Румыния запросила у НАТО средства ПВО после потопления судна в Черном море

Румыния попросила помощи у НАТО после атаки на сухогруз возле Констанцы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бухарест обратился к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны и радиолокационного контроля для защиты судоходства и прибрежной зоны. Утром коммерческое судно под флагом Коморских Островов затонуло примерно в 13 морских милях к востоку от порта Констанца после попадания беспилотников, передает РИА «Новости».

«Мы запросили временные оборонные мощности в рамках НАТО и уже получили поддержку от союзников. Мы стали лучше оснащены для ответа на этот вызов, но нам необходимо сохранять спокойствие», – заявил Дан.

Президент подчеркнул, что Румыния придерживается исключительно оборонительной стратегии и не намерена втягиваться в прямую военную конфронтацию.

На борту затонувшего сухогруза находились 13 моряков. Девять человек удалось спасти, один погиб, еще три члена экипажа числятся пропавшими без вести. Официальных данных о принадлежности атаковавших судно аппаратов румынские профильные ведомства не привели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель НАТО Эллисон Харт сообщила о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море на фоне атак по торговым судам.

На прошлой неделе премьер-министр Болгарии Румен Радев запросил техническую поддержку у Евросоюза и НАТО для расследования ударов беспилотников.

Ранее у берегов Румынии грузовое судно подверглось атаке дронов, в результате чего погиб капитан.