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    23 октября 2026, 12:55 • Новости дня

    Путин обратился к участникам форума «Россия – спортивная держава»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям международного форума «Россия – спортивная держава» в Красноярске, отметив, что Россия остается неотъемлемой частью международной спортивной семьи.

    «Рад приветствовать участников и гостей международного форума "Россия – спортивная держава". В этом году он проходит в Красноярске, который известен в том числе своими давними и крепкими традициями в области спорта», – заявил Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

    Президент отметил, что на берегах Енисея выросло не одно поколение легендарных атлетов и олимпийских чемпионов, а также проходили крупнейшие спортивные события самого высокого уровня.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия всегда была и остается важной частью международной спортивной семьи, неукоснительно исполняя все принятые на себя международные обязательства и обоснованные требования.

    «Видим будущее спорта в его максимальной доступности, в активном использовании инновационных технологий, в тренировочных и соревновательных практиках, в спортивной медицине, в программах подготовки атлетов, образовании. Приветствуем появление новых видов спорта. Главное, чтобы они способствовали гармоничному развитию человека, продвигали в обществе ценности здорового образа жизни.

    Также считаем необходимым наращивать поддержку национальных видов спорта», – отметил Путин.

    «Уверен, что дискуссии на площадках форума "Россия – спортивная держава", ваше профессиональное, заинтересованное общение позволят наметить конкретные шаги, которые помогут решению этих задач. Причем и в спорте, и во всех других областях международного сотрудничества», – подчеркнул президент.

    Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал спорт частью культурного кода и традиций жителей России.

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил об участии в мероприятии 5 тыс. участников из 60 стран.

    В среду президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIV Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Красноярске.

    23 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Политолог Скачко: Путин отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Владимира Зеленского о готовности уступить России территории ради мирного соглашения несостоятельны. Исторические земли России никогда не являлись украинскими. Большая их часть была передана Киеву только в советский период, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее президент Владимир Путин отверг заявления Банковой о якобы территориальных потерях Украины.

    «Попытки Владимира Зеленского торговать российской землей в рамках трека по урегулированию конфликта не имеют ни политического, ни исторического обоснования. У Киева нет права говорить о якобы территориальных потерях Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Российский президент Владимир Путин совершенно справедливо указывает, что речь идет не об украинских территориях, а о землях исторической России. «Поэтому ни о каких уступках со стороны Киева разговора быть не может», – заметил собеседник.

    «Слова Зеленского о якобы великом предшественнике современной Украины вообще не выдерживают никакой критики. Исторически было государство Русь со множеством городов – Киевом, Великим Новгородом, Черниговом, Суздалью, Ростовом», – продолжил политолог.

    «Если бы не воля руководства СССР, отдельной Украины вообще не существовало бы – ни экономически, ни политически, ни культурно», – напомнил Скачко. «При советской власти в состав Украинской ССР вошли в числе прочего российский Крым, молдавская Южная Бессарабия, румынские Черновцы, венгерское Закарпатье, польская Галичина», – перечислил собеседник.

    «Так что привычка пользоваться чужими территориями, ресурсами, технологиями, инфраструктурой сформировалась у украинских властей даже раньше, чем Украина получила независимость. Киев не первое десятилетие формирует государственную идеологию за российский счет», – заметил политолог.

    По его словам, риторикой о территориальных уступках и историческими отсылками Киев старается запутать переговорщиков, затормозить процесс урегулирования конфликта и выиграть время. «Банковой нужно сохранить состояние войны. Тогда как приоритет Москвы – долгосрочный мир, обеспечивающий национальную безопасность России», – добавил эксперт.

    Ранее Владимир Путин ответил на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть земель ради мирного соглашения, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил российский лидер.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории. Кроме того, он утверждал, что созданная в XX веке Украина якобы старше России. «Украина – это наследник Киевской Руси, большой страны, очень известной на европейском континенте с развитой цивилизацией, со своей культурой, традициями. России еще и близко не было. Россия появилась после того, как появилась Украина», – приводит его слова РИА «Новости».

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    23 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным

    Telegraph: ЕС на переговоры с Путиным хочет отправить Стубба и Мелони

    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры рассматривают пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишут британские СМИ.

    В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от исполнения роли потенциального посредника на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

    В последние недели в Европе усилилось стремление найти представителей для участия в мирном процессе из-за опасений, что президент США Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента. По данным издания, европейским лидерам необходимо прийти к консенсусу о необходимости переговоров с Москвой и выработать единую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из мирного урегулирования на Украине на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия государств Европы в переговорном процессе. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    22 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что последние данные генетических исследований подтверждают принадлежность русских и украинцев к одному народу.

    Украинцы – очень близкий России народ, заявил Путин «Вестям», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Глава государства подчеркнул исключительное сходство русских и украинцев.

    «Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают, что это один народ – русские и украинцы», – сказал президент.

    Ранее в четверг Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России указал на фактический запрет русского языка на Украине.

    До этого глава государства заявил о заинтересованности большинства украинских граждан в поддержании дружеских отношений с Россией.

