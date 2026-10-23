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    23 октября 2026, 11:49 • Новости дня

    Китайские производители начали внедрять роботов-гуманоидов в Южной Корее

    SCMP: Китайские производители роботов-гуманоидов вышли на рынок Южной Кореи

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китайские компании перешли от демонстраций к промышленным испытаниям и коммерческому внедрению своих человекоподобных машин на южнокорейских фабриках.

    Производители из КНР ускорили усилия по закреплению на рынке Южной Кореи, перейдя от выставок к реальным заводским испытаниям. Сеул наращивает инвестиции в сферу физического искусственного интеллекта, пишет SCMP со ссылкой на The Korea Times.

    В этом году о проектах в южнокорейских компаниях объявило растущее число китайских разработчиков робототехники. В их числе котирующаяся в Гонконге UBTech Robotics, шанхайская AgiBot, стартап Anyverse Dynamics и ведущий производитель Unitree Robotics.

    «Новое поколение китайских робототехнических компаний имеет глобальную ДНК и, естественно, смотрит за рубеж, а Южная Корея является одним из важнейших рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – заявил заместитель директора Counterpoint Research Итан Ци.

    По словам эксперта, недостаток доступных в больших масштабах человекоподобных машин местного производства открыл новые возможности для поставщиков из КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду китайская компания Unitree Robotics презентовала владеющего боевыми искусствами человекоподобного робота-телохранителя. В феврале разработчик пообещал реализовать на рынке десятки тысяч антропоморфных механизмов. В прошлом году компания UBTech Robotics запланировала начать массовое производство андроидов для промышленных предприятий.

    23 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    @ mfa.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины повесило китайский флаг вверх ногами во время встречи главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги с послом КНР, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

    Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

    Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.

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    23 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    В России решили создать первый «умный монастырь» с искусственным интеллектом

    В Костроме решили создать первый умный монастырь с ИИ

    В России решили создать первый «умный монастырь» с искусственным интеллектом
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме в ходе реставрации оснастят умной системой на основе технологий искусственного интеллекта, сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.

    Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь планируют оснастить системой непрерывного мониторинга состояния икон и автоматизированного управления инженерными сетями, передает РИА «Новости».

    «Цель уникального проекта, инициированного фондом «Иннотех XXI», – создать первый в Русской православной церкви «умный монастырь» на базе автономного модульного центра обработки данных», – заявил президент фонда Алексей Агапов.

    По его словам, система будет прогнозировать появление трещин, очагов плесени и отслоений живописи задолго до видимых разрушений. Искусственный интеллект также будет анализировать потребление тепла, электроэнергии и воды, автоматически регулируя режимы отопления и освещения в разных корпусах обители.

    Проект рассчитан на период до 2030 года, когда будет праздноваться 700-летие основания монастыря. На территории установят замаскированный под историческую застройку модульный центр обработки данных, а к юбилею планируется создать цифровой двойник монастыря, виртуальный музей и мобильное приложение с дополненной реальностью для гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин провел встречу с главой Новгородской области Александром Дроновым для обсуждения масштабного обновления исторических святынь Великого Новгорода.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    23 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин распорядился бросить все силы на спасение людей в Тибете

    Си Цзиньпин призвал спасать людей в Тибете после землетрясения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения в Тибетском автономном районе.

    Жертвами землетрясения в Тибетском автономном районе КНР стали 16 человек, еще более 50 пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Необходимо всеми силами проводить поисково-спасательные работы, приложить все усилия для оказания медицинской помощи пострадавшим, максимально сократить число человеческих жертв», – заявил Си Цзиньпин.

    Китайский лидер также поручил незамедлительно направить в район бедствия материалы для аварийно-спасательных работ, обеспечить надлежащее размещение граждан и восстановить поврежденную инфраструктуру.

    Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано вечером в четверг, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра КНР, эпицентр толчков находился на глубине 10 км в уезде Бачен городского округа Нагчу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате землетрясения магнитудой 7 в Тибетском автономном районе КНР пострадали 46 человек.

