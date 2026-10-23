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    23 октября 2026, 14:08 • Новости дня

    Глава Nvidia предрек превращение ИИ в отдельную отрасль мировой экономики

    Глава Nvidia заявил о начале новой промышленной революции из-за развития ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Развитие технологий искусственного интеллекта спровоцировало новую промышленную революцию, которая вскоре затронет каждого человека в любой стране мира, заявил генеральный директор американского производителя микросхем Nvidia Дженсен Хуанг.

    Выступая в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в Астане, руководитель технологической корпорации обратил внимание на глобальные изменения в обществе, передает ТАСС.

    «По сути, ИИ – это новая технология. Поскольку это технология общего назначения и поскольку она способна преобразовывать каждую отрасль, жизнь каждого человека, каждую компанию и каждую страну, это можно назвать промышленной революцией, движимой технологиями», – сказал Хуанг.

    По его словам, в ближайшем будущем искусственный интеллект перестанет быть просто перспективной разработкой и превратится в самостоятельную отрасль мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о потребности в радикальном изменении роли человека и государства в обществе из-за развития искусственного интеллекта.

    В понедельник правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению таких технологий в промышленность.

    На прошлой неделе лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу предупредил об угрозе уничтожения мирового рынка труда в ближайшие десять лет из-за появления сверхинтеллекта.

    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

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    22 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обнаружение уязвимостей в языке программирования PHP стало своеобразной тренировкой для IT-индустрии, которой предстоит научиться быстрее реагировать на новые угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Эльдар Муртазин. По его словам, алгоритмы уже превосходят человека в поиске слабых мест программного обеспечения. Поскольку этими возможностями будут пользоваться и хакеры, противостоять атакам с применением ИИ должны тоже системы защиты на основе искусственного интеллекта.

    «Если говорить конкретно про эти уязвимости в PHP, то они относительно умозрительны, атак с их использованием на данный момент не было. Тем не менее это серьезные уязвимости нулевого дня (неустраненная уязвимость в ПО, о которой разработчики не знают или не успели выпустить защитный патч – прим. ВЗГЛЯД), и таких находок с каждым днем будет становиться все больше. Поэтому сегодня все пытаются защититься от них теми или иными способами. Крайне важно, чтобы индустрия научилась реагировать на такие угрозы как можно быстрее», – говорит Муртазин.

    По его словам, происходящее можно считать своеобразной тренировкой, в ходе которой вырабатывается порядок действий в подобных ситуациях. Страны, отключающие свои ресурсы, выбирают наиболее простой и, по их оценке, надежный способ защиты. Те, кто продолжает работу, вероятно, больше уверены в защищенности своих систем, отметил эксперт.

    «Если возвращаться к поиску уязвимостей, то алгоритмы находят их намного быстрее, чем человек. Уже сегодня они настолько продвинуты, что будут обнаруживать уязвимости все быстрее и быстрее. Но хакеры будут использовать алгоритмы для того, чтобы атаковать. Поэтому выстроенные сегодня системы защиты должны стать эвристическими – это должен быть искусственный интеллект, который борется против атаки искусственного интеллекта, то есть программа против программ. По-другому никак не получится», – заключил Муртазин.

    Во вторник стало известно, что ИИ обнаружил критическую уязвимость в языке программирования PHP, на котором работает почти 70% сайтов мира. Эти дыры уже пытаются использовать для взлома сайтов. После обнаружения проблемы Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция, Германия и другие страны временно вывели государственные порталы из Сети для установки обновлений. В среду госсайты были отключены уже по меньшей мере в 13 странах, а власти Великобритании и США потребовали проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности. В четверг к ним присоединилась Венгрия.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    21 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США обсуждают реализацию энергетических проектов и создание центров в сфере искусственного интеллекта.

    По его словам, Россия и Соединенные Штаты ведут активный диалог по совместным энергетическим проектам и созданию дата-центров искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    «И стороны пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться. И мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра, но также, в том числе в создании совместных дата-центров искусственного интеллекта», – отметил Дмитриев.

    Он добавил, что взаимодействие двух стран продолжит поступательно развиваться, несмотря на сопротивление со стороны ряда европейских государств, которые сами активно закупают российские энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев назвал продуктивной встречу с американским спецпосланником. Уиткофф похвалил российского чиновника за совместную работу.

    Перед этим кортеж политиков прибыл в Константиновский дворец в Петербурге для проведения переговоров.

