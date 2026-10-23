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    23 октября 2026, 13:12 • Новости дня

    Шведский самолет начал разведку у границ Калининградской области

    Самолет-разведчик ВВС Швеции заметили вблизи границы Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет Военно-воздушных сил Швеции Gulfstream S102B Korpen начал проводить радиолокационную разведку над польской территорией рядом с границей Калининградской области.

    Шведское воздушное судно вылетело с авиабазы в Линчепинге около 10.00 мск и направилось на юго-восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    Над территорией Польши самолет подошел к границе с Россией и проследовал вдоль нее в восточном направлении. По данным на 13.00 мск борт все еще летел вдоль рубежей.

    Разведывательные полеты шведского Gulfstream около российской территории проходят регулярно. В частности, самолет ведет разведку у западной границы страны и над Черным морем у побережья Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг британский самолет радиоэлектронной разведки выполнил полет в районе Балтийского моря. Самолет дальней радиолокационной разведки НАТО совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области. В среду шведский самолет-разведчик начал радиолокационную разведку над территорией Финляндии рядом с российскими границами.

    22 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике

    Парламент Британии: Европа больше не может рассчитывать на защиту США в Арктике

    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    @ Zoonar.com/Al Carrera/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.

    Европа лишилась возможности полагаться на возвращение США в Европейскую Арктику в качестве партнера в сфере безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет комитета.

    «Несмотря на текущую заинтересованность администрации на Крайнем Севере, Европа не может рассчитывать на возвращение США в Европейскую Арктику как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали Европа и Великобритания», – говорится в отчете.

    Авторы документа подчеркнули, что американская стратегия национальной обороны выделяет четыре стратегических военных приоритета. В их число входят обеспечение безопасности внутри страны, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, разделение бремени расходов с партнерами и стимулирование промышленной базы.

    По мнению британских парламентариев, эти приоритеты не предвещают более активного вовлечения Вашингтона в защиту Европы в среднесрочной перспективе, в том числе на Крайнем Севере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности альянса в регионе. Весной Москва предупредила о скором ответе на вызовы Североатлантического блока на Крайнем Севере.

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    21 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    НАТО усилило присутствие в Черном море из-за атак на суда

    The Guardian: НАТО направило допконтингент в Черное море после ударов по судам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Официальный представитель НАТО Эллисон Харт сообщила, что альянс направил дополнительные силы наблюдения и разведки в Черное море на фоне серии смертельных атак, которые Россия наносит по торговым судам с украинскими грузами.

    НАТО решила направить дополнительные военные силы в Черное море после новой серии смертельных ударов России по торговому флоту, когда во вторник были атакованы еще пять судов – три в порту Рени и два по пути к Одессе, пишет The Guardian.

    По данным издания, российские удары по судам с зерном и другими сельхозгрузами, идущим из портов на Украине, привели к тому, что почти вся акватория Черного моря, кроме территориальных вод Румынии, Болгарии и Турции, получила статус зоны повышенного риска на лондонском страховом рынке. НАТО заявило, что добавит в регион средства разведки и наблюдения, в том числе морские патрульные самолеты, радарные системы, дроны и подразделения военной разведки.

    «Сегодня послы НАТО встретились в Североатлантическом совете, чтобы обсудить безопасность в Черном море. НАТО уже усилило нашу позицию на восточном фланге, включая возможности борьбы с дронами. НАТО направит в регион дополнительные силы, включая поддержку в сфере наблюдения, разведки и криминалистики», – заявила Эллисон Харт. На фоне ударов, которые все чаще затрагивают территориальные воды и исключительные экономические зоны Румынии и Болгарии, Бухарест на выходных поднял истребители для перехвата и уничтожения двух подозреваемых российских дронов.

    Министр обороны Румынии Раду Мируца сообщил, что эти аппараты, предположительно новейшие российские дроны, летели со скоростью около 450 км/ч, и отметил, что это первый случай их успешного сбития. Румыния зафиксировала 35 несанкционированных залетов дронов с начала года против девяти в 2025 году, румынские военные уничтожили шесть аппаратов, тогда как год назад не сбили ни одного.

    На прошлой неделе два химических танкера были поражены дронами у румынского побережья Черного моря возле входа в судоходный канал Сулина, по которому вывозятся грузы с Украины. За последние две недели не менее пяти других торговых судов были атакованы у берегов Румынии и Болгарии, при этом 23 моряка числятся погибшими или пропавшими без вести, большинство инцидентов произошло за пределами территориальных вод НАТО. Болгария на этом фоне запросила у НАТО боевые самолеты и системы борьбы с дронами, а Франция направила в Румынию один морской разведывательный самолет.

