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    23 октября 2026, 11:59 • Новости дня

    Названа причина недомогания российских альпинистов на Эвересте

    Shot: Недомогание российских альпинистов на Эвересте вызвал кашель Кхумбу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной недомогания четырех российских альпинистов на Эвересте стал кашель Кхумбу, развивающийся на большой высоте, пишут СМИ.

    «Неизвестной болезнью, которая скосила всю группу, оказался кашель Кхумбу – болезнь, часто поражающая именно альпинистов. Она проявляется на большой высоте из-за экстремально низкой влажности воздуха, минусовых температур и тяжелых физических нагрузок», – передает РИА «Новости» сообщение Telegram-канала Shot.

    Отмечается, что без своевременного лечения кашель Кхумбу может привести к перелому ребер, отеку легких и разрывам дыхательных путей. Альпинисты пытаются спуститься из-за ухудшения состояния здоровья.

    Кашель Кхумбу назван в честь долины, ведущей к Эвересту. Заболевание возникает из-за сухого и разреженного воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг четверо альпинистов из России подхватили неизвестный вирус во время восхождения на Эверест.

    В субботу академик РАН Лев Зеленый заявил о перспективе превращения Луны в космический аналог Эвереста.

    Ранее на высоте более 5 тыс. метров снежная масса накрыла палаточный городок альпинистов на Эвересте.

    21 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минздрав предупредил вейперов о риске развития попкорновой болезни легких

    Минздрав: У вейперов может развиться попкорновая болезнь легких

    Tекст: Дарья Григоренко

    У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиться попкорновая болезнь легких, или облитерирующий бронхиолит, заявил заведующий консультативно-диагностическим центром НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, пульмонолог Евгений Попов.

    «У курильщиков вейпов и электронных сигарет может развиваться так называемая «попкорновая болезнь легких», или облитерирующий бронхиолит – это весьма специфическое тяжелое заболевание респираторной системы организма, которое проявляется выраженной воспалительной обструкцией бронхиол», – приводит слова Попова РИА «Новости».

    Врач добавил, что заболевание часто ведет к тяжелым последствиям и трудно поддается лечению на поздних стадиях. В худших случаях пациентам может потребоваться трансплантация легкого.

    Кроме того, имеются данные об образовании канцерогенов, которые способствуют развитию рака различных органов, заключил пульмонолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал к федеральному запрету продажи вейпов в стране.

    На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить реализацию регионами права на запрет вейпов.

    Весной он сообщил о поддержке полного запрета вейпов депутатами.

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    22 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Вирусолог Альтштейн назвал главного переносчика вируса Шамонда

    Вирусолог Альтштейн: Переносчиками вируса Шамонда являются мошки мокрецы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основными переносчиками вируса Шамонда являются мошки мокрецы определенных видов, сообщил вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    «Переносчиком (вируса Шамонда) являются мошки, так называемые мокрецы, определенных видов, которые есть во многих странах», – цитирует Альтштейна РИА «Новости».

    По словам вирусолога, данных о том, что вирус Шамонда был зарегистрирован в России у животных или у людей, нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения и смерти человека от вируса Шамонда.

    Ранее Альтштейн сообщил об отсутствии оснований для опасений по поводу угрозы эпидемии вируса Шамонда.

    В августе вирусолог заявил, что главным переносчиком редкого вируса Бурбон является клещ «одинокая звезда».

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    21 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Онищенко исключил риск распространения кори в России

    Онищенко: Риск распространения кори в России отсутствует

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России отсутствует риск масштабного распространения кори после выявления заболевания у студента МГУ.

    Он подчеркнул, что в России нет риска массового распространения кори на фоне выявления случаев инфекции в Московском государственном университете, передает РИА «Новости».

    «Ничего страшного нет, вакцинируют контактировавших и остальных там по группе, по факультету, по зданию, по этажу. Их просто надо отвакцинировать, и все будет нормально. Все идет планово и никакой агрессии не надо устраивать. Хоть корь и инфекция злая, мы умеем ее лечить», – сказал Онищенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МГУ из-за случая кори началась экстренная вакцинация студентов.

    В начале месяца глава американского Минздрава предложил Нью-Йорку помощь в борьбе со вспышкой заболевания.

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    22 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    У блогера Лерчек обнаружили прогрессирование рака желудка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), страдающая раком желудка четвертой стадии, сообщила о прогрессировании заболевания и возобновлении курса химиотерапии.

