Число уничтоженных на подлете к Москве с ночи беспилотников увеличилось до 19

Tекст: Дарья Григоренко

«Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в своем канале в Max.

Таким образом, общее количество уничтоженных с ночи беспилотных летательных аппаратов достигло 19.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 летевших на столицу беспилотников.

До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.