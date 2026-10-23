Немецкая Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч

Прототип достиг неофициальной максимальной скорости в октябре 2026 года, пишет Deutsche Welle*.
Для официальной регистрации рекорда беспилотнику потребуется совершить второй полет. Экспериментальный исследовательский отдел N3XT разработал модель Apex Recordhunter специально для помощи в перехвате высокоскоростных ударных беспилотников.
Базирующаяся под Мюнхеном технологическая и оборонная компания Quantum Systems стала крупным поставщиком разведывательных дронов и аппаратов-перехватчиков для Вооруженных сил Украины. Фирма также наладила производство беспилотников непосредственно на украинской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца немецкая оборонная компания Quantum Systems выразила намерение передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года. В марте военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о скором получении украинскими военными новых беспилотников Sparta от немецкого производителя. В прошлом году компания Quantum Systems увеличила выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.
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