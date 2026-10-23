ВВС США допустили участие бомбардировщиков в воздушных боях

Tекст: Игорь Иножарский

ВВС США в рамках долгосрочного плана истребительной авиации изучают варианты оснащения своих бомбардировщиков вооружением и системами для выполнения задач воздушного боя, в том числе с опорой на перспективный B-21 Raider и беспилотники Collaborative Combat Aircraft. Об этом говорится в незасекреченном докладе, направленном в конгресс, содержание которого пересказал портал The War Zone со ссылкой на Aviation Week, пишет TWZ.

Согласно докладу, к 2035 году ВВС США рассчитывают иметь в строю 1509 истребителей за счет закупок F-35A, F-15EX и нового F-47, но одновременно признают сложности с выполнением этих планов. «Соответственно, ВВС США также оценивают дополнительные варианты обновления парка, включая новый истребитель для наращивания численности, повышенную опору на CCA и развитие возможностей воздушного боя у бомбардировщиков», – говорится в документе.

Ранее бывший начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин, отвечая на вопрос о возможном расширении роли B-21 в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил, что такой вариант «не снят с повестки». Еще в 2019 году генерал Скотт Плюс говорил о шестом поколении как о системе, в которую может войти B-21 с возможностями воздушного боя и взаимодействием с «семейством систем», включая ударные дроны.

TWZ отмечает, что B-21 может применяться как носитель сверхдальних и крупногабаритных ракет «воздух–воздух», командный пункт для управления роями беспилотников и платформа подавления ПВО, а другие бомбардировщики, включая B-52, способны выполнять роль «арсенальных кораблей» с дальнобойным оружием. В докладе также указываются проблемы старения парка F-16, F-15E и A-10 и делается вывод о необходимости «гибридной» структуры из пилотируемых и беспилотных систем для противостояния Китаю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле уникальные кадры с испытаний дозаправки в воздухе раскрыли особенности конструкции перспективного бомбардировщика B-21 Raider. В марте американские военные впервые публично показали новые внешние топливные баки и инфракрасные сенсорные контейнеры для F-22, а также ядерную крылатую ракету AGM-181A для B-52. В феврале в США обнародовали данные о проектируемом истребителе шестого поколения F-47 и его роли в новой концепции применения боевой авиации.