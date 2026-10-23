Путин обратился к участникам форума «Россия – спортивная держава»

Tекст: Вера Басилая

«Рад приветствовать участников и гостей международного форума "Россия – спортивная держава". В этом году он проходит в Красноярске, который известен в том числе своими давними и крепкими традициями в области спорта», – заявил Путин, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Президент отметил, что на берегах Енисея выросло не одно поколение легендарных атлетов и олимпийских чемпионов, а также проходили крупнейшие спортивные события самого высокого уровня.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия всегда была и остается важной частью международной спортивной семьи, неукоснительно исполняя все принятые на себя международные обязательства и обоснованные требования.

«Видим будущее спорта в его максимальной доступности, в активном использовании инновационных технологий, в тренировочных и соревновательных практиках, в спортивной медицине, в программах подготовки атлетов, образовании. Приветствуем появление новых видов спорта. Главное, чтобы они способствовали гармоничному развитию человека, продвигали в обществе ценности здорового образа жизни.

Также считаем необходимым наращивать поддержку национальных видов спорта», – отметил Путин.

«Уверен, что дискуссии на площадках форума "Россия – спортивная держава", ваше профессиональное, заинтересованное общение позволят наметить конкретные шаги, которые помогут решению этих задач. Причем и в спорте, и во всех других областях международного сотрудничества», – подчеркнул президент.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал спорт частью культурного кода и традиций жителей России.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил об участии в мероприятии 5 тыс. участников из 60 стран.

В среду президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIV Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Красноярске.