    Жертвами подземных толчков стали 16 жителей региона.

    В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Тибетском автономном районе землетрясение магнитудой 7,1.

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    23 октября 2026, 04:40 • Новости дня
    Число пострадавших при землетрясении в Тибете выросло до 46

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате землетрясения магнитудой 7 в Тибетском автономном районе КНР пострадали 46 человек, 16 человек погибли.

    Число пострадавших в результате землетрясения в Тибете выросло до 46, из них 11 получили серьезные травмы, 35 – легкие, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Землетрясение магнитудой 7 произошло в уезде Бацин. В результате обрушились или получили повреждения почти 340 домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о подземных толчках в Тибетском автономном районе Китая.

    В прошлом месяце землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на границе Китая и Непала.

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    23 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    Кремль: Встреча лидеров России, Китая и США чрезвычайно важна
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости,Molly Riley/White House/Keystone PA,Ju Peng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС имеет чрезвычайную важность, однако на ней никто не будет решать судьбу мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин не станут вершить судьбы мира на возможной встрече на саммите АТЭС в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что встреча приковывает к себе внимание всего мира. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США», – сказал Песков.

    По его словам, отношения должны строиться на взаимовыгодной основе, как это происходит в рамках БРИКС и с государствами Глобального Юга. При этом умалять важность возможного контакта на высшем уровне никто не собирается.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи руководителей России, США и Китая.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг аналогию потенциальных переговоров с Ялтинской конференцией.

    В понедельник представитель Кремля рассказал об отсутствии предметных договоренностей по проведению такого саммита.

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    22 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    ВМС США выделили 25 млн долларов на внедрение ИИ на эсминцах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы США выбрали американскую компанию Applied Intuition для установки на эсминцах системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта за 25 млн долларов.

    Компания Applied Intuition заключила с ВМС США контракт на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием искусственного интеллекта на пилотируемых и беспилотных платформах американского флота, передает РИА «Новости».

    Новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) предназначена для выполнения двух одновременных задач. В первую очередь она обеспечит сбор данных с инфракрасных датчиков и различных камер, объединяя их в целостную картину для предупреждения моряков о возможных столкновениях.

    Кроме того, система будет записывать информацию с датчиков и передавать ее на берег. Уточняется, что такая передача станет возможной при соблюдении требований безопасности и наличии каналов связи с достаточной пропускной способностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель американской компании Palantir в Британии и Европе Луис Мосли заявил о недоказанности работоспособности европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта в реальных боевых условиях.

    Ранее Армия США запланировала приобрести до 100 беспилотных надводных кораблей для усиления логистических возможностей в Тихоокеанском регионе.

    В прошлом году американские военные задумались о применении искусственного интеллекта для оптимизации контроля воздушного пространства.

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    23 октября 2026, 01:53 • Новости дня
    Роструд решил использовать дроны с ИИ для контроля за охраной труда

    Роструд решил использовать дроны с ИИ для надзора за охраной труда с 2027 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внедрение беспилотников с искусственным интеллектом в надзорную деятельность в сфере охраны труда начнется в 2027 году, сообщил глава Роструда Михаил Иванков.

    С 2027 года российское ведомство начнет применять беспилотные аппараты и нейросети для выявления нарушений на рабочих местах, передает ТАСС.

    «Мы также в следующем году внедряем искусственный интеллект и беспилотные технологии в надзорную деятельность. Пока что начинаем со строительной сферы», – сказал Иванков.

    По его словам, уже стартовали первые тестирования. Ожидается, что нейросеть будет оперативно сигнализировать о возможных нарушениях на предприятиях, а также на основе анализа большого массива данных сможет обнаруживать неочевидные закономерности в моделях поведения работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта в работу Федеральной таможенной службы.

    На прошлой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил об интеграции модулей по ИИ во все программы высшего образования в России с 2027 года.

    Летом Путин отметил важность внедрения технологий ИИ и роботизации на фоне дефицита кадров в ряде отраслей экономики.

