico называет преподавателя философии Лоренцо Гасперини, консервативного католика, выступавшего в соцсетях против вакцинации и абортов и обвинявшего феминизм в росте насилия над женщинами. Бывший соратник Ванначчи Лука Сфорцини считает само определение «средиземноморский» маркетинговым трюком, который за идиллическими ассоциациями с «моцареллой и оливковым маслом» скрывает модель, где мужчины стоят над женщинами, и называет ее «чудовищной».

    Соратник Ванначчи по партии Эмануэле Позцоло, ранее перешедший к нему из «Братьев Италии» Мелони, отрицает, что программа проповедует мужское превосходство, и говорит о стремлении вернуть мужчинам «обязанности в семье и обществе». Он оправдал фразу Ванначчи о любви к женщинам «без юбок» как «очень смешную» и сравнил его умение говорить с избирателями с Сильвио Берлускони. Политологи, опрошенные Politico, считают, что, эксплуатируя обиды молодых мужчин и образ «альфа-самца», Ванначчи заполняет свободную нишу на правом фланге и заставляет Джорджу Мелони выбирать между дистанцированием от него и риском потерять важные голоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики правительства Джорджи Мелони. В прошлом месяце итальянский генерал Ванначчи иронично отреагировал на обвинения в связях с Москвой снимком в ушанке. Летом издание Politico сообщило о конфликте Рима с Еврокомиссией из-за реформы правил охоты, инициированной правительством Мелони.

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    21 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Польша приостановила военную помощь Украине из-за чествования УПА во Львове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти приостановили отправку крупного пакета военной помощи Киеву в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

    Решение объявить 2027 год во Львовской области годом Украинской повстанческой армии было принято во время подготовки к отправке польского пакета поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА.

    Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования националистов.

    Летом Польша призвала отменить решение об увековечении этой организации.

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    21 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Неопознанный летающий объект упал на востоке Польши

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши на незаселенную территорию рухнул неопознанный летающий объект.

    В городе Любачев на незаселенный участок упал неопознанный объект, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что на месте падения уже работают сотрудники правоохранительных органов.

    Специалисты выясняют, представляет ли найденный объект взрывную опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник упал на территории частного дома в Польше.

    Во вторник упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой.

    В воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника.

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    22 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    Путин назвал политической шизофренией разговоры на Западе о подготовке к войне
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена воевать с Европой, а европейские народы также не хотят такого конфликта, заявил президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Заявления о подготовке к войне с Россией глава государства назвал «политической шизофренией».

    «Хочу, чтобы нас услышали. <...> Мы не готовимся ни к какой бы то ни было войне с Европой», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    По его словам, европейские страны развернули антироссийскую кампанию и постоянно говорят о подготовке к военному противостоянию. Президент выразил надежду, что этот подход изменится, а сторонники стратегического поражения России осознают невозможность добиться своей цели.

    «Лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов», – отметил глава государства.

    Отдельно Путин поставил под сомнение ожидания украинского руководства, что другие государства должны оплачивать продолжение боевых действий и обеспечивать Киев оружием, боеприпасами и техникой.

    «Мы не хотим воевать с Украиной. Но если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать, ну пусть воюют. Но почему они считают, что все должны за это платить и поставлять им оружие?» – заявил президент.

    Путин допустил, что такие ожидания связаны с прежними обещаниями поддержки со стороны партнеров Киева. При этом, по его оценке, помогать Украине собирались «до последнего украинца». Стремление некоторых государств ослабить Россию, подчеркнул президент, ставит вопрос о том, соответствует ли такая цель национальным интересам самой Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.

    В сентябре глава государства предостерег Европу от ввода войск на Украину.

    Тогда же он сообщил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

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    21 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

    Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает возможным достижение мира на Украине только с позиции силы и опасается расхождений с президентом США Дональдом Трампом в понимании этой формулы, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    «Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

    Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

    Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.

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    21 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Страны Европы решили наделить частные компании правом сбивать беспилотники

    Reuters: Власти стран Европы захотели разрешить частным компаниям сбивать дроны

    Tекст: Игорь Иножарский

    Правительства европейских государств начали рассматривать возможность наделения частных инфраструктурных и энергетических компаний полномочиями по уничтожению беспилотников для защиты критически важных объектов.

    Частные и государственные предприятия Европы, управляющие критически важной инфраструктурой, обратились к властям с просьбой разрешить им самостоятельно сбивать беспилотники, пишет Reuters.

