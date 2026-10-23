  • Новость часаСальдо назвал сохранение жизней главной целью гуманитарной миссии в Алешках
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    Маск обвинил власти Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    МИД Ирана анонсировал визит президента Пезешкиана в Россию
    Молдавия решила выслать российского дипломата из-за падения беспилотника
    23 октября 2026, 12:53 • Новости дня

    Путин заявил об активном развитии социальной архитектуры в России

    Путин отметил роль социальной архитектуры в повышении качества жизни людей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям открывшейся в Петербурге второй международной конференции по социальной архитектуре.

    Приветствие главы государства зачитал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

    «В ходе форума вам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием такой важной сферы, как социальная архитектура, рассмотреть примеры успешных решений и практик, доказавших свою эффективность в условиях стремительных технологических и социальных изменений», – говорится в обращении Путина.

    Российский лидер отметил институциональное, образовательное и практическое развитие социальной архитектуры в стране за последние годы. Он обратил внимание на создание Института социальной архитектуры на базе платформы «Россия – страна возможностей» и профильные магистерские программы в ведущих университетах.

    Вторая международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» проходит в Петербурге 23 и 24 октября. В ней участвуют более 600 экспертов из 35 стран, главной темой мероприятия стала способность общества самостоятельно определять свое будущее.

    23 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Политолог Скачко: Путин отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Владимира Зеленского о готовности уступить России территории ради мирного соглашения несостоятельны. Исторические земли России никогда не являлись украинскими. Большая их часть была передана Киеву только в советский период, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее президент Владимир Путин отверг заявления Банковой о якобы территориальных потерях Украины.

    «Попытки Владимира Зеленского торговать российской землей в рамках трека по урегулированию конфликта не имеют ни политического, ни исторического обоснования. У Киева нет права говорить о якобы территориальных потерях Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Российский президент Владимир Путин совершенно справедливо указывает, что речь идет не об украинских территориях, а о землях исторической России. «Поэтому ни о каких уступках со стороны Киева разговора быть не может», – заметил собеседник.

    «Слова Зеленского о якобы великом предшественнике современной Украины вообще не выдерживают никакой критики. Исторически было государство Русь со множеством городов – Киевом, Великим Новгородом, Черниговом, Суздалью, Ростовом», – продолжил политолог.

    «Если бы не воля руководства СССР, отдельной Украины вообще не существовало бы – ни экономически, ни политически, ни культурно», – напомнил Скачко. «При советской власти в состав Украинской ССР вошли в числе прочего российский Крым, молдавская Южная Бессарабия, румынские Черновцы, венгерское Закарпатье, польская Галичина», – перечислил собеседник.

    «Так что привычка пользоваться чужими территориями, ресурсами, технологиями, инфраструктурой сформировалась у украинских властей даже раньше, чем Украина получила независимость. Киев не первое десятилетие формирует государственную идеологию за российский счет», – заметил политолог.

    По его словам, риторикой о территориальных уступках и историческими отсылками Киев старается запутать переговорщиков, затормозить процесс урегулирования конфликта и выиграть время. «Банковой нужно сохранить состояние войны. Тогда как приоритет Москвы – долгосрочный мир, обеспечивающий национальную безопасность России», – добавил эксперт.

    Ранее Владимир Путин ответил на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть земель ради мирного соглашения, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил российский лидер.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории. Кроме того, он утверждал, что созданная в XX веке Украина якобы старше России. «Украина – это наследник Киевской Руси, большой страны, очень известной на европейском континенте с развитой цивилизацией, со своей культурой, традициями. России еще и близко не было. Россия появилась после того, как появилась Украина», – приводит его слова РИА «Новости».

    Комментарии (14)
    23 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным

    Telegraph: ЕС на переговоры с Путиным хочет отправить Стубба и Мелони

    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры рассматривают пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишут британские СМИ.

    В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от исполнения роли потенциального посредника на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

    В последние недели в Европе усилилось стремление найти представителей для участия в мирном процессе из-за опасений, что президент США Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента. По данным издания, европейским лидерам необходимо прийти к консенсусу о необходимости переговоров с Москвой и выработать единую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из мирного урегулирования на Украине на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия государств Европы в переговорном процессе. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности.

    Комментарии (16)
    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов

    Путин поручил Кабмину расширить выпуск систем охлаждения для дата-центров

    Путин поручил масштабировать производство систем охлаждения для ЦОДов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин дал указание правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных центров обработки данных.

    Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Согласно тексту документа, к реализации поставленной задачи правительство должно привлечь Сбербанк, компанию «Яндекс» и ряд других заинтересованных организаций.

    Кабинету министров предстоит подготовить и представить соответствующий доклад главе государства в срок до 1 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Летом представители российской IT-отрасли заявили о необходимости дальнейшего развития независимой цифровой инфраструктуры.

    Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин указал на необходимость перехода всех российских компаний на отечественные IT-решения.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества членов избирательных комиссий, которые погибли в приграничных регионах при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА «Новости». В документе отмечается, что награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

    Орденов удостоены секретарь участковой избирательной комиссии участка №398 в Запорожской области Юлия Гелевич и член участковой комиссии участка №220 в Херсонской области Ольга Демьяненко.

    Кроме того, президент посмертно удостоил орденов Мужества секретаря избиркома участка №353 в Белгородской области Елену Калтыкову, председателя избиркома участка №47 в Херсонской области Елену Литвиненко, председателя комиссии участка №595 в Запорожской области Викторию Максимову, председателя избиркома участка №228 в ЛНР Наталью Синицыну, а также членов избирательных комиссий в Белгородской области Сергея Смородинова и Елену Фоменко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральная избирательная комиссия России сообщила о повреждении здания территориальной избирательной комиссии в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела.

    Ранее Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, погибшего во время удара украинских войск по Джанкою.

    Также глава государства посмертно наградил орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину.

    Комментарии (3)
    23 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости,Molly Riley/White House/Keystone PA,Ju Peng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС имеет чрезвычайную важность, однако на ней никто не будет решать судьбу мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин не станут вершить судьбы мира на возможной встрече на саммите АТЭС в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США», – сказал Песков.

    По его словам, отношения должны строиться на взаимовыгодной основе, как это происходит в рамках БРИКС и с государствами Глобального Юга. При этом умалять важность возможного контакта на высшем уровне никто не собирается.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи руководителей России, США и Китая.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг аналогию потенциальных переговоров с Ялтинской конференцией.

    В понедельник представитель Кремля рассказал об отсутствии предметных договоренностей по проведению такого саммита.

    Комментарии (6)
    23 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству и администрации президента подготовить предложения об учреждении Государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности.

    Соответствующий перечень поручений по итогам встречи со специалистами в области пространственного развития размещен на сайте президента, передает РИА «Новости».

    Доклад по учреждению архитектурной госпремии необходимо представить до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин направил приветствие участникам открывшейся в Петербурге международной конференции по социальной архитектуре.

    В прошлом месяце президент поручил разработать не менее 200 мастер-планов для развития малых городов и сел.

    Летом во время поездки в Улан-Удэ глава государства поделился желанием видеть в российских городах современные здания.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    Путин поручил расширить применение технологий регенерации тканей при ранениях
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил расширить применение отечественных технологий ускоренной регенерации тканей при лечении ранений.

    Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 декабря, говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

    Правительству совместно с Агентством стратегических инициатив предложено рассмотреть вопросы поддержки проектов по ускоренной регенерации тканей, в том числе при лечении ранений, полученных участниками спецоперации. В частности, речь идет о технологии ООО «Шэнэскин», которая будет применяться при участии Минобороны и фонда «Защитники Отечества».

    Кроме того, предполагается поддержка таких компаний, как АО «Нейрореволюция», ООО «БиометрикЛабс», «Вольтс Групп», «ИНЖИНИРИНГ+», «Медицинские скрининг системы», «РобоПро», «Сверх» и «ЭСФИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин поддержал идею использовать творчество для реабилитации участников специальной военной операции.

    Глава государства заявил об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых участников спецоперации.


    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Глава заксобрания Запорожской области заявил о крахе мифа о победе ВСУ

    В Запорожской области назвали масштабное дезертирство приговором для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что миф о победе Вооруженных сил Украины на поле боя окончательно развеян, а массовое бегство солдат свидетельствует о глубоком кризисе в украинской армии.

    Масштабное дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины говорит о системном разрушении мотивации, дисциплины и доверия к киевским властям. Об этом заявил глава законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, комментируя слова президента Владимира Путина о полумиллионе покинувших службу украинских военных.

    «Миф о «победе на поле боя» развеян. Западные кураторы Киева наконец-то уперлись в стену реальности. Полмиллиона дезертиров в ВСУ – приговор стратегии, которую навязывают Украине. Продолжать гнать людей на убой, когда всем очевидно, что Россию не сломить, – это преступление против собственного народа», – подчеркнул Емельяненко.

    По его словам, сложившаяся ситуация подтверждает наличие глубокого кризиса не только внутри украинских войск, но и в самом государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России в Британии заявило о стремлении бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга затянуть кризис на Украине.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил американской стороне признательность за стремление найти выход из украинского кризиса.

    В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении ситуации на Украине на переговорах президента Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    Путин поручил внести специальности в сфере обороны в атлас новых профессий
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин поручил обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, включив в него специальности в области обороны и безопасности.

