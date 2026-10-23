Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.
По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.
До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.
В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.