    Отмечается, что подобные полномочия традиционно принадлежали исключительно военным. По данным агентства, в августе парламент Франции принял закон, позволяющий утвержденным операторам обнаруживать, подавлять и сбивать дроны вблизи уязвимых объектов. Ожидается, что к 2027 году расширенный список важнейших предприятий будет оснащен системами противодействия беспилотникам.

    В Германии министерство внутренних дел также пересматривает законодательство, чтобы определить правовую роль компаний в активных мерах защиты. В сентябре о планах предоставить аналогичные полномочия крупным энергетическим фирмам объявила Австрия. В Польше назначенные подразделения безопасности операторов уже получили право перехватывать контроль над дронами.

    Генеральный секретарь европейской энергетической ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил об опасениях отрасли. «Существует теоретическая и все более практическая вероятность того, что этой зимой могут произойти отключения отопления из-за гибридных атак», – отметил он. При этом некоторые операторы выражают беспокойство по поводу юридической ответственности за возможный ущерб на земле при перехвате дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Финляндия получила 32 млн евро от ЕС на борьбу с беспилотниками. Летом правительство России создало подкомиссию по безопасности критической инфраструктуры. Президент Владимир Путин подписал указ о правилах обеспечения антидроновой безопасности критической инфраструктуры.

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    21 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Коште пришлось звонить Туску после ссоры премьеров Польши и Испании

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите Европейского совета в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между премьер-министром Польши Дональдом Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом, сообщает RMF FM.

    Дискуссия за закрытыми дверями оказалась очень напряженной. Санчес выступил в защиту планов легализации сотен тысяч незаконных мигрантов в своей стране, чтобы улучшить контроль за ситуацией. В ответ Туск заявил об угрозе безопасности других государств Евросоюза и риске поощрения нелегалов, пишет dorzeczy.pl со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    Туск высказался за усиление охраны внешних границ, борьбу с нелегальной миграцией, депортацию нарушающих закон иностранцев и ужесточение политики предоставления убежища.

    Во время переговоров произошла необычная ситуация. Когда польский премьер покинул зал заседаний для консультаций со своей делегацией, премьеры Чехии и Венгрии отказались принимать решения в его отсутствие. Председателю Европейского совета Антониу Коште пришлось звонить главе правительства Польши и просить его вернуться, поскольку без него дискуссия не могла продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обсуждение миграционной политики лидерами государств на закрытых переговорах Евросовета в Брюсселе вылилось в безобразную перепалку.

    Во вторник Евросоюз запланировал создать лагерь для депортации мигрантов в Руанде.

    В понедельник Туск пригрозил депортацией нарушающим законы Польши мигрантам.

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    21 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полиция Италии опознала 11-летнего участника погромов в Милане

    Corriere della Sera: Полиция опознала 11-летнего участника беспорядков в Милане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником недавних беспорядков в Милане.

    Юный гражданин Италии был опознан правоохранителями в одной из школ на юге Милана, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera. Видеозаписи с участием ребенка, одетого в темную одежду с закрытым лицом, получили широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик выходит из магазина с украденными вещами, а также находится рядом с горящей мусорной корзиной.

    Поскольку участнику беспорядков еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее полиция может направить информацию о нем в прокуратуру по делам несовершеннолетних и социальные службы.

    Массовые акции протеста прошли в ряде городов Италии 17 и 18 октября, наиболее крупные из них – в Милане. В ходе столкновений были задержаны более 300 человек, пострадали свыше 110 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

    В понедельник правительство направило в город сотни военных из-за массовых беспорядков.

    В тот же день полиция задержала более 270 участников протестов.

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    22 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Европарламент предложил открыть оборонные программы для стран вне Евросоюза

    Rapporteur: Европарламент пустит третьи страны в оборонные программы ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента достигли предварительного компромисса, который позволит государствам, не входящим в Евросоюз, участвовать в европейских оборонных проектах, пишет издание Rapporteur.

    Проект будущего бюджета Евросоюза предусматривает выделение более 136 млрд евро на оборонные, космические и смежные направления, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Было бы стратегической ошибкой отказаться от возможностей наших ближайших союзников, особенно в области исследований и разработок», – заявила председатель комитета ЕП по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    Согласно документу, страны вне Евросоюза получат доступ к проектам при условии заключения специальных соглашений с Брюсселем и внесения финансовых взносов. При этом европейские компании сохранят приоритет при закупках вооружений, а Евросоюз оставит за собой право самостоятельно использовать профинансированные разработки.