    «Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с автономной некоммерческой организацией «Платформа Национальной технологической инициативы» и при участии Минобороны России обеспечить регулярную актуализацию атласа новых профессий, предусмотрев включение в него в том числе профессий (специальностей) в области обороны и безопасности», – цитирует поручение главы государства РИА «Новости».

    Первый доклад необходимо представить до 1 декабря, а далее – раз в год. Ответственными за выполнение задачи назначены генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий» за счет гражданских и военных компетенций.

    В том же месяце глава государства одобрил работу участников программы «Время героев» в Агентстве стратегических инициатив после завершения службы.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    Путин поручил расширить применение ИИ при рентгене и томографии
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился подготовить доклад о возможностях расширения использования технологий искусственного интеллекта при проведении рентгена и компьютерной томографии.

    Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) рассмотреть поддержку масштабирования технологий искусственного интеллекта в регионах, сообщается на сайте Кремля.

    Инициатива направлена на внедрение медицинских проектов компании «Медицинские скрининг системы», которые предназначены для анализа результатов рентгенологических исследований и томографии.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил о регистрации в стране 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    В начале месяца Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта.

    Также Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных моделей.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Москва нацелилась на организацию встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    МИД подтвердил стремление Москвы провести встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва нацелена на проведение трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина.

    Организация подобных дипломатических контактов представляет собой сложную задачу с точки зрения логистики и формирования повестки дня, передает РИА «Новости».

    «Поэтому в настоящее время мы пока нацелены на то, чтобы она состоялась. Для этого нужно, чтобы сошлись звезды в правильном порядке», – сказал Руденко.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о возможности проведения трехсторонних переговоров лидеров государств на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о заинтересованности Москвы, Вашингтона и Пекина в проведении трехсторонней встречи.

    В понедельник президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть перспективу совместных переговоров для обсуждения ядерного вооружения.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин наградил орденом «За доблестный труд» отца Владимира Мединского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал указ о награждении советника председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислава Мединского орденом «За доблестный труд».

    Указ о награждении Ростислава Мединского, отца помощника президента Владимира Мединского, опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе отмечается, что советник председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» удостоен награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин выразил благодарность 50 муниципалитетам за установку стел «Город трудовой доблести» совместно с Российским военно-историческим обществом.

    В августе глава государства направил благодарность коллективу РВИО.

    В конце 2024 года Путин подписал указ о награждении коллектива МГУ орденом «За доблестный труд».

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин поручил кабмину проработать увеличение лимитов арендного жилья в ДФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил правительству до декабря представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в Дальневосточном федеральном округе.

    Глава государства поручил правительству проработать увеличение лимитов предоставления арендного жилья по программе «Доступное арендное жилье в ДФО», передает РИА «Новости». «Представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в рамках реализации программы «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе», в первую очередь для Хабаровского края, с учетом фактической потребности в таком жилье», – говорится в перечне поручений.

    Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря 2026 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Перечень поручений составлен по итогам встречи с ведущими специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, состоявшейся 10 августа 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать Дальний Восток, чтобы переезд в регион не воспринимался как подвиг.

    В сентябре глава государства рассказал о значительном экономическом подъеме макрорегиона.

    Тогда он указал на необходимость не только сохранять, но и активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина – не «новая Ялта»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что потенциальная встреча лидеров России, США и Китая чрезвычайно важна, но не станет аналогом Ялтинской конференции.

    Возможная встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина приковывает внимание всего мира, однако она не является «большой тройкой», решавшей вопросы мироустройства в годы Второй мировой войны, передает ТАСС.

    «Давайте не будем забывать, что все-таки наше видение мироустройства как раз в том, чтобы никто никому не навязывал никакое мироустройство», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи.

    В среду Песков назвал неуместным сравнение возможных переговоров с Ялтинской конференцией.

    Владимир Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом защиту молодежи от зарубежного влияния

    Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил меры по противодействию попыткам воздействия на российскую молодежь из-за рубежа.

    «В нашей стране проводится большая работа с молодежной средой, с молодыми людьми нашей страны. Она наполняется конкретным многообразным содержанием, но есть угрозы попыток воздействия на молодежь страны из-за рубежа. Давайте как раз поговорим о противодействии этим угрозам», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Предыдущее совещание президент провел 7 октября, на нем обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах проведения оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

    В четверг Путин заявил о мощном воздействии театрального искусства на формирование мировоззрения молодежи.

    В воскресенье стало известно, что президент намерен провести ряд международных контактов и встретиться с постоянными членами Совбеза.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за гуманитарную миссию в Алешках
    Мирошник назвал важным прецедентом возвращение из плена военных из ДНР и Крыма
    Отец семерых детей вернулся из украинского плена
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет
    Автосервисы обязали отчитываться об использовании моторных масел