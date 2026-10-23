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    23 октября 2026, 15:08 • Новости дня

    Шторм оставил без света более 18 тыс. домов на юго-западе Британии

    Independent: Шторм оставил без электричества 18 тыс. британских домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за обрушившегося на Британию мощного шторма «Остин» более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения.

    Шквальный ветер привел к массовым отключениям электричества на юго-западе Британии, обесточив более 18 тыс. жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. Издание ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid.

    Отмечается, что среди оставшихся без электроснабжения числятся свыше 6 тыс. домов, где проживают люди, которым может потребоваться особая помощь.

    Стихия обрушилась на Британию с сильными ветрами. По данным синоптиков, в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 50 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу повреждение энергетической инфраструктуры оставило без света свыше 900 населенных пунктов в Житомирской области Украины.

    В прошлом месяце ураганный ветер на северо-востоке США привел к отключению электричества у десятков тысяч американцев.

    Летом мощный шторм обесточил более 93 тыс. потребителей в Литве.

    23 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чехии

    В Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4

    Tекст: Мария Иванова

    В западной части Чехии произошло землетрясение магнитудой 3,4, эпицентр находился на глубине девяти километров.

    Подземные толчки ощутили жители района города Тахов Пльзеньского края, пишет ТАСС со ссылкой на агентство CTK. Они заявили об услышанном сильном грохоте и звуках, похожих на взрывы.

    Землетрясение произошло примерно в 00:30, очаг находился на глубине девяти километров.

    Отмечается, что сильные подземные толчки в районе Тахова были зафиксированы 15 октября 2022 года. Тогда магнитуда составила 2,2 балла, а эпицентр находился на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в итальянском Неаполе зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,7. В июле специалисты Чехии зарегистрировали заметные сейсмические колебания на западе страны.

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    23 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    К спасению людей после землетрясения в Тибете привлекли более 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибетского автономного района КНР принимают участие более 5 тыс. человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Среди участников операции – спасатели, врачи, полицейские, сотрудники МЧС, экстренных служб и военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они оборудуют временные палаточные лагеря для 12,5 тыс. эвакуированных жителей. В районы ЧП доставлена 231 т нефтепродуктов для обогрева, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Экстренные службы расчищают завалы на автодорогах, уже восстановлено движение по трассе G317. Для оценки разрушений используются разведывательные беспилотники НОАК.

    Землетрясение в уезде Бачен произошло в четверг. Погибли по меньшей мере 16 человек, 76 ранены, разрушено более 300 домов. По данным посольства России в КНР, россиян среди пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    Отец Меган Маркл стал фигурантом дела о детской порнографии

    Sun: Отца Меган Маркл заподозрили в хранении детской порнографии на Филиппинах

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего, отца жены принца Гарри Меган, по подозрению в хранении архива детской порнографии, сообщило издание Sun.

    Отец герцогини Сассекской Томас Маркл-старший, с которым она давно не поддерживает отношения, находится под следствием из-за огромного архива детской порнографии. В полицию на него заявил собственный сын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

    По словам сына, он нашел сотни изображений в доме отца на Филиппинах. Он также связался с правоохранительными органами США, которые готовятся начать собственное расследование.

    Источник издания сообщил, что сотрудник ФБР уже запросил контактные данные следователей, ведущих это дело на Филиппинах.

    В четверг филиппинские следователи сформировали оперативную группу под руководством центра защиты прав женщин и детей для проведения расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл возмутились слежкой фотографов за малолетними детьми.

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    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

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    23 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Землетрясение в Тибете унесло жизни 16 человек

    Число пострадавших при землетрясении в Тибете выросло до 76 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Тибетском автономном районе Китая число пострадавших в результате землетрясения возросло до 76, погибли 16 человек.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о 65 пострадавших.

    В результате стихийного бедствия обрушились или получили повреждения более 330 домов. В район бедствия направлены более пяти тысяч человек для ликвидации последствий.

    Землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано вечером 22 октября в уезде Бачен городского округа Нагчу. Эпицентр находился на глубине 10 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу китайское телевидение сообщило об увеличении количества пострадавших в результате землетрясения в Тибете до 65 человек. В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

    В четверг в Тибетском автономном районе произошло землетрясение магнитудой 7,1.

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    23 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

    Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без осадков, воздух прогреется до 14 градусов тепла, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

    «Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

    Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.

    Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.

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    23 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Ученые пообещали Земле спокойную геомагнитную обстановку на выходных

    В ИКИ РАН исключили вероятность возникновения магнитных бурь в выходные

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящие выходные, 24 и 25 октября, геомагнитная обстановка на планете останется спокойной, магнитные бури не ожидаются.

    В субботу и воскресенье геомагнитная активность будет находиться в зеленой зоне, вероятность возникновения магнитных бурь минимальна, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Солнечная активность продолжает колебаться в диапазоне от слабо до умеренно возмущенной. Основные активные области уходят на обратную сторону звезды, где окончательно скроются к 27 октября. Выходящая на севере новая активная область пока никак себя не проявила, поэтому вероятность солнечных вспышек с влиянием на Землю остается низкой.

