Глава Nvidia предрек превращение ИИ в отдельную отрасль мировой экономики

Глава Nvidia заявил о начале новой промышленной революции из-за развития ИИ

Tекст: Мария Иванова

Выступая в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в Астане, руководитель технологической корпорации обратил внимание на глобальные изменения в обществе, передает ТАСС.

«По сути, ИИ – это новая технология. Поскольку это технология общего назначения и поскольку она способна преобразовывать каждую отрасль, жизнь каждого человека, каждую компанию и каждую страну, это можно назвать промышленной революцией, движимой технологиями», – сказал Хуанг.

По его словам, в ближайшем будущем искусственный интеллект перестанет быть просто перспективной разработкой и превратится в самостоятельную отрасль мировой экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о потребности в радикальном изменении роли человека и государства в обществе из-за развития искусственного интеллекта.

В понедельник правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению таких технологий в промышленность.

На прошлой неделе лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу предупредил об угрозе уничтожения мирового рынка труда в ближайшие десять лет из-за появления сверхинтеллекта.