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    22 октября 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в отношении к украинцам как к расходному материалу

    Путин: Киев и Запад относятся к гражданам Украины как к расходному материалу

    Путин обвинил Запад в отношении к украинцам как к расходному материалу
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевский режим и его западные спонсоры относятся к украинцам как к расходному материалу, заявил президент России Владимир Путин.

    Об этом Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «Они [на Западе] все время говорили, что готовы воевать до последнего украинца. А само-то украинское руководство, оно как относится к своим гражданам? Тоже как те, кто с нами хотят воевать за рубежом, относится к расходному материалу? Это же все-таки их граждане», – отметил Путин.

    Путин отметил, что на Украине остаются мотивированные националистические формирования, однако, по его утверждению, они далеко не всегда находятся на передовой. Туда, заявил президент, отправляют прежде всего тех, кого мобилизовали принудительно.

    Глава государства сообщил о более чем 300 тыс. уголовных дел, возбужденных в связи с дезертирством, и привел оценку числа дезертиров в полмиллиона человек. По его мнению, фактическая цифра может быть еще выше. Путин также заявил, что на Западе знают об этой ситуации.

    Президент подчеркнул, что Россия выступала за мирное разрешение конфликта с 2014 года и предлагала содействие в переговорах Киева с юго-востоком Украины. В этом контексте он напомнил о Минских соглашениях.

    «Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом», – заявил Путин. По словам президента, Москва предлагала договориться и перед началом российских военных действий, однако украинская сторона отказалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о готовности Москвы следить за развитием ситуации в преддверии трехсторонних переговоров с США и Украиной.

    В тот же день президент России назвал новые регионы историческими землями РФ.

    В начале месяца он заявил о регулярном разворовывании Киевом средств западных спонсоров.

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    23 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости,Molly Riley/White House/Keystone PA,Ju Peng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС имеет чрезвычайную важность, однако на ней никто не будет решать судьбу мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин не станут вершить судьбы мира на возможной встрече на саммите АТЭС в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США», – сказал Песков.

    По его словам, отношения должны строиться на взаимовыгодной основе, как это происходит в рамках БРИКС и с государствами Глобального Юга. При этом умалять важность возможного контакта на высшем уровне никто не собирается.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи руководителей России, США и Китая.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг аналогию потенциальных переговоров с Ялтинской конференцией.

    В понедельник представитель Кремля рассказал об отсутствии предметных договоренностей по проведению такого саммита.

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    23 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества членов избирательных комиссий, которые погибли в приграничных регионах при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА «Новости». В документе отмечается, что награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

    Орденов удостоены секретарь участковой избирательной комиссии участка №398 в Запорожской области Юлия Гелевич и член участковой комиссии участка №220 в Херсонской области Ольга Демьяненко.

    Кроме того, президент посмертно удостоил орденов Мужества секретаря избиркома участка №353 в Белгородской области Елену Калтыкову, председателя избиркома участка №47 в Херсонской области Елену Литвиненко, председателя комиссии участка №595 в Запорожской области Викторию Максимову, председателя избиркома участка №228 в ЛНР Наталью Синицыну, а также членов избирательных комиссий в Белгородской области Сергея Смородинова и Елену Фоменко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральная избирательная комиссия России сообщила о повреждении здания территориальной избирательной комиссии в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела.

    Ранее Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, погибшего во время удара украинских войск по Джанкою.

    Также глава государства посмертно наградил орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину.

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    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

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    23 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству и администрации президента подготовить предложения об учреждении Государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.

    Соответствующий перечень поручений по итогам встречи со специалистами в области пространственного развития размещен на сайте президента, передает РИА «Новости».

    Доклад по учреждению архитектурной госпремии необходимо представить до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин направил приветствие участникам открывшейся в Петербурге международной конференции по социальной архитектуре.

    В прошлом месяце президент поручил разработать не менее 200 мастер-планов для развития малых городов и сел.

    Летом во время поездки в Улан-Удэ глава государства поделился желанием видеть в российских городах современные здания.

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    22 октября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин рассказал о разговоре с Уиткоффом по тематике европейской безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин согласился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в том, что на трехсторонних переговорах логично обсудить архитектуру европейской безопасности.

    «Представитель администрации США обратил внимание на то, что если мы будем обсуждать вопросы, связанные с обеспечением безопасности в будущем и для Украины, и для России, то, естественно, нужно будет говорить и об архитектуре европейской безопасности. В целом, и я тоже с этим согласен», – заявил Путин в интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить трехсторонние переговоры по Украине в ноябре. В тот же день спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление переговоров по урегулированию в формате Россия – США – Украина.

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

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    22 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Путин: Россия предлагала Украине помощь в переговорах с Донбассом в 2014 году

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что еще в 2014 году Москва предлагала Украине помощь в переговорах с Донбассом, однако киевские власти выбрали путь вооруженного конфликта.

    «В 2014 году уже об этом говорили: «Давайте мы вам поможем договориться с юго-востоком тогдашней Украины». Нет! Пушки, самолеты против мирного населения. Войну развязали практически», – цитируют Путина «Вести».

    Российский лидер напомнил о последующем заключении Минских соглашений. «Мы же всегда стремились к тому, чтобы они смогли договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом. Нет! Отказались от этого», – заявил президент.