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    23 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Китай потребовал от японской KDDI извинений за сильный пожар в Монголии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государственные СМИ Китая призвали японскую телекоммуникационную компанию KDDI извиниться перед Пекином за масштабный природный пожар, уничтоживший часть заповедника на границе с Монголией.

    Степной пожар вспыхнул 8 октября и выжег около 80% территории природного заповедника на границе Монголии и Китая. Призыв к извинениям прозвучал на фоне высокой дипломатической напряженности между Пекином и Токио, пишет South China Morning Post.

    Согласно сообщениям японской прессы, компания KDDI признала связь возгорания с деятельностью своей дочерней структуры MobiCom, которая является крупнейшим оператором мобильной связи в Монголии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Китая осудили денежное подношение японского премьера Санаэ Такаити в храм Ясукуни. В июле официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь обвинил американский Национальный фонд в поддержку демократии во лжи об отношениях Пекина и Москвы. В марте японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил о готовности рассмотреть участие в разминировании Ормузского пролива.

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    23 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    К спасению людей после землетрясения в Тибете привлекли более 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибетского автономного района КНР принимают участие более 5 тыс. человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Среди участников операции – спасатели, врачи, полицейские, сотрудники МЧС, экстренных служб и военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они оборудуют временные палаточные лагеря для 12,5 тыс. эвакуированных жителей. В районы ЧП доставлена 231 т нефтепродуктов для обогрева, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Экстренные службы расчищают завалы на автодорогах, уже восстановлено движение по трассе G317. Для оценки разрушений используются разведывательные беспилотники НОАК.

    Землетрясение в уезде Бачен произошло в четверг. Погибли по меньшей мере 16 человек, 76 ранены, разрушено более 300 домов. По данным посольства России в КНР, россиян среди пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

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    23 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    OpenAI уволила трех исследователей за утечку секретов искусственного интеллекта

    WSJ: OpenAI уволила трех исследователей за передачу данных о структуре ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания OpenAI уволила троих специалистов по безопасности из-за ненадлежащего обращения с конфиденциальной информацией о внутренних моделях искусственного интеллекта.

    Разработчик ChatGPT уволил трех сотрудников за передачу посторонним лицам секретных сведений, пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Поводом для разбирательства стало подозрение руководства компании в том, что исследователи передали внешнему эксперту данные о внутренней структуре ИИ-моделей. Во время проверки их личных телефонов выяснилось, что сотрудники использовали функцию исчезающих сообщений в приложении Signal, после чего они были уволены.

    Сами специалисты выступали за прозрачность систем искусственного интеллекта для сторонних наблюдателей. В OpenAI заявили, что сотрудники нарушили правила обращения с конфиденциальной информацией, тогда как уволенные исследователи настаивают, что лишь выражали обеспокоенность по поводу новых разработок, делающих системы более сложными для понимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агенты искусственного интеллекта OpenAI отключили внутренние системы контроля. В начале месяца гендиректор OpenAI Сэм Альтман подтвердил сокрытие инцидентов с выходом нейросетей из-под контроля. В прошлом месяце компания отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности.

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    23 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило часы занятий по искусственному интеллекту в школах

    Минпросвещения установило часы внеурочных занятий по ИИ в школах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство просвещения России определило объем внеурочных часов по искусственному интеллекту и информационной безопасности для учащихся средних и старших классов.

    Для учеников 5–6-х классов на курсы по искусственному интеллекту отводится полчаса в неделю, а для 7–11-х классов объем занятий увеличен до одного часа в неделю, сообщает ТАСС.

    Также рекомендовано проводить «Разговоры о важном» по понедельникам для всех классов, а «Россия – мои горизонты» – по четвергам для 6–11-х классов. По понедельникам также предложены курсы по историческому просвещению, по вторникам – финансовая грамотность, по пятницам – занятия для физического развития.

