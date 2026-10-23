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    23 октября 2026, 10:59 • Новости дня

    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч

    Экспериментальный дрон немецкой компании Quantum Systems достиг 777 км/ч

    Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч
    @ Quantum-Systems

    Tекст: Игорь Иножарский

    Экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом Apex Recordhunter немецкой компании Quantum Systems смог развить скорость 777 км/ч.

    Прототип достиг неофициальной максимальной скорости в октябре 2026 года, пишет Deutsche Welle*.

    Для официальной регистрации рекорда беспилотнику потребуется совершить второй полет. Экспериментальный исследовательский отдел N3XT разработал модель Apex Recordhunter специально для помощи в перехвате высокоскоростных ударных беспилотников.

    Базирующаяся под Мюнхеном технологическая и оборонная компания Quantum Systems стала крупным поставщиком разведывательных дронов и аппаратов-перехватчиков для Вооруженных сил Украины. Фирма также наладила производство беспилотников непосредственно на украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца немецкая оборонная компания Quantum Systems выразила намерение передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года. В марте военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о скором получении украинскими военными новых беспилотников Sparta от немецкого производителя. В прошлом году компания Quantum Systems увеличила выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    23 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова, сообщило Министерство обороны.

    «Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне нанесен удар с применением БПЛА «Герань» по двум локомотивам в районе города Харькова», – заявили РИА «Новости» в военном ведомстве.

    В министерстве добавили, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение заявленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на месте базирования с помощью беспилотников «Герань».

    Ранее расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск и акватории Бугского лимана.

    В начале месяца российские дроны поразили логистический центр и подстанции электросетей на Украине.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат, замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    22 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    ВМС США выделили 25 млн долларов на внедрение ИИ на эсминцах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы США выбрали американскую компанию Applied Intuition для установки на эсминцах системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта за 25 млн долларов.

    Компания Applied Intuition заключила с ВМС США контракт на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием искусственного интеллекта на пилотируемых и беспилотных платформах американского флота, передает РИА «Новости».

    Новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) предназначена для выполнения двух одновременных задач. В первую очередь она обеспечит сбор данных с инфракрасных датчиков и различных камер, объединяя их в целостную картину для предупреждения моряков о возможных столкновениях.

    Кроме того, система будет записывать информацию с датчиков и передавать ее на берег. Уточняется, что такая передача станет возможной при соблюдении требований безопасности и наличии каналов связи с достаточной пропускной способностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель американской компании Palantir в Британии и Европе Луис Мосли заявил о недоказанности работоспособности европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта в реальных боевых условиях.

    Ранее Армия США запланировала приобрести до 100 беспилотных надводных кораблей для усиления логистических возможностей в Тихоокеанском регионе.

    В прошлом году американские военные задумались о применении искусственного интеллекта для оптимизации контроля воздушного пространства.

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    22 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Ливанские военные перехватили крупную партию оружия на границе с Сирией

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие ливанской армии предотвратили незаконную транспортировку крупной партии оружия и боеприпасов через границу с Сирией, сообщила армейская пресс-служба.

    «Операция проводилась в горном районе Аккар на севере Ливана, контрабандный груз конфискован, задержаны пять человек», – передает ТАСС сообщение командования Вооруженных сил Ливана.

    В сообщении не уточняется количество изъятого оружия и боеприпасов, а также не указывается, кому оно предназначалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Ливана заявила о 7,7 тыс. нарушений перемирия на юге страны со стороны израильских войск.

    Летом Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль участки на юге Ливана в двух пилотных зонах.

    Спецподразделения израильской армии начали операцию против отрядов шиитского движения «Хезболла» на подступах к городу Набатия на юге Ливана.

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    22 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 49 украинских дронов над семью регионами

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, сообщило Министерство обороны.

    Дроны были сбиты с 8:00 до 20:00 мск над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Крыма, сообщает Минобороны в Max.

    Ранее сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 1226 беспилотников самолетного типа.

