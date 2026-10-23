Названа причина недомогания российских альпинистов на Эвересте

Shot: Недомогание российских альпинистов на Эвересте вызвал кашель Кхумбу

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Неизвестной болезнью, которая скосила всю группу, оказался кашель Кхумбу – болезнь, часто поражающая именно альпинистов. Она проявляется на большой высоте из-за экстремально низкой влажности воздуха, минусовых температур и тяжелых физических нагрузок», – передает РИА «Новости» сообщение Telegram-канала Shot.

Отмечается, что без своевременного лечения кашель Кхумбу может привести к перелому ребер, отеку легких и разрывам дыхательных путей. Альпинисты пытаются спуститься из-за ухудшения состояния здоровья.

Кашель Кхумбу назван в честь долины, ведущей к Эвересту. Заболевание возникает из-за сухого и разреженного воздуха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг четверо альпинистов из России подхватили неизвестный вирус во время восхождения на Эверест.

В субботу академик РАН Лев Зеленый заявил о перспективе превращения Луны в космический аналог Эвереста.

Ранее на высоте более 5 тыс. метров снежная масса накрыла палаточный городок альпинистов на Эвересте.