    Лерчек сообщила, что обнаруженный у нее рак желудка перешел в прогрессирующую стадию с появлением метастазов, пишет РИА «Новости». «Я сдала ПЭТ-КТ и, к сожалению, исследование показало, что метастазы начали расти опять по всему телу: в надпочечниках, в яичниках они опять вернулись, в легких, и рак начал прогрессировать с новой силой», – сказала Чекалина в видео, опубликованном отцом ее четвертого ребенка Луисом Сквиччиарини.

    По словам Сквиччиарини, из-за сильных болей блогеру назначили повторный курс химиотерапии. Врачи также рекомендовали ей рассмотреть возможность CAR-T-клеточной терапии в Китае. Чекалина надеется, что суд разрешит ей выезд за границу для лечения.

    В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, после чего была госпитализирована в онкологическую реанимацию с диагнозом рак желудка четвертой стадии. Ранее она завершила курс химиотерапии, однако, по информации источника из ее окружения, таргетную терапию ей предстоит проходить пожизненно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле блогер Валерия Чекалина (Лерчек) намеревалась уехать в Сербию для восстановительных процедур. В июне новое медицинское обследование показало сохранение онкологического заболевания.

    В марте адвокат Константин Третьяков сообщил об отказе следователя отпустить обвиняемую в валютных махинациях Чекалину к врачу.

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    22 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком

    Мишустин: Срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней

    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России увеличит на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком.

    По поручению президента подготовлен соответствующий законопроект, сообщается в канале кабмина в Max. «Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», – заявил Мишустин.

    Сейчас в зависимости от заболевания и возраста ребенка родителям или другим родственникам предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней больничного в год. По словам премьер-министра, финансовая помощь будет продлена на аналогичный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о заложенных в проект трехлетнего бюджета 2 трлн рублей на улучшение жилищных условий семей с детьми.

    На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета.

    Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова пообещала развить и региональные меры поддержки семей.

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    22 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА на Липецк

    Минздрав: Пострадавший при атаке БПЛА на Липецк вышел из комы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пострадавший при атаке беспилотника на Липецк 25-летний мужчина пришел в сознание, сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина.

    «Пострадавший во время атаки БПЛА 25-летний липчанин вышел из медикаментозной комы и пришел в сознание», – написала Самошина в «Максе». Состояние пациента остается тяжелым, но стабильным, уточнила она.

    Министр сообщила, что рано утром мужчина перенес операцию, которую провели кардиохирурги и сосудистые хирурги областной клинической больницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг прокуратура Липецкой области взяла на контроль оказание помощи пострадавшим в результате атаки украинских беспилотников.

    Ранее губернатор региона Игорь Артамонов сообщил о повреждении здания поликлиники и ранении мужчины. Позже он опроверг сообщения в социальных сетях о десятках погибших и масштабных разрушениях.

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    22 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Волочкова опровергла сообщения о госпитализации

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова опровергла информацию о госпитализации из-за осложнений после операции, заявив о подготовке к очередному концерту.

    Волочкова не была госпитализирована из-за осложнений после операции на ноге, передает РИА «Новости». «Какая больница? Мне на сцену выходить через полтора часа, у меня концерт в Раменском, меня ждут четыре детских коллектива», – заявила артистка.

    Она пояснила, что недавно посещала ЦИТО для прохождения обследования после операции, перенесенной в феврале, и отправки снимков МРТ немецким врачам. «Но поехать и сделать МРТ – это не попасть в больницу», – добавила балерина.

    По ее словам, после хирургического вмешательства она уже дала 27 концертов. Волочкова подчеркнула, что левая стопа у нее напряжена с детства, и она продолжает танцевать через боль из-за артроза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Анастасия Волочкова призналась в нежелании приходить на спектакли в Большой театр.

    В конце прошлого года балерина рассказала о потере семьей жилья из-за действий мошенников.

    Летом прошлого года она раскритиковала решение телеведущей Даны Борисовой оплатить пластические операции дочери.

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    22 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    В Центре Гамалеи оценили вероятность эпидемии вируса Шамонда

    Альтштейн: Вероятность эпидемии вируса Шамонда среди людей крайне низкая

    Tекст: Денис Тельманов

    Вероятность дальнейшего распространения вируса Шамонда среди людей крайне низкая, оснований для опасений по поводу угрозы эпидемии нет, сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    «Заражение людей до сих пор с этим вирусом не описывали, это единичный случай. У человека был иммунодефицит, на этом фоне он был заражен, и это привело к развитию инфекции и смерти. Поскольку это достаточно редкое совпадение, то вероятность того, что этот вирус будет распространяться среди людей, очень низкая», – приводит слова Альтштейна РИА «Новости».