    Утром в четверг стало известно, что ВС России поразили Южный мост, заводы дронов и ракет в Киеве.

    При этом украинская ПВО пропустила все российские ракеты за ночь.

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    23 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    Эксперт допустил закупку белорусских дронов «Миротворец» для нужд СВО

    Эксперт Федутинов заявил о потребности ВС России в дронах «Миротворец»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что Вооруженные силы России могут проявить интерес к белорусским ударным беспилотникам-камикадзе «Миротворец» для их применения в зоне специальной военной операции.

    Белорусские барражирующие боеприпасы «Миротворец», которые показали на репетиции военного парада в Ливии, потенциально востребованы в российской армии, пишет ТАСС.

    «СВО продолжается, и потребность в беспилотниках-камикадзе остается очень высокой», – заявил Федутинов.

    По его оценке, российским войскам требуется более тысячи аппаратов «Герань» ежемесячно, а дронов меньшего размера – кратно больше. Эксперт не исключил прямых закупок «Миротворцев» у Минска с последующим созданием совместного предприятия или лицензионного производства в России.

    Разработанные белорусской компанией UAVHELI комплексы оснащены турбореактивным двигателем и не конкурируют с российскими дронами аналогичного назначения. Скоростные «Миротворцы» превосходят по классу электрические «Ланцеты», но уступают по размерам аппаратам «Герань», пояснил специалист.

    Беспилотник самолетного типа обладает взлетной массой 46 кг и способен разгоняться до 450 км/ч. Продолжительность полета достигает 45 минут, дальность связи составляет 100 км, а масса осколочно-фугасной боевой части равна 10 кг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило об уничтожении более 260 тыс. украинских беспилотников с начала спецоперации.

    Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стопроцентной локализации производства стрелкового оружия в республике.

    Кроме того, бойцы группировки «Центр» развернули в зоне спецоперации специализированную мастерскую по модернизации и производству разведывательных и ударных аппаратов.

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    23 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ «Антидронового купола»

    «Рособоронэкспорт» впервые представит систему защиты «Антидроновый купол»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Рособоронэкспорт» впервые представит новейшую концепцию эшелонированной защиты объектов от беспилотников «Антидроновый купол» в ходе третьего саммита Россия – Африка.

    На предстоящем в Москве саммите компания покажет эшелонированную систему защиты населения, мест дислокации войск и стратегических объектов от атак беспилотников, передает РИА «Новости».

    «Рособоронэкспорт предлагает построение надежной объектовой защиты от БПЛА, адаптируемой под конкретного партнера и конкретный объект. Все средства и решения, применяемые в ней, доказали свою эффективность в реальных условиях», – заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Система включает средства разведки, радиоэлектронного подавления и физического уничтожения дронов, в том числе комплексы «Панцирь-СМД-Е», «Панцирь-С1М», ПЗРК «Верба» и комплекс «Цитадель». В пресс-службе компании уточнили, что в ближайшее время линейка антидроновых средств пополнится лазерными системами и комплексами электромагнитного импульса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил о планах задействовать опыт специалистов с Украины для повышения защиты от дронов.

    «Ростех» отметил повышение эффективности борьбы с беспилотниками благодаря новым малогабаритным боеприпасам для ЗРПК «Панцирь-С».

    Также президент Владимир Путин заявил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российского оружия.

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    23 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Германия задумала закупить тысячи крылатых ракет на 1 млрд евро

    Bloomberg: Германия решила закупить тысячи ракет Anthem на 1 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии ведет переговоры с американо-израильской компанией Covenant о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem на сумму более 1 млрд евро.

    Дальность ракет Anthem превышает 2000 км, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Кроме того, Берлин рассматривает возможность приобретения крылатых ракет Ruta у голландской Destinus SA и разрабатываемых ракет HS1 у немецко-британского стартапа Hypersonica.

    Планы Германии по закупке ракет BGM-109 Tomahawk и пусковых комплексов Typhon у американской Raytheon могут быть сдвинуты на срок до пяти лет.