    Страховая и аналитическая компания Ambrey указала, что угрозы для торговых перевозок, включая зерно и нефть в Черном море, не демонстрируют признаков снижения, а стоимость страхования на проход через этот район резко выросла. Старший аналитик компании Томаш Алекса сообщил, что с июля зафиксировано заметное увеличение числа атак, около 80% из которых, по оценкам, приходится на российские силы, при этом утраты судов усугубляются тактикой «двойных ударов» с применением воздушных и надводных дронов с крупным зарядом, особенно опасных для небольших судов, использующих днепровско-дунайскую систему каналов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские эксперты скептически оценили инициативу морского перемирия в Черном море. В понедельник сенатор США Марко Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки украинских сил на суда в Черном море. Анкара заявила о координации с Россией по обеспечению безопасности судоходства в регионе.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    21 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Захарова назвала дурковатым призыв Марин сбивать российские самолеты

    Захарова прокомментировала призыв экс-премьера Финляндии сбивать самолеты России

    Tекст: Вера Басилая

    Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова назвала дурковато-агрессивным предложение бывшего премьера Финляндии Санны Марин сбивать российские военные самолеты.

    Бывшая глава финского правительства Санна Марин предложила сбивать российские военные самолеты при их вторжении в воздушное пространство стран Европейского союза и НАТО, передает ТАСС.

    «Мы обратили внимание на какое-то оторванное от реалий и даже не воинственное, а дурковато-агрессивное предложение бывшей главы финляндского правительства Санны Марин сбивать российские военные самолеты, которые якобы нарушают воздушное пространство стран ЕС и НАТО», – заявила Захарова.

    Она посоветовала обратить внимание на то, что за подобные заявления бывший финский премьер получает зарплату в британском Институте глобальных изменений Тони Блэра в качестве нанятого эксперта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты.

    Страны Европы решили наделить частные компании правом сбивать беспилотники.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил заявления о готовности стран НАТО сбивать авиацию России.

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    22 октября 2026, 02:53 • Новости дня
    МИД: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Воронцов: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд неядерных стран Европы меняют законы, открывая путь к размещению ядерного оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «В ряде неядерных стран Европы наблюдаем либерализацию национальных законов и доктрин, устраняющую препятствия для появления ядерного оружия на их территории», – сказал Воронцов.

    Он отметил, что государства НАТО занимаются мультиплицированием дестабилизирующих и наносящих ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия схем «расширенного ядерного сдерживания» различной геометрии, что приводит к укреплению совокупного ядерного потенциала НАТО, угрожающего России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников назвал нереалистичными и контрпродуктивными идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия.

    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

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    23 октября 2026, 01:02 • Новости дня
    Посольство России обвинило Данию в подготовке пиратских захватов судов

    Посольство России предупредило о подготовке Данией захватов судов на Балтике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское дипломатическое представительство в Копенгагене заявило о подготовке Данией силовых операций по задержанию отечественных грузовых кораблей в акватории Балтийского моря.

    Датские власти поддержали силовые перехваты кораблей с российскими грузами, которые осуществляют страны НАТО в акватории Балтийского моря. При этом Копенгаген допускает возможность проведения собственных аналогичных акций, пишут «Известия».

    «Дания с одобрением реагировала на силовые задержания странами НАТО, в том числе на Балтике, судов с российскими грузами и не исключает возможности подобных действий и со своей стороны», – заявили в посольстве России в Копенгагене.

    Отечественные дипломаты подчеркнули, что западные государства фактически ведут подготовку настоящих пиратских операций против торгового флота. В диппредставительстве предупредили о крайней напряженности ситуации в регионе.

    В посольстве добавили, что текущая обстановка на Балтике делает опасным любое необдуманное действие. По словам дипломатов, каждая подобная провокация грозит обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями для всех сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство иностранных дел заявило датскому послу решительный протест из-за действий военного вертолета над российским корветом.

    В начале года посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о наличии у Москвы широкого набора мер для предотвращения провокаций НАТО на Балтике.

    В прошлом году руководитель российской дипмиссии пообещал решительно защищать отечественные танкеры от попыток вмешательства западных стран.

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    22 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке стран Европы к войне на системном уровне

    Постпред при ОБСЕ Полянский заявил о подготовке ЕС к войне на системном уровне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Европы к войне, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, европейские страны НАТО собираются обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии параллельно идут военные учения. В ноябре в Польше «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину.

    Кроме того, европейским политикам приходится сквозь зубы признавать, что 22 пакета санкций не привели к краху российской экономики. Россия адаптировалась и активно развивает военно-промышленный комплекс.

