Мировые цены на нефть превысили 114 долларов

WSJ: Цена на нефть Brent поднялась выше 114 долларов за баррель

Tекст: Игорь Иножарский

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,3% и достигла 114,64 доллара за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на марку WTI подорожали на 1,5% – до 100,95 доллара, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что рост цен обусловлен опасениями трейдеров по поводу возобновления конфликта между США и Ираном, а также рисками новых атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мировые цены на нефть продемонстрировали рост в пределах трех процентов. В понедельник стоимость нефтяных фьючерсов снизилась на фоне решения США сделать исключение из новых антироссийских санкций. В начале месяца объекты Saudi Aramco в районе Эр-Рияда и Хурайса подверглись ударам.