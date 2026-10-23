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    23 октября 2026, 11:42 • Новости дня

    Сторонники Трампа предупредили республиканцев перед выборами в Конгресс

    Fox News: Сторонники Трампа призвали республиканцев к решительным переменам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп на митинге в Су-Сити в штате Айова получил поддержку ядра своих сторонников, однако часть избирателей предупредила республиканцев о недовольстве экономикой и политическим расколом перед выборами в Конгресс.

    На митинге Дональда Трампа в Су-Сити в штате Айова его сторонники заявили о верности президенту и Республиканской партии, но выразили тревогу из-за затяжных экономических проблем, высокой инфляции и продолжающейся войны в Иране, которая поддерживает высокие цены на топливо, пишет Fox News.

    Трамп агитировал за конгрессмена от Республиканской партии Эшли Хинсон, которая участвует в ожесточенной борьбе за место в Сенате против члена парламента штата Айова Джоша Турека, хотя сам глава государства уверенно побеждал в этом штате на предыдущих выборах.

    Жительница Айовы Бет Фитцл признала, что не согласна с любыми действиями президента, но доверяет его курсу. «Я не согласна со всем, что он делает, но в конце концов он здесь ради нас», – сказала Фитцл, сравнив Трампа с футбольной командой, которая «может оказаться в сложном положении, но в итоге все равно вырывает победу».

    Ветеран Чак Джонс, приехавший на митинг из Миннесоты, пожаловался на племенную, расколотую политику в Вашингтоне и подчеркнул, что республиканцам в случае удержания власти нужно продемонстрировать реальные перемены, показать, что они способны добиваться результатов и работать совместно, а не только спорить друг с другом.

    Избирательница из Айовы Дон Стэнли, голосовавшая за Трампа на трех последних выборах, заявила о поддержке президента и Хинсон, но раскритиковала Джоша Турека за отсутствие на заседаниях парламента штата, где он, по ее словам, пропустил 42% голосований, и выразила недовольство проволочками с принятием закона SAVE America Act об идентификации избирателей и безопасности выборов.

    Стэнли обвинила демократов в блокировании инициатив по ужесточению контроля на выборах и заявила, что нелегальная миграция и террористические угрозы создают хаос в стране, призвав усилить позиции консерваторов в Конгрессе. Другие сторонники Трампа выразили опасения, что республиканские избиратели могут не прийти на участки, и назвали борьбу с демократами «войной, которую нужно выиграть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу предприниматель Илон Маск вложил свыше 445 млн долларов в промежуточные выборы в США. В четверг администрация президента США Дональда Трампа отстранила британского журналиста от пула Белого дома во время поездки лидера в Айову. Во вторник рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 31% перед промежуточными выборами в Конгресс.

    22 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ответ на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть территорий ради мирного соглашения назвал новые регионы историческими землями России.

    Путин прокомментировал слова Зеленского о готовности уступить территории ради мира, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что (Зеленскому) говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил он.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии решения о составе российской переговорной группы на новый раунд контактов по Украине.

    В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил об обсуждении украинского кризиса на переговорах главы государства и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

    Уиткофф заявил о существовании задела для прекращения огня.

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    23 октября 2026, 10:16 • Новости дня
    Стало известно о высадке российских военных на правом берегу Днепра в районе Херсона
    Стало известно о высадке российских военных на правом берегу Днепра в районе Херсона
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие российской диверсионной группы форсировали реку Днепр и высадились на правом берегу в микрорайоне Корабел в черте города Херсона, сообщили украинские СМИ.

    Российские военные смогли переправиться через Днепр и добраться до правого берега в херсонском микрорайоне Остров, пишет украинское издание «Страна.ua».

    По данным Telegram-канала «Форпост 34», связанного с 34-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ, бойцы 126-й бригады береговой обороны Вооруженных сил России воспользовались туманом и плохой погодой для переправы. Ресурс сообщает о якобы уничтожении всех высадившихся групп и взятии одного человека в плен, однако на официальных страницах украинской бригады информации об этом бое нет.

    Местные херсонские паблики заявляют, что часть российских военных добралась до зданий на правом берегу, а некоторым удалось скрыться с места высадки. Появление сил России в черте города называют опасным прецедентом, вызывающим вопросы к организации обороны ВСУ.

