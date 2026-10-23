Фальков призвал проработать будущее российских вузов на фоне развития ИИ

Tекст: Валерия Городецкая

Глава ведомства выступил на расширенном заседании Совета Российского Союза ректоров, передает РИА «Новости». Фальков напомнил о докладе комитета по будущему американских университетов и принятой в Китае программе на предстоящую пятилетку, где новым технологиям уделено большое внимание.

«Во всем мире идет кардинальное переосмысление роли университетов. Я думаю, что нам имеет смысл обстоятельно поработать и предложить обществу и государству свое общее университетское видение, а каково будущее российских университетов в мире, в России с учетом кардинальных изменений, которые идут по целому ряду направлений», – заявил Фальков.

Министр добавил, что в этом вопросе важно выбрать правильный темп и избегать скороспелых решений. При этом он подчеркнул, что игнорировать изменения не удастся, так как к этому подталкивают жизнь, работодатели и запросы абитуриентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что искусственный интеллект не следует слепо запрещать или некритично внедрять в образовательный процесс.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о радикальных изменениях роли человека в обществе из-за развития новых технологий.

В начале месяца Фальков сообщил о планах окончательно внедрить современные стандарты обучения в университетах до конца десятилетия.