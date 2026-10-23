Нарвское кафе стало пунктом обогрева для застрявших на границе с Россией

Кафе в Нарве стало пунктом обогрева для застрявших на эстонской границе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Людям, стоящим в многочасовых очередях, бесплатно выдают пледы, помогают согреться, найти ночлег и подключить местные сим-карты, пишет Dv.ее.

«В холодную погоду в очереди на границе в Нарве можно увидеть людей, завернувшихся в пледы. Их бесплатно выдают на время сотрудницы кафе Bro... Кафе, которое когда-то открывали для нарвской молодежи и семей с детьми, почти потеряло местных гостей и превратилось в пункт помощи людям, застрявшим на границе», – приводит издание слова совладелицы заведения Олеси Игнатьевой.

По ее словам, график работы кафе теперь зависит от погранпункта, а посетители из очереди составляют около 95% клиентов, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов заявил о превышении возможностей пограничного пункта у Нарвы из-за большого числа желающих попасть в Россию.

Ранее перед этим КПП образовалась большая очередь из путешественников.

Эстонские власти решили сократить время работы КПП «Нарва-1» до 12 часов в сутки.