    В первой половине недели геомагнитная активность была повышена, однако до уровня магнитных бурь текущее возмущение так и не доросло. Кроме того, в центральной части России в выходные ожидается аномально теплая погода на пять–восемь градусов выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг астрономы предупредили о возможных геомагнитных возмущениях на Земле из-за выброса протуберанца.

    В прошлом месяце ученые ожидали возникновения магнитных бурь из-за воздействия очередной корональной дыры.

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    23 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

    МЧС: Уровень воды в реках Крыма начал снижаться после паводка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Крыму после прохождения мощного циклона начала снижаться вода в реках, сообщила пресс-служба МЧС России.

    «Отмечается положительная динамика: уровень воды в реках начал снижаться», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости». В Крыму ведутся работы по ликвидации последствий непогоды на восьми участках.

    Кроме того, спасатели расчищают русло реки Гува с использованием водолазного снаряжения: они цепляют специальными крюками и перемещают вниз по течению мусор и камни.

    Всего в ликвидации последствий задействовано 315 человек и 54 единицы техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Алупке из-за сильных дождей река Хара-Баир вышла из берегов.

    Во вторник в южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей началась эвакуация жителей.

    В Ялте из-за сильных подтоплений ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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    23 октября 2026, 07:02 • Новости дня
    Ученые оценили смертность от жары в Европе летом в 50 тыс. человек

    Институт Грэнтэма: Жара в Европе летом унесла жизни более 50 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Из-за экстремальной жары летом 2026 года в странах Европы погибли более 50 тыс. человек, следует из исследования Института Грэнтэма при Имперском колледже Лондона.

    «Мы насчитали 50 391 избыточную смерть, связанную с жарой, в 854 городах в течение лета», – цитирует исследование РИА «Новости».

    Избыточная смертность отражает разницу между фактическим числом смертей и ожидаемым. Ученые отмечают, что в этих городах проживает около 173 млн человек. Наивысшая смертность зафиксирована среди людей старше 85 лет. Сильнее всего жара коснулась Мальты, Италии, Венгрии и Хорватии.

    По оценкам экспертов, 65% этих смертей, вероятно, были вызваны антропогенным изменением климата. Около трети всех избыточных смертей пришлось на период с 17 июня по 1 июля, когда температура в среднем по Европе превышала норму на 5,3 градуса.

    Для сравнения, в 2025 году число избыточных смертей от жары было почти вдвое меньше – 24,5 тыс. Авторы исследования делают вывод, что лето 2026 года, скорее всего, стало самым опасным в связи с жарой летом за всю историю Европы.

    В сентябре исследование страховой группы Allianz показало сокращение объема европейской экономики на 113 млрд евро в текущем году из-за падения производительности труда на фоне экстремально высоких летних температур.

    Европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля и резкого роста цен на продовольствие после потери почти 7 млн тонн урожая из-за аномальной летней жары. В августе четыре охватившие Европу аномальные волны жары привели к массовому росту смертности.

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    23 октября 2026, 07:00 • Новости дня
    Власти австралийского штата закрыли школы из-за мощного наводнения

    Власти Австралии закрыли восемь школ в окрестностях Брисбена из-за наводнения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Департамент образования австралийского штата Квинсленд принял решение закрыть учебные заведения к северу от Брисбена на фоне масштабных наводнений, спровоцированных ливнями.

    В пятницу из-за неблагоприятных погодных условий временно прекратили работу восемь школ к северу от столицы региона, в том числе четыре в городе Кабулчер, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент образования штата.

    «При принятии решения об открытии или закрытии школ учитываются текущие и прогнозируемые погодные условия, уровень воды в реках и ручьях, а также состояние дорог и подъездных путей», – указали там.

    До этого мощные осадки привели к внезапным подтоплениям на юго-востоке штата. В отдельных районах за три часа выпало более 160 миллиметров дождя, что вызвало затопление жилых домов и перекрытие десятков автодорог. В настоящее время устанавливается размер ущерба от стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в австралийском штате Квинсленд из-за сильных ливней начались наводнения. Летом мощные муссонные ливни в индийском штате Ассам привели к масштабным затоплениям. В прошлом году несколько городов на востоке Австралии покрылись толстым слоем снега.

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    23 октября 2026, 07:46 • Новости дня
    Число пострадавших при землетрясении в Тибете возросло до 65 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7 в Тибетском автономном районе КНР увеличилось до 65 человек, сообщило китайское телевидение.

    Около 12,5 тыс. человек эвакуированы в безопасные места, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Отмечается, что из 65 пострадавших в уезде Бацин 11 человек получили серьезные травмы, 54 – легкие.

    Ранее сообщалось о 16 погибших и 54 пострадавших, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения в Тибетском автономном районе. В результате подземных толчков пострадали 46 человек. В четверг в Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,1.

