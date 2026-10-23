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    23 октября 2026, 11:59 • Новости дня

    Европейские автоконцерны начали переносить производство в Индию

    Автопроизводители из Европы решили перенести выпуск машин в Индию

    Tекст: Мария Иванова

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что европейские автомобильные компании ищут индийских партнеров для переноса части производства за пределы Европы из-за жестких регуляторных требований Евросоюза.

    Европейские компании планируют выпускать часть продукции вне Европы из-за удорожания производственных процессов, передает РИА «Новости».

    «Из-за всех дополнительных регуляторных требований, которые Европейский союз вводит для себя, европейским производителям придется искать надежных партнеров в других странах. Это позволит выпускать за их пределами хотя бы часть продукции, производство которой в Европе становится все более дорогим», – заявил Гоял.

    Он отметил, что многие немецкие автомобильные компании уже рассматривают возможность организации производства в Индии. В стране работают крупнейшие концерны из Германии, а также чешские автопроизводители. Несколько европейских брендов уже открыли индийские предприятия для поставок на внутренний и внешний рынки.

    Индия экспортирует около миллиона автомобилей, и вскоре машины местного производства начнут поступать в Европу. Кроме того, немецкие компании заинтересованы в инвестициях в здравоохранение, фармацевтику, научные исследования, а также изучают сотрудничество в точном машиностроении, аэрокосмической и оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне немецкий автопром столкнулся с жестоким кризисом из-за действий Евросоюза.

    В апреле Берлин начал переоборудовать автопромышленные заводы в предприятия по созданию вооружений ради наращивания военного потенциала.

    В марте эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков предрек Европе новый виток деиндустриализации.

    23 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

    Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз активизировал поиск кандидатуры переговорщика для контактов с Москвой. Однако для России принципиален вопрос не столько персоналий, сколько конструктивных идей. ЕС фокусируется на «заморозке» конфликта на Украине, что делает возможные переговоры бесперспективными, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин.

    «Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

    По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

    «Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

    Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

    Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

    Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

    Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    23 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России

    Европарламент потребовал вернуть запрет на импорт меха соболя из России

    Европарламент призвал вернуть запрет на соболиный мех из России
    @ Юрий Белинский/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Европейского парламента выступили с призывом вернуть запрет на импорт российского соболиного меха в Евросоюз, отмененный ранее по просьбе стран-производителей шуб.

    Европарламент требует вернуть запрет на импорт российского соболиного меха, сообщает Deutsche Welle. По данным издания, запрет действовал три месяца, после чего Совет ЕС отменил его по просьбе Греции и Италии – стран-производителей шуб.

    Еврокомиссар по международному партнерству Джозеф Сикела подтвердил необходимость приостановки санкций на импорт меха соболя из России, передает ТАСС. «Ряд членов ЕС заявили, что их промышленность зависит от этого очень специфического продукта, не имея альтернативных источников поставок», – сообщил Сикела.

    При этом он отметил, что Еврокомиссия привержена усилению давления на Россию и продолжает разработку 22-го пакета санкций. Запрет на ввоз соболиного меха из России был принят в апреле в рамках 20-го пакета санкций ЕС, однако в июне Совет ЕС приостановил его действие из-за протестов производителей люксовой меховой продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил о зависимости европейских производителей от российского соболя. В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России. Летом премьер Словакии Роберт Фицо назвал лицемерной отмену санкций ЕС на российский мех.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен сбежала из Европарламента после критики помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поспешно ушла с заседания Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, раскритиковавшего финансирование Украины.

    Фон дер Ляйен покинула зал прямо во время речи евродепутата, обвинившего ее в намерении потратить средства на Украину вместо помощи европейцам, передает РИА «Новости».

    «Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на 70 млрд евро. <…> Перестаньте финансировать бессмыслицу!» – заявил Угрик.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский запросил у Евросоюза еще 70 млрд евро на покрытие военных расходов в 2027 году.