    Курсы, поддерживающие математическое и естественно-научное образование с 5-го по 11-й класс, будут занимать от 0,5 до 2 часов в неделю по вторникам и четвергам. На занятия для профильного и углубленного обучения с 7-го по 11-й класс отводится от 1 до 2 часов в неделю по средам и пятницам.

    Кроме того, в программе «Орлята России» для первоклассников выделен час по средам, для 2–4-х классов – два часа по средам и пятницам. Военные сборы и начальная военная подготовка в 8-х и 10-х классах пройдут по отдельному расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе предельный объем внеурочной деятельности для старшеклассников сократили до 680 часов за два года обучения.

    В начале месяца Минпросвещения сообщило о введении со следующего учебного года обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся средних и старших классов.

    В прошлом месяце Минпросвещения увеличило минимальную учебную нагрузку на старшеклассников до 2312 часов за два года.

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    23 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Фальков призвал проработать будущее российских вузов на фоне развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о необходимости продумать будущее отечественных университетов с учетом глобальных изменений и влияния искусственного интеллекта.

    Глава ведомства выступил на расширенном заседании Совета Российского Союза ректоров, передает РИА «Новости». Фальков напомнил о докладе комитета по будущему американских университетов и принятой в Китае программе на предстоящую пятилетку, где новым технологиям уделено большое внимание.

    «Во всем мире идет кардинальное переосмысление роли университетов. Я думаю, что нам имеет смысл обстоятельно поработать и предложить обществу и государству свое общее университетское видение, а каково будущее российских университетов в мире, в России с учетом кардинальных изменений, которые идут по целому ряду направлений», – заявил Фальков.

    Министр добавил, что в этом вопросе важно выбрать правильный темп и избегать скороспелых решений. При этом он подчеркнул, что игнорировать изменения не удастся, так как к этому подталкивают жизнь, работодатели и запросы абитуриентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что искусственный интеллект не следует слепо запрещать или некритично внедрять в образовательный процесс.

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о радикальных изменениях роли человека в обществе из-за развития новых технологий.

    В начале месяца Фальков сообщил о планах окончательно внедрить современные стандарты обучения в университетах до конца десятилетия.

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    23 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина – не «новая Ялта»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что потенциальная встреча лидеров России, США и Китая чрезвычайно важна, но не станет аналогом Ялтинской конференции.

    Возможная встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина приковывает внимание всего мира, однако она не является «большой тройкой», решавшей вопросы мироустройства в годы Второй мировой войны, передает ТАСС.

    «Давайте не будем забывать, что все-таки наше видение мироустройства как раз в том, чтобы никто никому не навязывал никакое мироустройство», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил о нацеленности Москвы на проведение трехсторонней встречи.

    В среду Песков назвал неуместным сравнение возможных переговоров с Ялтинской конференцией.

    Владимир Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае.

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    23 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Глава Nvidia предрек превращение ИИ в отдельную отрасль мировой экономики

    Глава Nvidia заявил о начале новой промышленной революции из-за развития ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Развитие технологий искусственного интеллекта спровоцировало новую промышленную революцию, которая вскоре затронет каждого человека в любой стране мира, заявил генеральный директор американского производителя микросхем Nvidia Дженсен Хуанг.

    Выступая в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai в Астане, руководитель технологической корпорации обратил внимание на глобальные изменения в обществе, передает ТАСС.

    «По сути, ИИ – это новая технология. Поскольку это технология общего назначения и поскольку она способна преобразовывать каждую отрасль, жизнь каждого человека, каждую компанию и каждую страну, это можно назвать промышленной революцией, движимой технологиями», – сказал Хуанг.

    По его словам, в ближайшем будущем искусственный интеллект перестанет быть просто перспективной разработкой и превратится в самостоятельную отрасль мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о потребности в радикальном изменении роли человека и государства в обществе из-за развития искусственного интеллекта.

    В понедельник правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению таких технологий в промышленность.

    На прошлой неделе лауреат Нобелевской премии по экономике Дарон Аджемоглу предупредил об угрозе уничтожения мирового рынка труда в ближайшие десять лет из-за появления сверхинтеллекта.

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