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

    Путин назвал новые регионы историческими землями России.

    Также Путин заявил, что выбор военного пути для решения украинского конфликта был сделан киевскими властями.

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    22 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Путин поблагодарил создателей исторического фильма «Рождение империи»

    Путин выразил благодарность создателям и актерам фильма «Рождение империи»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность создателям и артистам исторической драмы «Рождение империи» и выразил надежду, что картину увидят как можно больше зрителей.

    «Хочу поблагодарить артистов и творческую группу, режиссерскую – всех, кто работал над картиной, – за эту работу и выразить надежду на то, что [фильм] посмотрят как можно больше зрителей», – заявил глава государства в интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину, выразив уверенность, что зрители получат удовольствие от просмотра.

    Историческая драма «Рождение империи» режиссера Андрея Кравчука рассказывает об эпохе Петра I и событиях Северной войны, включая противостояние со Швецией за выход к Балтийскому морю и Полтавскую битву.

    Главную роль в картине исполнил Александр Горбатов, также в фильме снялись Милош Бикович, Юлия Пересильд, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Сергей Шакуров и Александр Яценко, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин выразил благодарность участвовавшим в освобождении Алексеево-Дружковки военнослужащим.

    В марте глава государства отметил важную роль поддержки со стороны режиссера Станислава Говорухина.

    В прошлом году Владимир Путин назвал подвиги участников спецоперации на Украине заслуживающими отражения в кино и литературе.

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    22 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин: Россия будет следить за ситуацией до переговоров с США и Украиной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия будет следить за развитием ситуации в преддверии трехсторонних переговоров с США и Украиной, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни», – заявил Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, передает ТАСС.

    Президент выразил согласие с позицией США о необходимости обсуждать архитектуру европейской безопасности при решении вопросов безопасности России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в логичности обсуждения архитектуры европейской безопасности на трехсторонних переговорах.

    Глава государства заявил о готовности возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности России и Украины после заключения окончательных мирных соглашений.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о принципиальной готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    22 октября 2026, 22:24 • Новости дня
    Путин возложил на Киев ответственность за военное решение конфликта

    Путин: Решение украинского конфликта военным путем было выбором киевских властей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что выбор военного пути для решения украинского конфликта был сделан киевскими властями.

    Россия всегда выступала за мирное разрешение ситуации, отметил глава государства в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    «Перед началом наших действий по защите людей в Донбассе – мы же тоже им сказали: «Ну, давайте без всяких эксцессов, давайте договоримся». «Нет, будем воевать», – [ответили нам]. Ну, пожалуйста», – прокомментировал президент позицию киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин заявил о готовности Москвы к возобновлению трехсторонних контактов для обсуждения безопасности России и Украины после заключения окончательных мирных соглашений.

    Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в мирном переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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    23 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Глава заксобрания Запорожской области заявил о крахе мифа о победе ВСУ

    В Запорожской области назвали масштабное дезертирство приговором для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что миф о победе Вооруженных сил Украины на поле боя окончательно развеян, а массовое бегство солдат свидетельствует о глубоком кризисе в украинской армии.

    Масштабное дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины говорит о системном разрушении мотивации, дисциплины и доверия к киевским властям. Об этом заявил глава законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, комментируя слова президента Владимира Путина о полумиллионе покинувших службу украинских военных.

    «Миф о «победе на поле боя» развеян. Западные кураторы Киева наконец-то уперлись в стену реальности. Полмиллиона дезертиров в ВСУ – приговор стратегии, которую навязывают Украине. Продолжать гнать людей на убой, когда всем очевидно, что Россию не сломить, – это преступление против собственного народа», – подчеркнул Емельяненко.

    По его словам, сложившаяся ситуация подтверждает наличие глубокого кризиса не только внутри украинских войск, но и в самом государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Британии заявило о стремлении бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга затянуть кризис на Украине.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил американской стороне признательность за стремление найти выход из украинского кризиса.

    В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении ситуации на Украине на переговорах президента Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

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    22 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Путин оценил число дезертиров на Украине в полмиллиона человек

    Путин: Число дезертиров на Украине достигло полумиллиона человек

    Путин оценил число дезертиров на Украине в полмиллиона человек
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Число дезертиров в украинской армии оценивается в 500 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин.

    В реальности количество дезертиров может быть еще выше, сообщил Путин автору программы «Вести» Павлу Зарубину, передает «Вести».

    «Полмиллиона дезертиров. Официально только свыше 300 тыс. уголовных дел возбудили, а на самом деле, тоже уже почти публично говорят об этом, 500 тысяч, полмиллиона, а на самом деле, я думаю, что еще больше», – сообщил Путин автору программы «Вести» Павлу Зарубину.

    «Да, там (на Украине – ред.) есть еще мотивированные националистические формирования, но они-то далеко не всегда так, мягко скажем, воюют на передовой», – сказал российский лидер.

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

    Владимир Путин заявил, что для всех стала очевидной невозможность победить Россию на поле боя и нанести ей стратегическое поражение.

    Также Путин заявил, что последние данные генетических исследований подтверждают принадлежность русских и украинцев к одному народу.

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