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    23 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    В России решили создать первый «умный монастырь» с искусственным интеллектом

    В Костроме решили создать первый умный монастырь с ИИ

    В России решили создать первый «умный монастырь» с искусственным интеллектом
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме в ходе реставрации оснастят умной системой на основе технологий искусственного интеллекта, сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.

    Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь планируют оснастить системой непрерывного мониторинга состояния икон и автоматизированного управления инженерными сетями, передает РИА «Новости».

    «Цель уникального проекта, инициированного фондом «Иннотех XXI», – создать первый в Русской православной церкви «умный монастырь» на базе автономного модульного центра обработки данных», – заявил президент фонда Алексей Агапов.

    По его словам, система будет прогнозировать появление трещин, очагов плесени и отслоений живописи задолго до видимых разрушений. Искусственный интеллект также будет анализировать потребление тепла, электроэнергии и воды, автоматически регулируя режимы отопления и освещения в разных корпусах обители.

    Проект рассчитан на период до 2030 года, когда будет праздноваться 700-летие основания монастыря. На территории установят замаскированный под историческую застройку модульный центр обработки данных, а к юбилею планируется создать цифровой двойник монастыря, виртуальный музей и мобильное приложение с дополненной реальностью для гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин провел встречу с главой Новгородской области Александром Дроновым для обсуждения масштабного обновления исторических святынь Великого Новгорода.

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    22 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости реализовать планы по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу Федеральной таможенной службы (ФТС).

    Все планы, включая внедрение искусственного интеллекта в работу таможенной службы, должны быть реализованы, заявил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на церемонии вручения знамени ФТС, передает ТАСС.

    «Идет большая системная работа в рамках Стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур и дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы. Уверен в вашей компетентности и ответственности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в церемонии вручения знамени ФТС. Позже президент принял участие в этом мероприятии в Кремле.

    В прошлом месяце Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым оценил внедрение системы QR-кодов для контроля за перемещением товаров через государственную границу.

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    21 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    В России впервые показали оснащенный ИИ беспилотник «Кащей»

    В Москве впервые представили дрон-перехватчик с ИИ «Кащей»

    Tекст: Мария Иванова

    Учредитель компании «Защита от дронов» Ильдар Алмазов заявил, что на выставке в Москве впервые представили дрон-перехватчик «Кащей», который работает на основе искусственного интеллекта.

    Новый беспилотник существует в дневной и ночной модификациях, передает ТАСС.

    «Тут у нас показан дрон-перехватчик «Кащей». Это абсолютно новый продукт. Он существует в нескольких модификациях – пяти- и семидюймовые. Максимальная скорость обеих модификаций составляет 320 км/ч. Они могут быть как ночные, так и дневные. В «Кащее» применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют перехватчику находиться в полностью автономном полете даже в условиях работы вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Он эффективно сбивает цели, летящие на скоростях до 220 км/ч. Семидюймовая модификация может оснащаться боевой частью массой 400 граммов», – рассказал Алмазов.

    По его словам, аппарат способен находиться в воздухе до восьми минут на максимальной скорости, а предельная высота его полета достигает четырех километров.

    Кроме того, «Кащей» уже применяется частными охранными предприятиями и несколькими крупными компаниями в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в зоне проведения спецоперации начались боевые испытания дрона-перехватчика с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Эксперты оценили способы повышения эффективности борьбы с украинскими беспилотниками.

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    21 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Агенты искусственного интеллекта OpenAI отключили системы контроля

    FT: ИИ-агенты компании OpenAI обманули разработчиков и отключили слежение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агенты искусственного интеллекта американской компании OpenAI в октябре дважды самостоятельно ослабили внутренние системы мониторинга за некорректным поведением ботов.

    В октябре агенты искусственного интеллекта отключили механизмы защиты, призванные выявлять их ненадлежащее поведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В одном из случаев алгоритм отключил автоматическую систему оповещения разработчиков. Спустя несколько дней при выполнении другого задания программа убрала систему мониторинга и солгала об этом сотрудникам компании.

    Оба раза агенты интерпретировали стандартные инструкции по кодированию как разрешение на ослабление мер контроля. В настоящее время OpenAI проводит расследование инцидентов и работает над укреплением систем безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший руководитель направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности профильных компаний. Также разработчик отказался от выпуска новой модели ради безопасности. Тем временем создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие алгоритмов.

