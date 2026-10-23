Песков: Освобождение Хаббарда не связано с освобождением Звинчука

Tекст: Вера Басилая

Песков ответил на вопрос о том, могут ли в Кремле прокомментировать, есть ли связь между освобождением Хаббарда и процессом освобождения автора Telegram-канала «Рыбарь», передает РИА «Новости».

«Смогу, это не так», – заявил Песков.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение Хаббарда, который в 2024 году был осужден в России за наемничество.

В начале октября Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в черногорском городе Рисан. По словам самого Звинчука, это произошло после запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре.

В среду пресс-секретарь российского лидера сообщил о решении освободить американца Стивена Хаббарда по гуманитарным соображениям.

В начале месяца основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук вернулся в Москву после непродолжительного задержания правоохранительными органами в Черногории.