    При этом санкции нанесли разрушительный удар по экономике ЕС, приведя к инфляции, росту цен на энергоносители, деиндустриализации и оттоку капитала. Европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать санкционную кампанию и продолжение конфликта на Украине за счет собственных социальных нужд, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил согласие Москвы на замораживание конфликта на Украине по модели Минских соглашений.

    Ранее постпред заявил о вынужденной подготовке Россией адекватного военного ответа на провокации Североатлантического альянса.

    Также Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

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    22 октября 2026, 06:54 • Новости дня
    МИД заявил о появлении у Запада множества антироссийских планов по судоходству

    МИД России заявил о деструктивных антироссийских планах Запада по судоходству

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Вячеслав Масленников заявил, что западные страны активно генерируют деструктивные антироссийские инициативы в сфере морского судоходства.

    «В последнее время Запад буквально фонтанирует различными деструктивными антироссийскими инициативами по тематике морского судоходства», – заявил Масленников РИА «Новости».

    Так дипломат прокомментировал решение Польши присоединиться к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике. Он отметил, что документ касается усиления морской безопасности и был инициирован Норвегией в июле этого года на саммите НАТО в Анкаре.

    По словам представителя ведомства, речь идет о политической декларации о намерениях некоторых стран Европы и Канады нарастить сотрудничество в области обороны, разведки и управления. Кроме того, инициатива затрагивает контроль над морскими регионами на севере, свободу навигации и обеспечение безопасности подводных коммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в регионе. В понедельник The Times сообщила о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в Арктике. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала задержание судов Швецией стратегией альянса на Балтике.

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    22 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Посольство обвинило экс-генсека НАТО в попытке добиться эскалации на Украине

    Посольство в Лондоне: Столтенберг пытается добиться эскалации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывания бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга свидетельствуют о его стремлении затянуть кризис на Украине, заявило посольство России в Британии.

    Российская дипмиссия в Лондоне прокомментировала недавнее интервью бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга британской газете i Paper, передает РИА «Новости». Дипломаты обратили внимание на призывы политика к продолжению западной поддержки Киева и обвинения в адрес Москвы.

    В посольстве подчеркнули, что подобные высказывания свидетельствуют о желании затянуть конфликт, а не добиться прочного мира. Антироссийская риторика и нагнетание страха со стороны бывших чиновников военного блока подрывают перспективы мирного урегулирования и не способствуют укреплению европейской безопасности.

    Дипломаты добавили, что подход Столтенберга усиливает напряженность и чреват ростом человеческих и экономических издержек для всех сторон, включая граждан Британии и других стран альянса. В представительстве также напомнили об отсутствии у России намерений вступать в конфронтацию с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства.

    В среду глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова сообщила об отработке Нидерландами развертывания специальных лагерей для российских военнопленных.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио предупредил о реальной угрозе эскалации конфликта на Украине.

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    21 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Бельгийский военно-транспортный самолет пролетел у Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-транспортный самолет Бельгии Airbus A400M Atlas прошел по маршруту неподалеку от Калининградской области, свидетельствуют полетные данные.

    Борт, вылетевший из Брюсселя около 11.00 мск, направился в сторону Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    По состоянию на 13.00 мск самолет пересекал границу Польши и Литвы недалеко от Калининградской области.

    Во вторник американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области. В начале месяца британский самолет-разведчик начал полет у границ России. В сентябре шведский самолет устроил радиолокационную разведку у российских границ.

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    21 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Захарова пообещала соразмерный ответ на милитаризацию Финляндии

    МИД пообещал соразмерно ответить на милитаризацию Финляндии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва будет эффективно реагировать на действия Финляндии по наращиванию военного потенциала НАТО.

    Захарова заявила, что Россия внимательно наблюдает за курсом Хельсинки и подготовит ответ на развитие инфраструктуры Североатлантического альянса у своих границ, передает РИА «Новости».

    «Финляндия в последнее время проводит крайне опасный курс на тотальную милитаризацию страны, включая снятие ограничений на размещение на своей территории ядерного оружия натовцами… Мы за этим за всем и внимательно наблюдаем, и соответственно реагируем, и будем реагировать соразмерно и эффективно», – заявила Захарова.

    Дипломат добавила, что Хельсинки активно способствует расширению логистического потенциала и военной мобильности блока. Кроме того, Финляндия ускоренно интегрируется в командно-штабные структуры НАТО, закупает ударные вооружения и проводит учения с наступательными сценариями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Финляндия анонсировала проведение восьми совместных учений с НАТО у границ России.

    Ранее финский президент заявил об отсутствии угрозы нападения со стороны Москвы.

    Кроме того, Хельсинки назвал «российскую угрозу» ключевым фактором будущего.

