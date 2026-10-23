«Севмаш» обновил инфраструктуру для постройки атомных подводных лодок

На «Севмаше» смонтировали новые судовозные пути для атомных подлодок

Tекст: Тимур Шайдуллин

На предприятии ОСК «Севмаш» в Архангельской области обновляются судовые пути для АПЛ. Старые пути были полностью демонтированы, а на их месте смонтирована новая сложная инженерная система, включающая забетонированное основание и специальные усиленные рельсы. По этой конструкции перемещаются транспортные тележки с блоками будущих кораблей, сообщает «Севмаш» в Max.

Обновление транспортно-передаточного комплекса потребовалось для перевода укрупненных секций подлодок из корпусно-сварочного производства на стапель. Протяженность реконструированного участка составила 132 метра и включила шесть железнодорожных ниток.

В связи с внедрением современных технологий строительства нагрузка на комплекс возросла почти в 1,5 раза. Ожидается, что после завершения модернизации грузоподъемность путей увеличится в 1,7 раза, повысится надежность системы, а риск задержек в графике постройки судов будет исключен.

Проект реконструкции разработали специалисты отдела главного архитектора завода. Масштабные работы были выполнены силами ремонтно-строительного цеха предприятия без привлечения сторонних организаций, что произошло на верфи впервые.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на заводе «Севмаш» спустили на воду шестую атомную подводную лодку проекта «Ясень-М» «Ульяновск».

В июне на верфи в Северодвинске состоялась закладка многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск».

Ранее генеральный директор предприятия Михаил Будниченко сообщил о готовности строить авианосцы водоизмещением около 100 тыс. тонн.