    Из запланированных 136,1 млрд евро на нужды оборонной промышленности направят 52 млрд, на военные исследования – 15 млрд, а космические программы получат 45 млрд евро. Остальные средства пойдут на критическое сырье, гражданскую безопасность и стратегические резервы. Голосование по проекту в профильном комитете Европарламента намечено на 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках ряда государств добиться сокращения европейских военных расходов.

    В прошлом месяце депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ.

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    21 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Суд в Варшаве оправдал ранившего мигранта на границе с Белоруссией военного

    Суд в Польше оправдал военного за ранение мигранта на границе с Белоруссией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный гарнизонный суд Варшавы оправдал подпоручика, который случайно выстрелил в нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Польский суд оправдал военнослужащего, ранившего нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году. Оправдательный приговор вынес военный гарнизонный суд Варшавы, передает РИА «Новости».

    «Сегодня подпоручик Войска польского был оправдан военным гарнизонным судом Варшавы. В отношении него не доказано никакой халатности во время службы на границе с Белоруссией. В ноябре 2023 года он случайно подстрелил мигранта», – сообщил Косиняк-Камыш в соцсетях.

    Глава Минобороны подчеркнул, что ведомство с самого начала оказывало военному юридическую поддержку. По его словам, солдат, выполняющий свои обязанности, не должен оставаться один даже в сложной ситуации, и ни один военнослужащий польской армии не останется без помощи.

    Инцидент произошел 3 ноября 2023 года в районе населенного пункта Топило в Подляском воеводстве, неподалеку от белорусской границы. Во время патрулирования военнослужащие обнаружили группу незаконно пересекших границу людей. В ходе преследования один из солдат случайно ранил 22-летнего гражданина Сирии. Пострадавшего госпитализировали, пулю извлекли из области позвоночника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил депортацией мигрантам, нарушающим законы страны.

    Ранее Варшава продлила запрет на предоставление убежища на границе с Белоруссией.

    До этого мигрант ранил польскую пограничницу камнем из пращи.

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    22 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине из-за диалога США и России

    FT: ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты опасаются, что из-за активизации диалога Москвы и Вашингтона Брюссель останется за рамками мирного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times (FT).

    Руководство Евросоюза стремится получить место за столом переговоров на случай неблагоприятного для Брюсселя развития ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Если все полетит к чертям, лучше, чтобы они были там», – заявил европейский дипломат, комментируя встречи представителей Еврокомиссии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Очередной визит американского представителя в Россию заставил европейских чиновников всерьез забеспокоиться о возможном изменении позиции США в пользу Москвы. Из-за этих опасений делегаты от ЕС на встрече в Осло настаивали на своем участии во всех этапах мирного процесса.

    Европейские лидеры предлагают лоббировать начало консультаций России, США и Украины на техническом уровне, чтобы лишь затем переходить к переговорам руководителей государств. Европейские союзники Киева также пытаются сформировать дополнительный дипломатический трек с рабочими группами для обсуждения отдельных вопросов будущего мирного соглашения.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность присутствия Брюсселя за столом переговоров для изложения европейской позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление консультаций в формате Россия – США – Украина.

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    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Дефицит продуктов возник на юге Италии из-за протестов

    На юге Италии начались перебои с продуктами на фоне протестов автоперевозчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В итальянской области Кампания на фоне протестов автоперевозчиков в супермаркетах возник дефицит основных продуктов питания, среди которых мука, молоко, сахар и макароны.

    Пустые полки наблюдаются в Неаполе и соседних населенных пунктах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Fatto Quotidiano. В некоторых магазинах нет томатных соусов, консервированных помидоров, колбасных изделий, сыра, яиц и хлеба для тостов.

    «Кажется, что мы на войне», – приводит газета слова жительницы Неаполя Клаудии, которая не смогла найти в супермаркете привычные продукты. Она добавила, что в магазине остались лишь шоколад, конфеты и несколько упаковок печенья.

    Протесты итальянских автоперевозчиков против роста цен на топливо сопровождаются блокированием дорог и транспортных развязок на юге страны, что затрудняет доставку товаров. Издание отмечает, что происходящее вызывает у покупателей ассоциации с пандемией коронавируса.

    Последствия протестов начинают ощущаться и в центральных и северных регионах Италии, в частности в Лацио и Ломбардии, пишет Corriere della Sera. В районе Рима возникают перебои с привозом овощей и фруктов из южных Апулии, Кампании и Сицилии. Все это может привести к росту цен на отдельные категории продуктов до 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге Италии.

    В понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

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