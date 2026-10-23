В Эстонии признали незаконным запрет на прием россиян в университет

Канцлер права в Эстонии счел некорректным отказ вуза принимать граждан России

Tекст: Тимур Шайдуллин

По оценке канцлера права Эстонии, Таллинский технический университет нарушает принцип равного обращения, когда не допускает граждан России и Белоруссии к поступлению в университет. В качестве причины вуз назвал отсутствие законных оснований для пребывания в Эстонии в течение всего номинального срока обучения по программе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

К омбудсмену обратился молодой человек с российским гражданством, которому вуз отказал в приеме из-за отсутствия действующего вида на жительство.

По мнению советника канцлера права Олари Коппеля, введенное ограничение противоречит принципу равного обращения. Он отметил, что, согласно конституции Эстонии, каждый имеет право на образование. Исключение действует только для россиян и белорусов, добавил Коппель.

По данным телерадиокомпании, россиянин живет в Эстонии четвертый год и оспаривает в суде отказ в выдаче ему срочного ВНЖ. Университет ожидает судебного решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.

Летом Таллин выступил за ограничение выдачи туристических виз россиянам. А в июне в Таллине задержали предпринимательницу с российским и финским гражданством, которую американские власти подозревают в незаконном экспорте электроники.