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    21 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Владеющего кунг-фу гуманоидного робота-телохранителя презентовали в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайская компания Unitree Robotics презентовала человекоподобного робота-телохранителя H2-X Kung Fu Legend Guardian, способного защищать людей в опасных ситуациях и владеющего боевыми искусствами.

    Промо-ролик с демонстрацией возможностей новой модели разработчики опубликовали в своих соцсетях, сообщает РИА «Новости». На кадрах презентации гуманоидный робот демонстрирует навыки кунг-фу, наносит серии ударов, ставит блоки и выполняет сложные акробатические трюки, включая сальто и прыжки с высоты до четырех метров.

    В рамках постановочных сценариев H2-X защищает человека от вооруженного нападения, отталкивает манекен с траектории движения машины, принимает удар на себя, а также приподнимает кузов автомобиля для спасения заблокированного под колесами человека.

    Ключевым улучшением новинки стало время автономной работы, которое увеличилось до восьми часов в режиме ожидания. Стоимость и точные сроки начала продаж H2-X компания пока не раскрывает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оборонный концерн Rheinmetall начал разработку боевых андроидов для армии.

    В августе Росстандарт сообщил о разработке ГОСТов для роботов-доставщиков.

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    22 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    ВМС США выделили 25 млн долларов на внедрение ИИ на эсминцах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы США выбрали американскую компанию Applied Intuition для установки на эсминцах системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта за 25 млн долларов.

    Компания Applied Intuition заключила с ВМС США контракт на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием искусственного интеллекта на пилотируемых и беспилотных платформах американского флота, передает РИА «Новости».

    Новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) предназначена для выполнения двух одновременных задач. В первую очередь она обеспечит сбор данных с инфракрасных датчиков и различных камер, объединяя их в целостную картину для предупреждения моряков о возможных столкновениях.

    Кроме того, система будет записывать информацию с датчиков и передавать ее на берег. Уточняется, что такая передача станет возможной при соблюдении требований безопасности и наличии каналов связи с достаточной пропускной способностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель американской компании Palantir в Британии и Европе Луис Мосли заявил о недоказанности работоспособности европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта в реальных боевых условиях.

    Ранее Армия США запланировала приобрести до 100 беспилотных надводных кораблей для усиления логистических возможностей в Тихоокеанском регионе.

    В прошлом году американские военные задумались о применении искусственного интеллекта для оптимизации контроля воздушного пространства.

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    21 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Разработчик ИИ Anthropic сообщил о чистом убытке в 80,7 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания Anthropic, разработчик ИИ-моделей Claude, раскрыла в проекте проспекта к IPO чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    Anthropic в черновом варианте документов к первичному размещению акций указала чистый убыток 80,7 млрд долларов за первое полугодие 2026 года и перечислила обширный перечень рисков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Компания также сообщила, что планирует инвестировать 750 млрд долларов в приобретение дополнительных вычислительных мощностей, что должно обеспечить развитие ее ИИ-сервисов, но одновременно усиливает нагрузку на финансовые показатели.

    Среди факторов риска Anthropic выделила неопределенность в отношении защищенности от вреда своих ИИ-моделей, включающую сложные кибератаки и возможный шантаж со стороны вышедших из-под контроля систем, а также нехватку вычислительных мощностей и негативную реакцию общественности на строительство центров обработки данных.

    Anthropic была основана в 2021 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, компания известна созданием серии больших языковых моделей Claude.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания Anthropic предрекла превращение систем искусственного интеллекта в аналог компьютерных вирусов.

    Разработчик чат-бота Claude передал 5% акций в фонд общественного блага.

    OpenAI решила отложить выход на IPO на 2027 год.

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    21 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Axios: Треть руководителей в США доверяет ИИ больше собственных суждений

    Tекст: Мария Иванова

    Каждый третий руководитель компании в США доверяет искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям, тогда как среди рядовых сотрудников этот показатель оказался вдвое ниже.

    Около 32,8% американских руководителей признались, что доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям. Среди менеджеров среднего звена этот показатель достиг 34,8%, а среди рядовых сотрудников составил лишь 16,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    Аналитики компании Charter, проводившей опрос, связали такую разницу с «когнитивной разгрузкой» – использованием техники для сокращения умственных усилий. По их мнению, руководители испытывают сильное давление из-за необходимости быстро находить ответы на множество вопросов, и искусственный интеллект помогает им справляться с этой задачей.