    Ранее фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты. В прошлом месяце глава Еврокомиссии сообщила о новом запросе Украины на предоставление нескольких миллиардов евро для приобретения систем противовоздушной обороны.

    Также фон дер Ляйен выступила с идеей использовать хранящиеся на банковских депозитах сбережения европейцев.

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    22 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Зеленский подписал законы о налогах для получения помощи от ЕС и МВФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал законы о налогах, необходимые для получения финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

    Глава киевского режима утвердил поправки в Налоговый и Таможенный кодексы, которые вводят налогообложение доходов от продаж через цифровые платформы и отменяют льготы для посылок из-за рубежа стоимостью менее 150 евро, передает ТАСС со ссылкой на данные картотеки сайта Верховной рады.

    Еврокомиссия и МВФ настаивают на самостоятельном поиске Киевом новых источников пополнения бюджета. Из-за задержки принятия этих непопулярных законов Украина в текущем году недополучила 29,5 млрд долларов зарубежного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о сохранении зависимости киевского руководства от масштабной зарубежной поддержки даже в случае успешного мирного урегулирования конфликта.

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    22 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Временный поверенный США в Германии устраивал алкогольные застолья с охраной

    Bild: Временный поверенный США в ФРГ Мельтцер пил с полицейскими из охраны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временный поверенный в делах США в Германии Алан Мельтцер употреблял алкоголь вместе с немецкими полицейскими, которые обеспечивали его личную охрану, пишет Bild.

    Сотрудники полиции сообщили о предполагаемых нарушениях несколько недель назад, после чего началось внутреннее расследование. Полиция Берлина расформировала отряд охраны дипломата и начала служебные разбирательства в отношении его сотрудников, пишет Bild со ссылкой на источники.

    Сообщается, что дипломат сам поощрял такие застолья и приглашал полицейских выпить. Личная вина Мельтцера на данный момент не доказана, отмечает РИА «Новости».

    «Это соответствует действительности: были начаты служебные дисциплинарные меры, а соответствующий отряд личной охраны расформирован. Мы не можем предоставить дополнительных подробностей», – заявил представитель полиции.

    В состав подразделения земельного управления уголовной полиции Берлина (LKA 61) входили более десяти сотрудников. Во время службы употребление алкоголя запрещено, при заступлении на дежурство действует правило нулевого содержания алкоголя в крови. В посольстве США заявили о доверии профессионализму LKA и отказались комментировать обвинения в адрес Мельтцера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца отклонило законопроект министра финансов Ларса Клингбайля о введении специального сбора с напитков с высоким содержанием сахара.

    В прошлом месяце в доме помощника кандидата от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Бринкер прошли обыски из-за подозрений в незаконном хранении оружия.

    В апреле пресса уличила главу ФБР в регулярных пьянках и прогулах.

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    23 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Руководство Volkswagen решило заморозить зарплаты в Skoda Auto до 2030 года

    Volkswagen заморозил зарплаты рабочих Skoda Auto до 2030 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство концерна Volkswagen Group потребовало заморозить заработную плату и премии сотрудников чешского автопроизводителя Skoda Auto на период до 2030 года.

    Профсоюз KOVO, объединяющий более 30 тыс. работников чешского предприятия, отверг требования немецкого автоконцерна об отказе от повышения базовых окладов и бонусных выплат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское радио.

    По данным профсоюзных деятелей, руководство группы впервые призналось в серьезности ситуации на производстве, которая может угрожать загрузке мощностей и уровню занятости в будущем.

    «Если автопроизводитель начнет увольнять персонал, то рабочие остановят производство на всех трех чешских заводах», – заявил председатель заводского профсоюза Skoda Auto Ярослав Повшик.

    Автоконцерн длительное время испытывает производственные проблемы из-за высоких издержек, избыточных мощностей, конкуренции с Китаем и американских пошлин. В рамках масштабной реструктуризации бизнеса Volkswagen Group планирует закрыть четыре завода в Германии и сократить до 100 тыс. рабочих мест по всему миру к концу десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник автомобильный концерн Volkswagen решил заморозить заработную плату части своих сотрудников по всему миру.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей из-за скорого доминирования китайских машин.