    В конце августа Covenant сообщила о планах с 2027 года производить ракеты средней дальности вблизи Лейпцига. Дальность ракет составит более 1500 км, планируется выпускать около тысячи единиц в год, передает Reuters. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наращивание военных бюджетов НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах закупить недорогие крылатые ракеты с дальностью полета около 1500 км.

    В августе Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро с первыми поставками в 2027 году.

    Летом Лондон и Берлин намерились к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2000 км.

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    23 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    «Севмаш» обновил инфраструктуру для постройки атомных подводных лодок

    На «Севмаше» смонтировали новые судовозные пути для атомных подлодок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заводе «Севмаш» завершился монтаж новых путей, предназначенных для перевода секций строящихся атомных подводных лодок на стапель.

    На предприятии ОСК «Севмаш» в Архангельской области обновляются судовые пути для АПЛ. Старые пути были полностью демонтированы, а на их месте смонтирована новая сложная инженерная система, включающая забетонированное основание и специальные усиленные рельсы. По этой конструкции перемещаются транспортные тележки с блоками будущих кораблей, сообщает «Севмаш» в Max.

    Обновление транспортно-передаточного комплекса потребовалось для перевода укрупненных секций подлодок из корпусно-сварочного производства на стапель. Протяженность реконструированного участка составила 132 метра и включила шесть железнодорожных ниток.

    В связи с внедрением современных технологий строительства нагрузка на комплекс возросла почти в 1,5 раза. Ожидается, что после завершения модернизации грузоподъемность путей увеличится в 1,7 раза, повысится надежность системы, а риск задержек в графике постройки судов будет исключен.

    Проект реконструкции разработали специалисты отдела главного архитектора завода. Масштабные работы были выполнены силами ремонтно-строительного цеха предприятия без привлечения сторонних организаций, что произошло на верфи впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на заводе «Севмаш» спустили на воду шестую атомную подводную лодку проекта «Ясень-М» «Ульяновск».

    В июне на верфи в Северодвинске состоялась закладка многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск».

    Ранее генеральный директор предприятия Михаил Будниченко сообщил о готовности строить авианосцы водоизмещением около 100 тыс. тонн.

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    23 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    В России создали новейший робототехнический комплекс разминирования «Титан»

    Российские специалисты разработали робота-сапера «Титан» для зоны СВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские разработчики представили новый робототехнический комплекс разминирования «Титан», предназначенный для преодоления минно-взрывных заграждений в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Отечественные инженеры создали новую роботизированную систему для снятия минных заграждений, передает ТАСС.

    Комплекс может работать в условиях массового применения противником противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

    Создатели отметили, что использование электромоторов, низкий профиль и круговая защита от осколков гарантируют комплексу необходимую скрытность и высокую живучесть. Машина отличается повышенным запасом взрывоустойчивости и не имеет сопоставимых по качеству аналогов по обе стороны линии боевого соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в России разработали роботизированный комплекс для обезвреживания взрывоопасных предметов с помощью направленного теплового излучения. В июле специалисты инженерной бригады группировки войск «Запад» создали наземный робототехнический комплекс для безопасного разминирования боеприпасов. Весной российские разработчики запустили серийное производство снайперской системы с искусственным интеллектом.

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    23 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    США начали ежегодные учения стратегических ядерных сил

    Командование ВС США объявило о начале учений ядерных сил Global Thunder

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стратегическое командование Вооруженных сил США сообщило о старте ежегодных учений стратегических ядерных сил Global Thunder 27.

    В США начались ежегодные учения стратегических ядерных сил Global Thunder 27, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Стратегическое командование ВС США (USSTRATCOM).

    Отмечается, что в маневрах принимает участие личный состав всех структур стратегических сил.

    «Цель – повышение готовности ядерных сил, а также обеспечение безопасности, надежности, эффективности и убедительности потенциала стратегического сдерживания», – говорится в сообщении.