    В официальных сводках Генштаба ВСУ говорится об отсутствии наступательных действий российских войск на Приднепровском направлении, о высадке военных в Херсоне ведомство не сообщало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бойцы российской группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра.

    Во вторник военнослужащие отбили массированный удар украинских дронов по зданию в населенном пункте Раденск.

    В прошлом году российские силы разгромили готовившее атаку через Днепр подразделение украинских военных.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Опубликовано фото новой российской крылатой ракеты «Филин»
    Опубликовано фото новой российской крылатой ракеты «Филин»
    @ milinfolive

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилась фотография новой российской крылатой ракеты «Филин», упавшей в неизвестном месте на украинской территории, сообщают Telegram-каналы.

    На территории Украины упала новая крылатая ракета «Филин», фото ракеты опубликовал канал «Военный Осведомитель».

    Противник открыто опасается появления у России нового вооружения. Пока украинские военные разрабатывают средства перехвата реактивных беспилотников «Герань» и учатся с ними бороться, Москва делает ставку на массовые дешевые крылатые ракеты.

    Отмечается, что подобные ракеты летят гораздо быстрее и маневреннее беспилотников, а также не требуют отдельных дронопортов для запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Минобороны заявило о нанесении массированного удара по киевским предприятиям по производству беспилотников и ракет для украинской армии.

    В понедельник источник в российских силовых структурах доложил об уничтожении стоянки с военной техникой вооруженных сил Украины к югу от Харькова.

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    23 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

    Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз активизировал поиск кандидатуры переговорщика для контактов с Москвой. Однако для России принципиален вопрос не столько персоналий, сколько конструктивных идей. ЕС фокусируется на «заморозке» конфликта на Украине, что делает возможные переговоры бесперспективными, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин.

    «Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

    По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

    «Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

    Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

    Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

    Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

    Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    23 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»

    Эксперт Кнутов: Ракета «Филин» сочетает передовые технологии с дешевизной

    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»
    @ milinfolive

    Tекст: Олег Исайченко

    Ракета «Филин» способна поражать широкий спектр целей противника, оставаясь при этом сложной мишенью для средств ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он обратил особое внимание на то, что изделие оснащено турбореактивным двигателем российского производства – по его словам, это серьезный технологический прорыв.

    «Российская ракета «Филин» – это передовая, но при этом относительно недорогая разработка. Ее ключевые преимущества – малая заметность, устойчивость к помехам, высокая точность наведения», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Как рассказал собеседник, «Филин» имеет дальность полета до 1200 км и развивает скорость до 800 км/ч; длина изделия составляет 3,5 м, размах крыла – 3 м.

    «Корпус ракеты выполнен из композитных материалов. Это, в свою очередь, существенно снижает ее радиолокационную заметность. При этом часть элементов изготавливают с помощью 3D-печати. Такая технология не только удешевляет производство, но и повышает гибкость производственного процесса», – продолжил он.

    По его мнению, главная особенность состоит в том, что ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 российского производства. Аналитик назвал это «серьезным технологическим прорывом». «Данное нововведение открывает определенные возможности: ускорится развитие направления реактивных беспилотников, а также появится потенциал для увеличения их скорости и дальности полета», – считает Кнутов.

    Насколько известно, «Филин» запускается с наземной установки. Как отметил специалист, такой способ пуска позволяет наносить скрытные удары. Так, в отличие от авиационного запуска, когда самолет можно обнаружить со спутников или радиолокационных станций, наземную установку оперативно сворачивают, в результате чего выявить место старта крайне сложно.

    «Высота полета варьируется от нескольких метров над землей до 6 км – это делает ракету крайне неудобной целью для зенитной артиллерии, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и большей части зенитных ракетных комплексов малой дальности», – сказал аналитик. По его словам, «Филин» может оснащаться боевой частью массой 50 или 100 кг – в вариантах осколочно-фугасной, проникающей и термобарической.

    За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система, которая на протяжении всего полета вычисляет положение ракеты (при этом предусмотрена возможность корректировки), и модуль спутниковой навигации «Комета» – система оснащена большим количеством антенн и позволяет избежать глушения сигнала ГЛОНАСС средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    На завершающем этапе подключается система, схожая с машинным зрением. «В бортовой компьютер заранее загружают цифровую карту местности, образы опорных точек и непосредственно цели. Когда ракета подлетает к нужному району, ее датчики «смотрят» на местность и сравнивают реальную картинку с тем, что заложено в компьютер. Если образы совпадают, производится атака», – детализировал эксперт.