    Вирус Шамонда относится к группе буньявирусов и стал известен в середине 1960-х годов. Обычно он вызывает заболевания у крупного и мелкого рогатого скота, как правило, не смертельные.

    Вирусолог уточнил, что вакцин и специфических лекарств против этого вируса не существует, так как это ветеринарная задача. Он добавил, что оснований думать об угрозе человечеству или эпидемии нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения и смерти человека от вируса Шамонда.

    В августе Альтштейн назвал клеща «одинокая звезда» главным переносчиком редкого вируса Бурбон.

    В мае он отметил невозможность массовой циркуляции хантавируса Андес в России из-за отсутствия длиннохвостого рисового хомячка.

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    22 октября 2026, 07:37 • Новости дня
    Пациентка отсудила у клиники 40 тыс. рублей за рассказ о лечении в соцсети

    Пациентка отсудила у столичной клиники 40 тыс. рублей за публикацию ее фото

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский суд взыскал с медицинского центра 40 тыс. рублей в пользу пациентки, которая требовала 8 млн рублей за публикацию ее фотографий и диагноза в социальной сети без ее согласия.

    Суд удовлетворил иск частично, признав, что медучреждение не получило от женщины отдельного согласия на обработку и распространение персональных данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    Пациентка подала в суд после того, как узнала, что клиника выложила в соцсеть разбор ее операции на лице с использованием фотографий до и после, а также с рассказом о диагнозе и методах лечения. Она посчитала, что ее выставили в неприглядном виде, и потребовала 5 млн рублей с больницы и 3 млн рублей с лечащего врача.

    В результате с медучреждения взыскали 40 тыс. рублей компенсации, а также обязали оплатить госпошлину и нотариальные расходы на сумму менее 20 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Благовещенске начали проверку после гибели пациентки частной клиники. Кроме того, актер Сергей Безруков потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей за продажу масок с его лицом. Также была пресечена работа Telegram-бота по распространению персональных данных россиян.

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    21 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Российский ученый представил новые препараты для химиотерапии рака

    Ученый Гущин представил в Сербии новые препараты для химиотерапии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заведующий лабораторией химии комплексных соединений Института неорганической химии имени Николаева Сибирского отделения РАН Артем Гущин представил в Сербии новые препараты, которые помогут уменьшить побочные эффекты от химиотерапии.

    Специалист выступил с докладом о металлокомплексных соединениях в терапии злокачественных новообразований в рамках международного проекта «Ученые будущего», передает РИА «Новости».

    «Две трети пациентов с онкологическими заболеваниями проходят через химиотерапию – лечение с помощью агрессивных веществ, которые атакуют опухолевые клетки. У этого вида лекарственного воздействия на организм есть два больших недостатка: действующие вещества разрушают не только больные, но и здоровые ткани, а злокачественные клетки быстро вырабатывают устойчивость к препарату», – рассказал Гущин.

    Ученый добавил, что действие агентов для химиотерапии определяется металлом, чаще всего платиной, и лигандами – фрагментами, формирующими оболочку вокруг атома металла. В настоящее время основным веществом для уничтожения опухолей является цисплатин и его аналоги, атакующие ДНК клеток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Росздравнадзор опроверг дефицит онкопрепаратов с гозерелином в России.

    В субботу Минздрав отчитался об успехе испытаний не имеющего аналогов лекарства от рака.

    Ранее российские ученые создали инновационный препарат для терапии рака печени.

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    22 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    В России предложили ввести оплачиваемые дни отдыха для профилактики выгорания

    В России предложили давать выходные для профилактики выгорания на работе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко ввести в России несколько дополнительных оплачиваемых выходных дней для профилактики эмоционального выгорания у сотрудников.

    Ветров считает, что введение для работников дополнительных оплачиваемых двух-трех дней отдыха в санаториях, профилакториях, стационарах или амбулаториях по направлению психолога или психиатра поможет предотвратить эмоциональное выгорание и станет своеобразной инвестицией в демографию, передает RT.

    По мнению автора инициативы, забота о ментальном здоровье жителей крупных городов будет способствовать повышению рождаемости и укреплению здоровья нации в целом.

    Ранее Минздрав раскрыл способы сохранения психического здоровья.

    Минздрав создал программу обучения детей здоровому образу жизни.

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    23 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    В челябинской клинике прошли обыски после смерти пациента от укола

    В челябинской клинике прошли обыски после смерти пациента из-за укола в шею

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В частной клинике Челябинска прошли обыски по делу о причинении смерти по неосторожности пациенту, которому врач сделал укол в шею.

