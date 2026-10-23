Минспорт предложил узаконить комитет национальных видов спорта

Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»

Эксперт Кнутов: Ракета «Филин» сочетает передовые технологии с дешевизной

Tекст: Олег Исайченко

«Российская ракета «Филин» – это передовая, но при этом относительно недорогая разработка. Ее ключевые преимущества – малая заметность, устойчивость к помехам, высокая точность наведения», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Как рассказал собеседник, «Филин» имеет дальность полета до 1200 км и развивает скорость до 800 км/ч; длина изделия составляет 3,5 м, размах крыла – 3 м.

«Корпус ракеты выполнен из композитных материалов. Это, в свою очередь, существенно снижает ее радиолокационную заметность. При этом часть элементов изготавливают с помощью 3D-печати. Такая технология не только удешевляет производство, но и повышает гибкость производственного процесса», – продолжил он.

По его мнению, главная особенность состоит в том, что ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 российского производства. Аналитик назвал это «серьезным технологическим прорывом». «Данное нововведение открывает определенные возможности: ускорится развитие направления реактивных беспилотников, а также появится потенциал для увеличения их скорости и дальности полета», – считает Кнутов.

Насколько известно, «Филин» запускается с наземной установки. Как отметил специалист, такой способ пуска позволяет наносить скрытные удары. Так, в отличие от авиационного запуска, когда самолет можно обнаружить со спутников или радиолокационных станций, наземную установку оперативно сворачивают, в результате чего выявить место старта крайне сложно.

«Высота полета варьируется от нескольких метров над землей до 6 км – это делает ракету крайне неудобной целью для зенитной артиллерии, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и большей части зенитных ракетных комплексов малой дальности», – сказал аналитик. По его словам, «Филин» может оснащаться боевой частью массой 50 или 100 кг – в вариантах осколочно-фугасной, проникающей и термобарической.

За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система, которая на протяжении всего полета вычисляет положение ракеты (при этом предусмотрена возможность корректировки), и модуль спутниковой навигации «Комета» – система оснащена большим количеством антенн и позволяет избежать глушения сигнала ГЛОНАСС средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На завершающем этапе подключается система, схожая с машинным зрением. «В бортовой компьютер заранее загружают цифровую карту местности, образы опорных точек и непосредственно цели. Когда ракета подлетает к нужному району, ее датчики «смотрят» на местность и сравнивают реальную картинку с тем, что заложено в компьютер. Если образы совпадают, производится атака», – детализировал эксперт.

«Номенклатура целей у «Филина» достаточно широкая. Поскольку боевая часть – до 100 кг, то диапазон применения изделия сопоставим с ракетами «Дань-Т» и «Бандероль», – продолжил Кнутов.

Он напомнил, что «Дань» в основном задействуют для ударов по морским целям – сухогрузам и контейнеровозам, перевозящим военные грузы, а «Бандероль» – по объектам энергетической инфраструктуры, мостам, местам скопления войск и сосредоточения техники, системам ПВО. Из-за относительно небольшой мощности боевой части такие ракеты нецелесообразно использовать против заглубленных и хорошо защищенных объектов.

На особенности силовой установки ракеты обратили внимание и авторы Telegram-канала «Военная хроника». Как указали эксперты, аналогичные R500 двигатели ранее обнаруживали в авиационных крылатых ракетах С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром». «Это особенно важно на фоне развития в России нового класса сравнительно недорогих реактивных средств поражения, рассчитанных на дальности до 1200 км», – считают они.

«Использование одного двигателя на нескольких типах ракет указывает на унификацию силовых установок. Такой подход позволяет применять общую производственную базу, упрощать снабжение комплектующими и снижать зависимость от отдельных зарубежных поставщиков, – уточнили аналитики. – Главное здесь не просто появление еще одной крылатой ракеты, а использование российского двигателя, уже применяемого на других изделиях. Это свидетельствует о развитии собственной линейки малогабаритных реактивных силовых установок».

Ранее в Сети появились фотографии новой российской крылатой ракеты «Филин», упавшей в неизвестном месте на территории Украины. По сообщениям украинской стороны, ее применение началось в конце лета 2026 года. Разработчиком изделия названо АО «НПО «Молния», входящее в концерн «Калашников». Ракета запускается с наземной пусковой установки при помощи порохового ускорителя.

«Массовое применение такого типа средств воздушных ударов – это то, что нас ждет уже совсем скоро. Тогда мы будем вспоминать реактивные «Герани» как еще небольшую проблему по сравнению с этим», – заявил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.