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    23 октября 2026, 13:24 • Новости дня

    Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в автоаварии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в семье музыканта.

    «Женя умер, попал в аварию на Калужском [шоссе], въехал в грузовик», – сказала собеседница РИА «Новости».

    Евгений Стойко родился в Москве в 1975 году. Он много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра и становился лауреатом международных музыкальных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Летом худрук Новороссийского драматического театра Евгений Кушпель погиб в ДТП. В июне петербургский композитор Владимир Сапожников разбился в столкновении автомобиля с поездом.

    23 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час

    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    23 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация пассажиров, закрыт вход в стерильную зону.

    Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

    В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу

    Tекст: Валерия Городецкая

    В московском аэропорту Шереметьево объявлена воздушная тревога, авиагавань закрыта на прием и выпуск самолетов.

    Пассажирам предписано проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия, сообщает Шереметьево в Max. В аэропорту запрещено пользоваться лифтами, оставаться на борту самолетов, находиться вблизи окон и стеклянных конструкций, а также осуществлять фото- и видеосъемку.

    Кроме того, нельзя приближаться к обнаруженным беспилотникам или их фрагментам.

    Службы аэропорта оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Московского авиаузла были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших к Москве беспилотников.

    В ночь на пятницу в направлении Московского региона направлялось более 155 дронов.

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    23 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    В Москве мужчину оштрафовали за выплеснутую в лицо соседке воду

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полиция привлекла к административной ответственности жителя Москвы за мелкое хулиганство после того, как в ходе ссоры он плеснул водой в лицо соседке, следует из материалов суда.

    Инцидент произошел на лестничной площадке. Причиной конфликта стало нарушение режима тишины. Во время словесной перепалки мужчина нецензурно выражался и выплеснул в лицо соседке воду из чайной кружки, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

    Женщина просила возбудить уголовное дело, однако полиция квалифицировала действия соседа как мелкое хулиганство.

    В документе сказано, что постановлением заместителя начальника полиции мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф, сумма которого не уточняется.

    Москвич пытался обжаловать решение, утверждая, что соседка регулярно нарушает режим тишины, из-за чего он неоднократно обращался в полицию. Суд отклонил доводы и оставил решение о штрафе в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле житель Петербурга Артемий Маяковский был отправлен под административный арест за мелкое хулиганство и неповиновение полиции на Бутырской улице в Москве.

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    23 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного

    Московский суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего парня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский суд Москвы заключил под стражу Юлию Приходько, которая обвиняется в убийстве своего бывшего молодого человека во время ссоры в центре столицы.

    Следственные органы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в квартире в центре города. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали РИА «Новости» в Таганском суде Москвы.

    Конфликт между бывшими партнерами начался после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемая ударила его ножом в грудь.

    По предварительным данным источников агентства, девушка занималась вебкамом. В столичной прокуратуре добавили, что в ходе допроса обвиняемая не признала свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу задержанная не признала вину и заявила о защите от пьяного нападавшего. Прокуратура города официально предъявила Юлии Приходько обвинение.

    В четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы.

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    23 октября 2026, 07:57 • Новости дня
    Собянин: В сторону Москвы летело 155 БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на пятницу в направлении Московского региона направлялось более 155 беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Большинство дронов было перехвачено на значительном удалении, указал градоначальник в Max.

    Вместе с тем еще пять беспилотников были нейтрализованы расчетами противовоздушной обороны непосредственно на подлете к Москве. Информация о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших в результате инцидента в настоящее время не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки БПЛА. Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 летевших по направлению к столице беспилотников. Во вторник система ПВО Минобороны уничтожила три летевших на Москву дрона.

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    23 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Чичваркина за нарушение правил деятельности иноагента

    Суд в Москве оштрафовал Чичваркина на 50 тыс. рублей за нарушение правил иноагента

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дорогомиловский суд Москвы назначил штраф в размере 50 тыс. рублей предпринимателю Евгению Чичваркину за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента.

    Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 23 октября 2026 года Чичваркин Евгений Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», – заявили в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд Москвы заочно приговорил Чичваркина к девяти годам колонии.