    Летом немецкий автомобильный гигант запланировал уволить десятки тысяч работников на фоне кризиса в промышленности Германии.

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    23 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Посольство России обвинило главу МИД Ирландии в искажении Устава ООН

    Россия назвала безосновательными слова Дублина о влиянии Москвы на миссии ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра иностранных дел и обороны Ирландии Хелен Макэнти о возможном влиянии Москвы на участие республики в миротворческих миссиях грубо искажают Устав ООН, сообщили в российском посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что Совет Безопасности не голосует по поводу состава участников миротворческих миссий, этот вопрос решается в ходе консультаций Секретариата ООН и заинтересованных государств, передает ТАСС.

    «Следовательно, утверждения министра Макэнти предосудительны и вводят в заблуждение, грубо искажая суть и смысл процедур, предусмотренных Уставом ООН», – заявили в посольстве. Дипломаты добавили, что случаев, когда Москва выступала бы против участия Ирландии в подобных миссиях, не существует.

    Высказывания главы ведомства о предполагаемых нападениях на страны Евросоюза в диппредставительстве назвали провокационными измышлениями. Представители посольства отметили, что Дублин намеренно ставит под сомнение принципы работы международной организации, а упражнения в русофобии не скроют провалов в политике ирландского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ирландия подвергла сомнению предложение Берлина выдавать российским туристам визы с действием только на территории страны выдачи.

    В прошлом месяце Хелен Макэнти признала прошедшее лето особенно сложным периодом для украинских властей.

    Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил о желании Дублина направлять миротворцев за рубеж без одобрения Совета Безопасности ООН.

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    23 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Песков назвал условие участия ЕС в переговорах по Украине

    Песков: Участие ЕС в переговорах зависит от его позиции по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение Москвы к возможному участию европейских стран в миротворческом процессе по Украине зависит от их позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, отношение к назначению спецпосланника от ЕС на мирных переговорах «зависит от той позиции, с которой европейцы могли бы в этом принимать участие», передает РИА «Новости».

    «Это [обеспечение безопасности для РФ и Украины] одна из очень важных составных частей выхода на мирное урегулирование, без нее комплексное решение невозможно», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о готовности России возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности России и Украины после заключения мирных соглашений.

    Во вторник Песков отметил важность присутствия легитимного представителя украинских властей на мирных переговорах.

    На прошлой неделе Путин сообщил об отсутствии у России планов обсуждать создание зоны безопасности на Украине с Киевом.

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    23 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Германия задумала закупить тысячи крылатых ракет на 1 млрд евро

    Bloomberg: Германия решила закупить тысячи ракет Anthem на 1 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии ведет переговоры с американо-израильской компанией Covenant о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem на сумму более 1 млрд евро.

    Дальность ракет Anthem превышает 2000 км, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Кроме того, Берлин рассматривает возможность приобретения крылатых ракет Ruta у голландской Destinus SA и разрабатываемых ракет HS1 у немецко-британского стартапа Hypersonica.

    Планы Германии по закупке ракет BGM-109 Tomahawk и пусковых комплексов Typhon у американской Raytheon могут быть сдвинуты на срок до пяти лет.

    В конце августа Covenant сообщила о планах с 2027 года производить ракеты средней дальности вблизи Лейпцига. Дальность ракет составит более 1500 км, планируется выпускать около тысячи единиц в год, передает Reuters. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наращивание военных бюджетов НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах закупить недорогие крылатые ракеты с дальностью полета около 1500 км.

    В августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро с первыми поставками в 2027 году.

    Летом Лондон и Берлин намерились к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2000 км.

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    23 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    В ФРГ арестован обвиняемый в шпионаже гражданин Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие правоохранительные органы задержали и арестовали гражданина Украины Вадима Я., подозреваемого в сборе военной информации о восточном фланге НАТО якобы в интересах России.

    Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте 53-летнего гражданина Украины Вадима Я., подозреваемого в агентурной деятельности. Задержание прошло в четверг в федеральной земле Бранденбург на востоке страны, пишет РИА «Новости».

    «Сегодня следственный судья федерального суда привел в исполнение ордер на арест в отношении гражданина Украины Вадима Я.», – говорится в сообщении ведомства.

    По версии следствия, задержанный целенаправленно искал контакты с сотрудниками европейских оборонных предприятий для сбора «информации военного значения» о восточном фланге НАТО. Сообщается, что эти данные якобы собирались в интересах российской стороны. Впрочем, часть собранной информации была получена из открытых источников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг немецкие правоохранители задержали украинца Вадима Я. по подозрению в шпионаже.

    Ранее в этом месяце правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже.

    А летом немецкие правоохранители арестовали мужчину из-за подготовки диверсии на военном заводе в Баварии.

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    23 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    В Эстонии признали незаконным запрет на прием россиян в университет

    Канцлер права в Эстонии счел некорректным отказ вуза принимать граждан России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллинский технический университет нарушает принцип равного обращения, не допуская граждан России и Белоруссии к поступлению из-за отсутствия законного основания для пребывания в стране, заявил канцлер права в Эстонии.

    По оценке канцлера права Эстонии, Таллинский технический университет нарушает принцип равного обращения, когда не допускает граждан России и Белоруссии к поступлению в университет. В качестве причины вуз назвал отсутствие законных оснований для пребывания в Эстонии в течение всего номинального срока обучения по программе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    К омбудсмену обратился молодой человек с российским гражданством, которому вуз отказал в приеме из-за отсутствия действующего вида на жительство.

    По мнению советника канцлера права Олари Коппеля, введенное ограничение противоречит принципу равного обращения. Он отметил, что, согласно конституции Эстонии, каждый имеет право на образование. Исключение действует только для россиян и белорусов, добавил Коппель.

    По данным телерадиокомпании, россиянин живет в Эстонии четвертый год и оспаривает в суде отказ в выдаче ему срочного ВНЖ. Университет ожидает судебного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.

    Летом Таллин выступил за ограничение выдачи туристических виз россиянам. А в июне в Таллине задержали предпринимательницу с российским и финским гражданством, которую американские власти подозревают в незаконном экспорте электроники.

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    23 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    «Атом» стал лидером по локализации среди российских авто
    «Атом» стал лидером по локализации среди российских авто
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский электромобиль «Атом», выпускаемый на заводе «Москвич», достиг уровня локализации в 70% и стал лидером среди производимых в стране машин.

    Электромобиль «Атом» от компании «Кама» занял первое место по уровню локализации среди автомобилей, выпускаемых на территории России, пишет «Российская газета» со ссылкой на исполнительного директора компании Харальда Грюбеля.

    По его словам, уровень локализации в 70% достигнут за счет применения отечественных кузовов, лакокрасочных материалов, аккумуляторов, электроприводов, силовой электроники и программного обеспечения.

    «Атом» выпускают на столичном заводе «Москвич». Процесс включает штамповку, сварку, окраску и окончательную сборку. В декабре 2025 года «Кама» подписала специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом и правительством Москвы о поэтапном увеличении доли российских компонентов.

    Также сообщается о росте продаж других автомобилей в России. В сентябре 2026 года впервые продано более тысячи машин марки Volga, лидером стал кроссовер Volga K50. Кроме того, наблюдается резкое увеличение спроса на новые пикапы: в сентябре реализовано 2160 единиц, что на 30,6% больше, чем в прошлом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на столичном заводе «Москвич» стартовал выпуск отечественных электромобилей «Атом» по полному производственному циклу.

    В начале сентября Минпромторг отчитался о замещении почти половины критических компонентов в российском автопроме.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости оказать поддержку предприятиям отрасли в условиях санкций.

