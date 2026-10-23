Греф предрек радикальное изменение роли человека и государства из-за развития ИИ

Греф заявил о радикальном изменении роли человека и государства из-за ИИ

Tекст: Мария Иванова

«Темпы развития искусственного интеллекта – это сегодня один, наверное, из самых больших вызовов. <…> Я считаю, технологии стали ключевым драйвером того, что у нас происходит сегодня в геополитике», – заявил Греф на ежегодной конференции «Сберуниверситета» «Больше чем обучение».

Он отметил, что ИИ потребует радикальных изменений бизнес-модели, роли человека и институтов государства, что повлечет за собой «большую донастройку», передает ТАСС.

При этом Греф выразил уверенность, что человечество способно справиться со всеми проблемами и вызовами, которые влечет за собой развитие технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева назвала пожизненное непрерывное образование насущной необходимостью для людей из-за бурного развития искусственного интеллекта.

В начале месяца глава Сбербанка Герман Греф с использованием молодежного сленга описал стадии внедрения искусственного интеллекта в сервисы как переход от «стрема» к «вау».

В прошлом месяце глава Сбербанка Герман Греф заявил о скором исчезновении классической банковской системы из-за развития искусственного интеллекта.