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    23 октября 2026, 08:36 • Новости дня
    Тайфун «Чампи» унес жизнь человека на Тайване

    Один человек погиб и 94 пострадали из-за тайфуна «Чампи» на Тайване

    Tекст: Мария Иванова

    Тайфун «Чампи», принесший на Тайвань сильный ветер и ливни, стал причиной гибели одного человека и травмирования еще 94, сообщает Центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям (CEOC) острова.

    Мужчина погиб в уезде Пиндун: он стоял на берегу и был смыт сильной волной. Травмы пострадавшие получили в результате ДТП, падений рекламных щитов и деревьев, вызванных сильным ветром и дождями, передает ТАСС.

    Как сообщает Центральное метеорологическое управление (CWA) острова, штормовые ветры охватили ряд районов Тайваня в ночь на пятницу. Ожидается, что стихия распространится на весь остров, принеся проливные дожди и высокие волны.

    Утром пятницы центр тайфуна находился в 260 км к юго-востоку от уезда Илань, смещаясь на северо-восток со скоростью 11–15 км/ч. Скорость ветра достигает 43 м/с порывами до 53 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ на всей территории острова в связи с приближением тайфуна «Чампи».

    В августе мощный тайфун «Долфин» достиг восточной китайской провинции Чжэцзян.

    В июле тайфун «Хунся» стал первым подобным явлением, за которым китайские метеорологи наблюдали при помощи роя беспилотников.

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    23 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Сейсмологи назвали высоким уровень сейсмичности на Камчатке

    В РАН зафиксировали высокий уровень сейсмической активности на Камчатке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Показатель сейсмологической активности на Камчатском участке зоны субдукции достиг высоких значений по шкале СОУС'09, сообщили в Камчатском филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

    По итогам прошлой недели эксперты охарактеризовали показатель сейсмичности в регионе как фоновый повышенный, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу Камчатский филиал Геофизической службы РАН повысил оценку магнитуды произошедшего на полуострове землетрясения до 6,9. Национальное метеорологическое управление Японии аннулировало экстренное предупреждение о землетрясении магнитудой более 9,9. Жители Северо-Курильска Сахалинской области ощутили зафиксированное у берегов Камчатки землетрясение силой до четырех баллов.

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    23 октября 2026, 19:39 • Новости дня
    Матрос ВМС Британии получил пять обвинений в попытке шпионажа

    Sky News: Матрос ВМС Британии получил пять обвинений в попытке шпионажа

    Tекст: Вера Басилая

    Старший матрос ВМС Соединенного Королевства Тедди Янг предстал перед лондонским судом по делу о попытке шпионажа в пользу иностранного государства.

    Янг предстал перед британским судом, где ему были предъявлены пять пунктов обвинений по делу о попытке шпионажа в пользу иностранного государства, передает ТАСС со ссылкой на Sky News. Обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы строгого режима Белмарш.

    Янг начал службу в апреле 2024 года. В качестве специалиста по разведке он имел высокий уровень допуска к секретной информации. Матроса впервые задержали в мае 2025 года, а в октябре этого года контртеррористическая полиция вновь арестовала его в графстве Бедфордшир.

    Британцу вменяют подготовку к раскрытию защищенной информации и ее хранение с намерением действовать в интересах иностранной державы. Предполагаемые правонарушения произошли в период с ноября 2024 года по май 2025 года.

    Кроме того, Янга обвинили в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Следствие считает умышленной передачу секретных данных на личную электронную почту и сохранение сведений на личных устройствах. Матрос также отказался предоставить информацию о USB-накопителе и карте памяти. Судебное заседание по этому делу начнется в октябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Британия выдвинула обвинения против российских нефтяных танкеров в запуске беспилотников для шпионажа над объектами НАТО.

    В мае британский МИД сообщил о вызове китайского посла из-за приговора экс-полицейскому по делу о шпионаже.

    В марте правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в сборе информации о еврейской общине Лондона по заданию Ирана.

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    23 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Из-за шторма Austen в Брюсселе пострадали четыре человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Брюсселе четыре человека получили травмы в результате шторма Austen, сообщили городские пожарные.

    Три человека пострадали в центре Брюсселя из-за упавшего на террасу ресторана дерева. Еще один человек получил ушиб от упавшей ветки на проспекте Тервюрен в районе Волюве-Сен-Пьер, передает РИА «Новости».

    К 16:30 по местному времени пожарные совершили 33 выезда, из которых 19 были связаны с сорванными ветром предметами, а 14 – со сломанными ветвями и поваленными деревьями. Десятки вызовов остаются в работе.

    Последствия шторма наблюдаются и в других частях Бельгии. В Западной Фландрии зафиксировано три вызова из-за упавших деревьев, включая инцидент в Вумене, где автомобиль столкнулся с деревом на дороге. В Валлонии упавшее дерево перекрыло автотрассу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бельгии спасателям пришлось снимать с деревьев пятерых иностранных военных парашютистов, которых снесло сильным ветром во время международных учений Falcon Leap.

    В августе первый крупный лесной пожар в текущем году охватил заповедный район на востоке Бельгии.

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