Минпромторг спрогнозировал рост промпроизводства в России по итогам года

Алиханов: Рост промышленного производства в России в 2026 году составит 0,5-1%

Tекст: Вера Басилая

Алиханов отметил, что промышленное производство вышло на «определенное плато». Ведомство обсуждает новые меры для выхода на устойчивые темпы роста промышленности в 2–3% в год в ближайшие годы, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в некоторых отраслях наблюдается охлаждение, однако в последние месяцы оживилось производство в автопроме, мебельной промышленности, фармацевтике, радиоэлектронике и спецтехнике.

В машиностроении, по словам министра, появились избыточные мощности, и для их загрузки нужно стимулировать спрос на отечественную продукцию. Также обсуждаются дополнительные меры поддержки транспортного машиностроения и автопрома в рамках бюджетного процесса.

Глава Минпромторга также сообщил, что производство автомобилей в России за девять месяцев выросло на 22,4%, до более 764 тыс. единиц. Из них почти 660 тысяч – легковые машины, производство которых увеличилось на 27%.

Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления о переносе сроков уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей и спецтехники на декабрь 2027 года.

Алиханов заявил о планах увеличить долю электромобилей в продажах до 25% к 2035 году.

Минпромторг запланировал распространить систему мониторинга для выявления псевдопроизводителей на все группы маркируемых товаров.