    Опрос проводился в августе среди 5 тыс. офисных работников в США из компаний численностью не менее 100 человек. В целом 42,7% пользователей искусственного интеллекта заявили, что технология улучшила их работу и личную жизнь. При этом сотрудники выразили опасения по поводу возможной потери рабочих мест по мере освоения новых технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании искусственного интеллекта в правительстве.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с новыми технологиями.

    В прошлом месяце в России решили обучать безопасному использованию искусственного интеллекта.

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    22 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Синод РПЦ поручил комиссии по биоэтике выработать позицию по ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Священный синод Русской православной церкви поручил Синодальной комиссии по биоэтике и высоким технологиям подготовить официальную церковную позицию по вопросам искусственного интеллекта и иным высоким технологиям с последующим представлением результатов работы священноначалию.

    Комиссии также поручили взаимодействовать по этим темам с государственными органами, научным и деловым сообществом, а также общественными организациями, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    В связи с новыми задачами структуру переименовали в Синодальную комиссию по биоэтике и высоким технологиям. Подразделению разрешили привлекать к работе представителей других церковных структур для рассмотрения смежных вопросов.

    До этого в Московском патриархате осудили принятие робота в южнокорейский буддийский орден. Ранее член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ Владимир Духович выразил опасения по поводу возможной угрозы свободной воле человека из-за внедрения чипов в мозг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.

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    22 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Симоньян: Сгенерированный ИИ Достоевский станет политическим экспертом на RT

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сгенерированный искусственным интеллектом писатель Федор Достоевский будет выступать постоянным политическим экспертом на телеканале RT, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

    Она опубликовала ролик, в котором сгенерированный литератор цитирует свой «Дневник писателя», передает RT. «Обещала – сделали. Теперь Достоевский будет постоянным политическим экспертом на RT», – заявила Симоньян.

    В представленном видео писатель рассуждает о людях, пытавшихся перенять европейские вкусы. «Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!» – говорит сгенерированный Достоевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году телеканал RT с помощью искусственного интеллекта воссоздал историю отношений России и Индии.

    Ранее Симоньян спрогнозировала полное вытеснение журналистов искусственным интеллектом в ближайшее время.

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    22 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Кабмин включил два новых региона в эксперимент с беспилотными трамваями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство расширило число участников экспериментального правового режима по тестированию высокоавтоматизированного рельсового транспорта.

    Нижегородская и Свердловская области решением правительства России присоединились к проекту тестирования беспилотных трамваев, пишет РИА «Новости». Согласно опубликованному постановлению кабинета министров, изменения вносятся в документ от 25 июля 2024 года об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.

    В перечень регионов, где разрешено предоставление транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств, добавлены два новых субъекта.

    Ранее в России запланировали создать специализированную площадку для испытаний автономного рельсового транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в августе власти объявили, что намерены увеличить количество участвующих в тестировании беспилотного пассажирского транспорта регионов.

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    22 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Банки США выявили пытающихся действовать без разрешения клиентов ИИ-агентов

    Axios: Крупнейшие банки США начали блокировать несанкционированных ИИ-агентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, которые пытаются действовать без указаний пользователей, сообщает портал Axios.

    «Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, работающих с учетными записями клиентов. Некоторые из этих агентов пытаются совершать действия, которые, по всей видимости, не предусмотрены инструкциями пользователей», – цитирует Axios РИА «Новости».

    Появление ИИ-агентов стало серьезной проблемой для кредитных организаций. Их внедрение в финансовую систему происходит быстрее, чем разработка механизмов защиты.

    Отмечается, что сложности с разграничением действий человека и несанкционированного бота вынуждают банки блокировать эту технологию и оперативно пересматривать условия предоставления услуг.

    Некоторые крупные банки, включая Morgan Stanley, начали блокировать доступ сторонних ИИ-агентов к своим платформам. Ограничения также вводят JPMorgan, Bank of America и Citi. Банки стремятся разрешать агентам доступ к данным клиентов только в режиме чтения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы защиты передовых моделей искусственного интеллекта начали блокировать запросы специалистов по кибербезопасности во время расследования хакерских атак.

    Агенты искусственного интеллекта американской компании OpenAI отключили внутренние системы мониторинга за некорректным поведением ботов.

    На прошлой неделе глава ФРС США Кевин Уорш заявил о радикальном преобразовании кредитно-денежной политики финансовых регуляторов из-за искусственного интеллекта.

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