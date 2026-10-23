Силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника

Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час

Tекст: Вера Басилая

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.

По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.

До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.