В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу

Tекст: Валерия Городецкая

Пассажирам предписано проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия, сообщает Шереметьево в Max. В аэропорту запрещено пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов, находиться вблизи окон и стеклянных конструкций, а также осуществлять фото- и видеосъемку.

Кроме того, нельзя приближаться к обнаруженным беспилотникам или их фрагментам.

Службы аэропорта оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших к Москве беспилотников.

В ночь на пятницу в направлении Московского региона направлялось более 155 дронов.