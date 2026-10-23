Человек погиб при стрельбе из автомобиля в пригороде Парижа

BFMTV: В пригороде Парижа погиб человек в результате стрельбы из автомобиля

Tекст: Мария Иванова

В результате стрельбы в пригороде Парижа один человек скончался, еще четверо получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

По данным телеканала, мужчина открыл огонь из своей машины в нескольких местах в департаменте Ивелин. Преступник был задержан и помещен под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу неизвестный открыл огонь из автомобиля в городе Трапп к юго-западу от столицы Франции, тяжело ранив нескольких человек.

На прошлой неделе во французском Лионе вспыхнул пожар в здании туристического бюро после нападения участников массовых протестов.