    В американском ведомстве подчеркнули, что учения Global Thunder проходят ежегодно и не являются ответом на текущие события в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство энергетики США сымитировало скрытое ядерное испытание с помощью обычной взрывчатки. В понедельник Вооруженные силы Южной Кореи приступили к проведению масштабных ежегодных учений с ожидаемым участием американских военнослужащих. В начале месяца Североатлантический альянс сообщил о планах проведения ежегодных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon в Италии.

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    23 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Дания передала Украине боеприпасы для авиапушек истребителей F-16

    Минобороны Украины: Дания передала ВСУ 50 тыс. боеприпасов для пушек F-16

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Украины сообщило о передаче Данией более 50 тыс. боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16.

    Вооруженные силы Украины планируют использовать переданные боеприпасы для перехвата реактивных ударных беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское Минобороны.

    Отмечается, что пилотам украинских F-16 регулярно приходится использовать бортовые авиапушки для перехвата дронов из-за острого дефицита дорогостоящих ракет класса «воздух – воздух» AIM-9 Sidewinder, сообщает Reuters. Информацию о критической нехватке ракет для F-16 подтвердили и в силовых структурах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца власти Украины обсудили с европейскими странами закупку десятков тысяч снарядов для истребителей F-16.

    В начале прошлого месяца Минобороны Нидерландов объявило о предоставлении Киеву дополнительных партий боеприпасов для боевых самолетов.

    В сентябре украинские пилоты из-за острой нехватки ракет начали использовать встроенные пушки для перехвата воздушных целей.

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    23 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Операторы центра «Рубикон» уничтожили станцию «Малахит» и ЗРК NASAMS

    Дроны «Герань» поразили норвежские ЗРК NASAMS и станцию «Малахит»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников центра «Рубикон» нанесли удары по норвежским зенитным ракетным комплексам NASAMS и радиолокационной станции П-18 «Малахит» украинских войск, сообщило Министерство обороны России.

    Удары беспилотных аппаратов «Герань» пришлись по мобильным зенитным ракетным комплексам NASAMS норвежского производства, которые располагались в районе населенных пунктов Широкое и Башмачка, сообщает Минобороны.

    Также российские военные успешно уничтожили украинскую радиолокационную станцию П-18 «Малахит». Она была поражена вблизи населенного пункта Котляровка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударах операторов беспилотников «Герань» по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова.

    В воскресенье операторы центра «Рубикон» уничтожили емкости с горюче-смазочными материалами украинских войск на территории Харьковской области.

    В субботу расчеты беспилотников «Молния-2» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области.


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    23 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о гибели двух солдат в результате теракта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщили израильские военные.

    Инцидент произошел в районе перекрестка «Иегуда» близ Хеврона. Старший сержант Рон Йонатан Ройтман и сержант Юваль Шай Свилем погибли в результате стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

    Ранее сообщалось о ликвидации двоих нападавших и пятерых раненых, двое из которых находятся в критическом состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовить ЦАХАЛ к блокаде Западного берега реки Иордан и заявил о готовности провести крупнейшую со времен Шестидневной войны операцию.

    В тот же день министр финансов Бецалель Смотрич анонсировал проведение подобной операции.

    Ранее Армия обороны Израиля атаковала позиции группы вооруженных лиц в окрестностях крупного населенного пункта на Западном берегу.

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    23 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты и не допускать применения силы в отношении космических объектов.

    Власти КНР считают милитаризацию космоса одной из главных угроз международной безопасности. Соответствующая позиция государства изложена в специальном документе по вопросам укрепления глобального управления космическим пространством, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Китай выступает против проведения наступательной военной политики в космической сфере и призывает прилагать все возможные усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе», – говорится в распространенном документе.

    Пекин поддерживает проведение переговоров с целью заключения международного юридического соглашения о контроле над вооружениями за пределами Земли. Государство настаивает на подтверждении принципа неприменения силы и недопустимости подобных угроз в отношении любых объектов в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    Весной Россия и Китай выразили решительный протест против попыток милитаризации орбиты.

    В прошлом году китайские власти призвали Соединенные Штаты воздержаться от обвинений Москвы и Пекина в создании космической угрозы.

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