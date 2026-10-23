FT: США будут добиваться прекращения миротворческих миссий ООН в Ливане и Сомали

Tекст: Вера Басилая

Уолтц в интервью газете Financial Times заявил, что США «меняют подход к миротворческой деятельности» и хотят сокращения ряда миссий ООН, передает ТАСС.

Некоторые миссии «существуют по 30, 40, 50 лет, обходятся в миллиард долларов в год и замораживают конфликты» вместо их урегулирования, пояснил дипломат. В первую очередь Вашингтон намерен добиться прекращения миссий в Ливане, Сомали и Западной Сахаре.

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) действуют уже десятки лет, но так и не сумели предотвратить конфликты между Израилем и шиитской организацией «Хезболла», отметил Уолтц. Американское правительство «активно обсуждает» с Францией, Израилем, Ливаном и другими странами будущие перспективы миротворческой деятельности в этой стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Европейский союз подготовил план создания гражданско-военной миссии в Ливане.

Весной президент Италии Серджо Маттарелла заявил о неприемлемости атак на командование Временных сил ООН на юге Ливана.

В апреле ливанское руководство инициировало поиск преступников, атаковавших миротворцев ООН и виновных в смерти французского солдата.