    «Номенклатура целей у «Филина» достаточно широкая. Поскольку боевая часть – до 100 кг, то диапазон применения изделия сопоставим с ракетами «Дань-Т» и «Бандероль», – продолжил Кнутов.

    Он напомнил, что «Дань» в основном задействуют для ударов по морским целям – сухогрузам и контейнеровозам, перевозящим военные грузы, а «Бандероль» – по объектам энергетической инфраструктуры, мостам, местам скопления войск и сосредоточения техники, системам ПВО. Из-за относительно небольшой мощности боевой части такие ракеты нецелесообразно использовать против заглубленных и хорошо защищенных объектов.

    На особенности силовой установки ракеты обратили внимание и авторы Telegram-канала «Военная хроника». Как указали эксперты, аналогичные R500 двигатели ранее обнаруживали в авиационных крылатых ракетах С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром». «Это особенно важно на фоне развития в России нового класса сравнительно недорогих реактивных средств поражения, рассчитанных на дальности до 1200 км», – считают они.

    «Использование одного двигателя на нескольких типах ракет указывает на унификацию силовых установок. Такой подход позволяет применять общую производственную базу, упрощать снабжение комплектующими и снижать зависимость от отдельных зарубежных поставщиков, – уточнили аналитики. – Главное здесь не просто появление еще одной крылатой ракеты, а использование российского двигателя, уже применяемого на других изделиях. Это свидетельствует о развитии собственной линейки малогабаритных реактивных силовых установок».

    Ранее в Сети появились фотографии новой российской крылатой ракеты «Филин», упавшей в неизвестном месте на территории Украины. По сообщениям украинской стороны, ее применение началось в конце лета 2026 года. Разработчиком изделия названо АО «НПО «Молния», входящее в концерн «Калашников». Ракета запускается с наземной пусковой установки при помощи порохового ускорителя.

    «Массовое применение такого типа средств воздушных ударов – это то, что нас ждет уже совсем скоро. Тогда мы будем вспоминать реактивные «Герани» как еще небольшую проблему по сравнению с этим», – заявил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

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    23 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Политолог Скачко: Путин отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях

    Эксперт: Путин справедливо отказал Киеву в праве говорить о территориальных потерях
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявления Владимира Зеленского о готовности уступить России территории ради мирного соглашения несостоятельны. Исторические земли России никогда не являлись украинскими. Большая их часть была передана Киеву только в советский период, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее президент Владимир Путин отверг заявления Банковой о якобы территориальных потерях Украины.

    «Попытки Владимира Зеленского торговать российской землей в рамках трека по урегулированию конфликта не имеют ни политического, ни исторического обоснования. У Киева нет права говорить о якобы территориальных потерях Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Российский президент Владимир Путин совершенно справедливо указывает, что речь идет не об украинских территориях, а о землях исторической России. «Поэтому ни о каких уступках со стороны Киева разговора быть не может», – заметил собеседник.

    «Слова Зеленского о якобы великом предшественнике современной Украины вообще не выдерживают никакой критики. Исторически было государство Русь со множеством городов – Киевом, Великим Новгородом, Черниговом, Суздалью, Ростовом», – продолжил политолог.

    «Если бы не воля руководства СССР, отдельной Украины вообще не существовало бы – ни экономически, ни политически, ни культурно», – напомнил Скачко. «При советской власти в состав Украинской ССР вошли в числе прочего российский Крым, молдавская Южная Бессарабия, румынские Черновцы, венгерское Закарпатье, польская Галичина», – перечислил собеседник.

    «Так что привычка пользоваться чужими территориями, ресурсами, технологиями, инфраструктурой сформировалась у украинских властей даже раньше, чем Украина получила независимость. Киев не первое десятилетие формирует государственную идеологию за российский счет», – заметил политолог.

    По его словам, риторикой о территориальных уступках и историческими отсылками Киев старается запутать переговорщиков, затормозить процесс урегулирования конфликта и выиграть время. «Банковой нужно сохранить состояние войны. Тогда как приоритет Москвы – долгосрочный мир, обеспечивающий национальную безопасность России», – добавил эксперт.

    Ранее Владимир Путин ответил на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть земель ради мирного соглашения, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил российский лидер.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории. Кроме того, он утверждал, что созданная в XX веке Украина якобы старше России. «Украина – это наследник Киевской Руси, большой страны, очень известной на европейском континенте с развитой цивилизацией, со своей культурой, традициями. России еще и близко не было. Россия появилась после того, как появилась Украина», – приводит его слова РИА «Новости».