    Следственные действия проведены после того, как 17 октября 56-летнему мужчине ввели лекарственный препарат в область шеи. Состояние пациента ухудшилось, реанимационные мероприятия не помогли, и он скончался, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК.

    В среду ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Ульяновске двухлетняя девочка скончалась во время ожидания приема педиатра в частной медицинской клинике.

    Также в суд было направлено уголовное дело в отношении московского врача о гибели женщины от передозировки анестетиком во время процедуры по удалению жира в частной клинике.

    Помимо того, Росздравнадзор потребовал привлечь к ответственности медицинский центр в Новороссийске из-за смерти восьмилетнего пациента.

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    23 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    Ученые Сеченовского университета создали российский одноразовый троакар

    В России разработали первый отечественный одноразовый троакар

    Tекст: Мария Иванова

    Медицинское изделие для малоинвазивных лапароскопических операций будет полностью состоять из отечественных материалов, а его регистрация ожидается в 2027 году.

    Специалисты Центра инжиниринговых разработок Первого МГМУ совместно с хирургами Клиники колопроктологии разработали макетный образец одноразового троакара (хирургический инструмент, который позволяет проникать в полости тела через покровные ткани), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «В Сеченовском университете разрабатывают первый российский одноразовый троакар для малоинвазивных операций – до сих пор такие инструменты закупали только за рубежом, а российские производители выпускали лишь многоразовые металлические троакары, уступающие по качеству одноразовым пластиковым», – заявили в университете.

    Инструмент, через который хирурги вводят эндоскопическую камеру и системы для промывания, будет выпускаться в самых распространенных диаметрах – 5 и 12 миллиметров.

    В настоящее время уже подготовлена конструкторская документация для изготовления опытно-промышленной партии. Завершить испытания медицинского изделия и подготовить его к регистрации планируется в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе главный внештатный пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова заявила о появлении первого отечественного грудного импланта в больницах в 2028 году.

    В начале месяца госкорпорация «Ростех» подготовила к регистрации инновационный роботизированный комплекс для 3D-биопечати.

    В прошлом месяце компания Smart Engines разработала первый портативный рентгеновский томограф свободного позиционирования.

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    23 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    Роспотребнадзор отчитался о снижении заболеваемости корью

    Роспотребнадзор: Заболеваемость корью в России снизилась почти вдвое благодаря вакцинации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заболеваемость корью в России сократилась практически вдвое по сравнению с показателями 1995–2000-х годов благодаря массовой вакцинации населения, сообщили в Роспотребнадзоре.

    «Снижение заболеваемости: массовая вакцинация помогла сократить количество случаев кори в России, заболеваемость корью снизилась в сотни раз по сравнению с «довакцинальным» периодом и практически в два раза по сравнению с показателями 1995-2000-х годов», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вакцинация является одним из наиболее эффективных способов предотвращения кори, которая может приводить к серьезным осложнениям, включая пневмонию и энцефалит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении экстренной вакцинации против кори в МГУ имени Ломоносова после выявления заболевания у одного из студентов.

    В начале месяца пресс-служба Роспотребнадзора рассказала о готовности России предоставить США помощь в борьбе со вспышками инфекций, в том числе кори.

    В марте в Хабаровске зафиксировали 54 случая кори.

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    23 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Минздрав утвердил стандарт помощи при внебольничной пневмонии

    Минздрав утвердил стандарт медпомощи взрослым при внебольничной пневмонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с внебольничной пневмонией, предполагающий в среднем 12-дневный курс лечения.

    Согласно документу, диагностика пневмонии включает первичный прием пульмонолога и терапевта. Лечение предусматривает суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, а также ежедневные осмотры пульмонологом и терапевтом в отделении стационара, передает РИА «Новости».

    В стандарт включен перечень лабораторных исследований, среди которых анализ плевральной жидкости, различные виды анализов крови, в том числе коагулограмма и определение уровня прокальцитонина.

    Инструментальная диагностика предполагает проведение видеотрахеобронхоскопии, УЗИ плевральной полости и легких, а также КТ органов грудной клетки.

    Пациентам также может быть назначена искусственная вентиляция легких (включая неинвазивную), экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) и оксигенотерапия. В стандарте прописаны лечебная диета и перечень из 37 отечественных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минздрав России подготовил проект стандарта медпомощи взрослым с вирусными пневмониями.

    В июне петербургские хирурги провели операцию на легких с применением VR-технологий.

    В мае программу профилактических медицинских осмотров запланировали дополнить лучевой диагностикой для раннего выявления злокачественных новообразований грудной клетки.

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