    В прошлом году суд оштрафовал его за несоблюдение требований, предъявляемых к агентам. Позднее предприниматель был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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    23 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве с ночи беспилотников увеличилось до 19

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три украинских беспилотника, летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в своем канале в Max.

    Таким образом, общее количество уничтоженных с ночи беспилотных летательных аппаратов достигло 19.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 летевших на столицу беспилотников.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    23 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Девушке предъявили обвинение в убийстве бывшего парня в центре Москвы

    Задержанной за убийство бывшего возлюбленного москвичке предъявили обвинение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Девушке, задержанной в Москве по подозрению в убийстве бывшего возлюбленного, официально предъявили обвинение, ей грозит заключение под стражу, сообщили в прокуратуре города.

    «Девушке 2005 года рождения предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    В ближайшее время суд решит вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

    По предварительной информации, конфликт произошел после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры она ударила его ножом в грудь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг следователи задержали в центре Москвы девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека. СМИ сообщили о работе подозреваемой вебкам-моделью. В августе правоохранительные органы предъявили обвинение убившему свою супругу из ревности москвичу.

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    23 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Обвиняемая в убийстве экс-возлюбленного в Москве сослалась на самооборону

    Москвичка объяснила убийство бывшего возлюбленного необходимостью самообороны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Девушка, которую обвиняют в убийстве бывшего молодого человека в центре Москвы, не признала вину и заявила, что защищалась от пьяного нападавшего, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Обвиняемая в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы заявила, что действовала в целях самообороны и не хотела его убивать, сказал собеседник РИА «Новости».

    Девушка пояснила, что бывший возлюбленный схватил ее, но она убежала и взяла нож.

    «Затем, с ее слов, он быстро подошел к ней, и она увидела нож в крови», – рассказал собеседник.

    После инцидента девушка попыталась оказать пострадавшему помощь и вызвала скорую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу прокуратура Москвы сообщила о предъявлении обвинения задержанной. В четверг СМИ узнали о прошлом девушки в сфере вебкама. Столичное управление Следственного комитета задержало подозреваемую в центре города.

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    23 октября 2026, 14:16 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили два беспилотника

    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении очередных двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице.

    На подлете к городу сбиты еще два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотников.

    В ночь на пятницу в направлении Московского региона летело более 155 аппаратов.

    В четверг два человека пострадали в результате атаки в районе Вороново.

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    23 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к Москве

    Собянин: Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов средствами противовоздушной обороны.

    Четыре беспилотника были сбиты средствами ПВО Министерства обороны на подлете к столице. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил Собянин в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об успешном отражении атаки трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотников.

    Позже российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще три украинских аппарата около столицы.

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    23 октября 2026, 07:42 • Новости дня
    Власти Москвы анонсировали ограничение движения из-за саммита Россия – Африка

    В центре Москвы и на нескольких набережных 24, 27, 28 и 29 октября временно ограничат движение из-за проведения саммита Россия – Африка, сообщили в мэрии столицы.

    С 24 по 29 октября движение будет перекрыто на Тверской, Моховой, Петровке, Большой Никитской, Москворецкой улицах, а также на Охотном Ряду, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

    В субботу движение ограничат в Театральном и Китайгородском проездах, на Старой и Новой площадях, Кремлевской и Москворецкой набережных.

    Кроме того, в среду и четверг перекроют Волхонку, Ленивку, Соймоновский проезд и участок Пречистенской набережной. Во вторник движение ограничат на Краснопресненской набережной, улице 1905 года, Рочдельской и Мантулинской улицах.

    На Волхонке будет запрещена парковка в субботу, среду и четверг. Жителям рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться метро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принял решение прибыть на третий саммит Россия – Африка в Москву. В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о подтверждении участия в предстоящем саммите большинства африканских делегаций. В начале месяца заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов анонсировал приезд глав Буркина-Фасо, Мали и Нигера на предстоящий саммит Россия – Африка.

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    23 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

    Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без осадков, воздух прогреется до 14 градусов тепла, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

    «Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

    Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.

    Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.

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    23 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку трех направлявшихся в сторону Москвы беспилотных летательных аппаратов.

    «Отражена атака трех БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в своем канале в мессенджере Max.

    Ранее сообщалось о 19 уничтоженных на подлете к Москве с ночи беспилотниках.

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