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    23 октября 2026, 00:18 • Новости дня
    Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев

    Умер сыгравший в фильме «Мы из будущего» актер Андрей Терентьев

    Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев
    @ Юрий Белинский/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский актер Андрей Терентьев, известный по фильму «Мы из будущего», скончался на 45-м году жизни из-за открытой язвы, сообщили в его семье.

    «Язва у него обострилась», – рассказала РИА «Новости» представительница семьи.

    Ранее кинокомпания «Триикс Медиа» сообщила о смерти артиста на своей странице во «ВКонтакте», выразив соболезнования его родным и близким.

    Терентьев родился 14 июля 1982 года. В 2006 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (курс Вениамина Фильштинского). Позже работал в театрах «Приют комедианта», «Особняк» и «Балтийский дом».

    Дебют актера в кино состоялся в 2006 году в фильме «Ненормальная». Широкую известность ему принесла роль Спирта в картине «Мы из будущего». Терентьев также снимался в проектах «Солнцепек», «Филин», «Первый отдел», «Горюнов» и других. В 2026 году он принял участие в съемках военной драмы «10 историй о любви и смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце близкие российского актера и продюсера Тимофея Ухова рассказали о его смерти от сердечного приступа в возрасте 54 лет.

    Летом 83-летний актер Сергей Ясинский ушел из жизни.

    В июле источник в правоохранительных органах сообщил об отсутствии связи гибели артиста Александра Высоковского в Московской области с преступными действиями.

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    22 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине

    Путин: Россия готова к возобновлению трехсторонних контактов по Украине

    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности России и Украины после заключения окончательных мирных соглашений. Речь не идет о кратковременной приостановке боевых действий, заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Глава государства подчеркнул, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для выхода на окончательное мирное соглашение, а не для простой приостановки боевых действий, передает РИА «Новости».

    Президент сообщил, что готовность вернуться к переговорам обсуждалась с представителем администрации США.

    «Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения. Причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени», – подчеркнул Путин.

    По его словам, американский представитель отметил, что обсуждение будущей безопасности двух стран потребует также разговора об архитектуре европейской безопасности. Российский лидер согласился с таким подходом.

    «Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активного участия европейских государств в переговорном процессе по Украине.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорый доклад американских переговорщиков о результатах встреч с представителями Украины и Европы.

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    23 октября 2026, 12:23 • Новости дня
    ВС России завершили ликвидацию окруженных групп ВСУ в Харьковской области
    ВС России завершили ликвидацию окруженных групп ВСУ в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» завершили ликвидацию окруженного противника в северо-восточной части Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Российские войска продолжают выполнение мероприятий по ликвидации одиночных групп противника, говорится в канале Max Минобороны.

    За неделю подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1505 военнослужащих, семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и 10 станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что российские силы уничтожили под Харьковом крупную стоянку техники Вооруженных сил Украины, которая принадлежала в том числе латиноамериканским наемникам.

    Группировка «Север» уничтожила пять радаров ВСУ под Харьковом.

    В среду иностранные наемники в рядах украинской армии уклонились от боя при штурме российскими войсками села Нефедовка.

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    23 октября 2026, 01:28 • Новости дня
    Генсек ОДКБ заявил о фактическом выходе Армении из организации
    Генсек ОДКБ заявил о фактическом выходе Армении из организации
    @ Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков заявил, что Армения де-факто уже вышла из объединения.

    «В принципе, они де-факто уже сами вышли», – заявил Масадыков, передает ТАСС.

    По его словам, ОДКБ направляет все документы на согласование в Армению, и в ответ армянская сторона заявляет, что не участвует в обсуждении и принятии решений, однако и не возражает против них. «Они не препятствуют нашей работе, работа идет, мы принимаем решения», – добавил генсек.

    Масадыков отметил, что представители Армении слушают еженедельные доклады, но не принимают участия в основных мероприятиях и учениях ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании исключить республику из ОДКБ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о праве армянских властей самостоятельно принять решение о выходе из организации.

    В июне Пашинян выразил готовность выйти из ОДКБ при необходимости.