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    23 октября 2026, 09:28 • Новости дня
    Участники саммита ЕС перешли на крик при обсуждении бюджета

    Politico: Политики перешли на крик из-за разногласий на саммите Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики зашли в тупик при обсуждении важных вопросов на саммите в Брюсселе и начали разговаривать на повышенных тонах, сообщает Politico.

    Издание Politico сообщило, что участники прошедшего на прошлой неделе саммита Евросоюза в Брюсселе зашли в тупик при обсуждении важных вопросов и начали разговаривать на повышенных тонах, передает ТАСС.

    Политики не смогли договориться ни по одной из тем, включая бюджет Евросоюза в размере около 2 трлн евро и энергетическую стратегию. Разногласия привели к тому, что участники дискуссии перешли на крик.

    Председатель Евросовета Антониу Кошта столкнулся с жесткой критикой со стороны лидеров государств после переговоров о ценах на энергоносители и следующем семилетнем бюджете. Основные споры возникли вокруг торговли квотами на вредные выбросы в атмосферу. В результате обсуждения затянулись на 14 часов и превратились в хаос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на саммите в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между премьер-министром Польши Дональдом Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом.

    На прошлой неделе председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил о риске не успеть запустить новый семилетний бюджет союза.

    Участники саммита Евросоюза отложили поиск новых источников финансирования Киева до следующей встречи.

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    23 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    В МИД назвали морским рэкетом задержания судов странами НАТО и ЕС

    В МИД обвинили НАТО и ЕС в морском рэкете из-за задержания торговых судов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО и ЕС занимаются морским рэкетом, по своей воле задерживая следующие по общепринятым правилам суда, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    «Подобные заходы вполне объяснимы – потенциальное перенаправление грузовых потоков в обход привычных артерий для зависящих от морской торговли, например, есовцев (до 75% внешней торговли ЕС идет по морю) грозит серьезным ослаблением позиций Европы», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Масленников заявил об активном генерировании западными странами деструктивных антироссийских инициатив в сфере морского судоходства. Также Масленников сообщил о нежелании Североатлантического альянса сбавлять интенсивность действий и военной разведки в Черноморском регионе.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на намерения Еврокомиссии по введению очередного пакета санкций против России.

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    23 октября 2026, 10:48 • Новости дня
    Обвал продаж в США и Китае привел к массовым увольнениям в Volvo Cars

    Volvo Cars объявила о сокращении 2,5 тыс. рабочих мест

    Tекст: Мария Иванова

    Шведский автопроизводитель Volvo Cars сократит 2,5 тыс. сотрудников в связи с резким падением продаж и прибыли.

    Квартальный отчет автопроизводителя Volvo Cars показал резкое снижение продаж и операционной прибыли. Компания представила новый пакет мер по экономии, в рамках которого будет сокращено в общей сложности 2,5 тыс. рабочих мест, из них две тысячи – в Швеции, передает ТАСС.

    «В общей сложности эти меры предусматривают структурное сокращение около 2,5 тыс. рабочих мест по всему миру, из которых около двух тысяч – в Швеции, путем расторжения контрактов с консультантами, обычных увольнений и целевых выходных пособий для сотрудников», – говорится в пресс-релизе Volvo Cars.

    Отчет автопроизводителя за третий квартал 2026 года показывает резкое снижение операционной прибыли – 5,6 млрд крон (564,82 млн долларов). Общий оборот составил 66,9 млрд крон, что на 19,5 млрд меньше, чем в третьем квартале 2025 года. Ухудшение ситуации вызвано изменениями на рынке в Китае и США.

    Акции Volvo Cars упали более чем на 50% на Стокгольмской фондовой бирже с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца шведский автопроизводитель Volvo Car отказался от годового прогноза на фоне ухудшения ситуации на китайском авторынке и медленного восстановления в США.

    В прошлом месяце генеральный директор компании Хокан Самуэльссон предупредил, что европейская автомобильная промышленность может столкнуться с крахом из-за высоких затрат на производство.

    Ранее Volvo Cars объявила о планах сэкономить 1,87 млрд долларов на фоне резкого падения операционной прибыли.

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