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    21 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    ОДКБ обеспокоилась увеличением сил НАТО у западных рубежей

    Генсек ОДКБ Масадыков заявил о росте числа военных НАТО у западных границ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков заявил об обеспокоенности в связи с увеличением количества военных стран НАТО у западных границ.

    Генеральный секретарь посетил участки белорусско-польской и белорусско-литовской границ по приглашению Совета безопасности Белоруссии и запланировал еще одну поездку на ноябрь, передает РИА «Новости».

    «Конечно же, нас всех волнует увеличение количества военных стран НАТО и размещение их на территории Польши и прибалтийских республик. Это очень серьезный фактор», – заявил Масадыков.

    Он добавил, что на сопредельной стороне идет активное строительство фортификационных сооружений. По словам генсека, организация внимательно наблюдает за происходящим и обсуждает эти вопросы с коллегами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью.

    Во вторник Финляндия анонсировала восемь учений с НАТО у российских границ.

    До того белорусские войска отработали отражение атаки на границе с Украиной.

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    23 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Румыния запросила у НАТО средства ПВО после потопления судна в Черном море

    Румыния попросила помощи у НАТО после атаки на сухогруз возле Констанцы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза у берегов Констанцы.

    Бухарест обратился к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны и радиолокационного контроля для защиты судоходства и прибрежной зоны. Утром коммерческое судно под флагом Коморских Островов затонуло примерно в 13 морских милях к востоку от порта Констанца после попадания беспилотников, передает РИА «Новости».

    «Мы запросили временные оборонные мощности в рамках НАТО и уже получили поддержку от союзников. Мы стали лучше оснащены для ответа на этот вызов, но нам необходимо сохранять спокойствие», – заявил Дан.

    Президент подчеркнул, что Румыния придерживается исключительно оборонительной стратегии и не намерена втягиваться в прямую военную конфронтацию.

    На борту затонувшего сухогруза находились 13 моряков. Девять человек удалось спасти, один погиб, еще три члена экипажа числятся пропавшими без вести. Официальных данных о принадлежности атаковавших судно аппаратов румынские профильные ведомства не привели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель НАТО Эллисон Харт сообщила о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море на фоне атак по торговым судам.

    На прошлой неделе премьер-министр Болгарии Румен Радев запросил техническую поддержку у Евросоюза и НАТО для расследования ударов беспилотников.

    Ранее у берегов Румынии грузовое судно подверглось атаке дронов, в результате чего погиб капитан.

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    22 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО замечен у Калининградской области

    Самолет-разведчик Boeing E-3A Sentry НАТО замечен у Калининградской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry Североатлантического альянса совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В понедельник борт вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии в 11:02 мск, пишет РИА «Новости». По состоянию на 15:11 мск самолет находился примерно в 120 км от российских рубежей. Он совершил один круг и зашел на второй.

    Согласно информации на сайте военно-воздушных сил США, дальность действия радиолокационной станции самолета Boeing E-3A Sentry превышает 400 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил облет Калининградской области.

    В среду военно-транспортный борт Бельгии Airbus A400M Atlas прошел по маршруту неподалеку от российских границ.

    В субботу американский самолет радиолокационной разведки ARTEMIS II пролетел над территориями Латвии и Эстонии в нескольких десятках километров от рубежей России.

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    22 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии

    Белоусов: НАТО планирует развернуть восемь бригад у границ России к 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс, Евросоюз и Украина идут по пути эскалации, наращивание сил НАТО у границ Союзного государства представляет особую опасность, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, отрабатывая наступательные сценарии, наращивается коалиционное военное присутствие, цитирует Белоусова РИА «Новости».

    Министр отметил, что к 2027 году Североатлантический альянс планирует довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп на восточном фланге блока. Военно-политическая обстановка остается сложной из-за стремительного роста агрессивной деятельности Запада в отношении Москвы и Минска.

    Ускоренная милитаризация Европы представляет особую опасность, поскольку переводит промышленность региона на военные рельсы и готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил, добавил глава оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    В прошлом месяце у российских границ были замечены четыре самолета-разведчика НАТО.

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    21 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик пролетел у границ России

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 пролетел у российских границ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 совершил разведывательный полет вблизи российских границ над территорией стран Прибалтики.

    Борт вылетел с авиабазы Лоссимут в Шотландии, пересек воздушное пространство Дании и направился в Литву, где оказался недалеко от границы с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Позже самолет направился в воздушное пространство Латвии и продолжил движение в сторону Эстонии вблизи российской границы.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность НАТО у западных рубежей России. Североатлантический альянс объясняет расширение своих инициатив необходимостью сдерживания, однако Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду шведский самолет провел разведку над Финляндией у границ России.

    Во вторник американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области.

    В субботу авиация США также пролетела над Прибалтикой у российских рубежей.

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