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    23 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч

    Экспериментальный дрон немецкой компании Quantum Systems достиг 777 км/ч

    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч
    @ Quantum-Systems

    Tекст: Игорь Иножарский

    Экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом Apex Recordhunter немецкой компании Quantum Systems смог развить скорость 777 км/ч.

    Прототип достиг неофициальной максимальной скорости в октябре 2026 года, пишет Deutsche Welle.

    Для официальной регистрации рекорда беспилотнику потребуется совершить второй полет. Экспериментальный исследовательский отдел N3XT разработал модель Apex Recordhunter специально для помощи в перехвате высокоскоростных ударных беспилотников.

    Базирующаяся под Мюнхеном технологическая и оборонная компания Quantum Systems стала крупным поставщиком разведывательных дронов и аппаратов-перехватчиков для Вооруженных сил Украины. Фирма также наладила производство беспилотников непосредственно на украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца немецкая оборонная компания Quantum Systems выразила намерение передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года. В марте военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о скором получении украинскими военными новых беспилотников Sparta от немецкого производителя. В прошлом году компания Quantum Systems увеличила выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    23 октября 2026, 08:43 • Новости дня
    Украинский грузовой самолет Ан-124 загорелся при посадке в Японии

    NHK: Украинский самолет Ан-124 загорелся при посадке в японской Нагое

    Украинский грузовой самолет Ан-124 загорелся при посадке в Японии
    @ FL360aero

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В международном аэропорту Тюбу недалеко от японского города Нагоя приземлился украинский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» с горящей частью фюзеляжа.

    «22 октября около 19:20 по местному времени на взлетно-посадочной полосе аэропорта Тюбу у приземлявшегося грузового самолета была обнаружена горящая часть фюзеляжа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на японский телеканал NHK.

    Отмечается, что после посадки лайнер Ан-124 «Руслан» совершил кратковременную остановку на взлетно-посадочной полосе, после чего успешно покинул ее. В связи с происшествием полоса была закрыта для других рейсов на 15 минут.

    По данным телеканала, после проведения необходимых проверок безопасности полеты в воздушной гавани возобновились. Сейчас аэропорт Тюбу функционирует в обычном режиме. Расследованием инцидента и выяснением обстоятельств случившегося занимается министерство транспорта Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее к северу от аэропорта Антальи вблизи маршрутов взлета и посадки самолетов вспыхнул сильный пожар.

    Также вероятная неисправность шасси японского военного самолета F-15 привела к временному ограничению работы воздушной гавани на Окинаве.

    Кроме того, летевший из Красноярска в Якутск самолет подал аварийный сигнал и полетел в сторону аэропорта отправления.

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    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    23 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным

    Telegraph: ЕС на переговоры с Путиным хочет отправить Стубба и Мелони

    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры рассматривают пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта, пишут британские СМИ.

    В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от исполнения роли потенциального посредника на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

    В последние недели в Европе усилилось стремление найти представителей для участия в мирном процессе из-за опасений, что президент США Дональд Трамп больше не отстаивает интересы европейского континента. По данным издания, европейским лидерам необходимо прийти к консенсусу о необходимости переговоров с Москвой и выработать единую позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из мирного урегулирования на Украине на фоне диалога Москвы и Вашингтона. Президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия государств Европы в переговорном процессе. Президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние контакты для обсуждения вопросов безопасности.

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    23 октября 2026, 07:33 • Новости дня
    Покойного американского сенатора Грэма обвинили в педофилии

    Newsweek: Покойного американского сенатора Линдси Грэма обвинили в педофилии

    Покойного американского сенатора Грэма обвинили в педофилии
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский сенатор Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России), скончавшийся в июле 2026 года, якобы имел интимную связь за деньги, в том числе с несовершеннолетним, пишет Newsweek.

    Мужчины распространили информацию о предполагаемых сексуальных связях с сенатором в документальном фильме, созданном Swamp Watch Studios и Tystnaden Films, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Newsweek.

    «Один из мужчин, которого в документальном фильме называют Келвином, утверждает, что познакомился с Грэмом в Аризоне в 2001 году, когда ему было 17 лет», – говорится в материале издания.

    Отмечается, что всего Грэма обвинили трое человек.

    В сентябре Палата представителей США утвердила «закон Линдси Грэма» о санкциях против торговых партнеров России. Летом губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил сестру скончавшегося сенатора на его место. В июле президент США Дональд Трамп отверг слухи о причастности России к смерти Грэма.

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