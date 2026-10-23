Песков сообщил о начале поставок российского дизеля в США

Песков: Поставки российского дизеля в рамках договоренностей с США начались

Tекст: Дмитрий Зубарев

«По-моему, уже были сообщения из Минэнерго, что уже первый танкер, собственно, пошел к своим адресатам, к своим покупателям. И дальше они ритмично будут продолжаться», – заявил Песков РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что договоренность о поставках дизельного топлива из России в США продолжит оказывать позитивный эффект на мировые рынки.

В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

В тот же день вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки российского дизельного топлива в США будут осуществляться из морских портов на Балтике и не повлияют на внутренний рынок.