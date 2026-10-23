Обвал продаж в США и Китае привел к массовым увольнениям в Volvo Cars

Volvo Cars объявила о сокращении 2,5 тыс. рабочих мест

Tекст: Мария Иванова

Квартальный отчет автопроизводителя Volvo Cars показал резкое снижение продаж и операционной прибыли. Компания представила новый пакет мер по экономии, в рамках которого будет сокращено в общей сложности 2,5 тыс. рабочих мест, из них две тысячи – в Швеции, передает ТАСС.

«В общей сложности эти меры предусматривают структурное сокращение около 2,5 тыс. рабочих мест по всему миру, из которых около двух тысяч – в Швеции, путем расторжения контрактов с консультантами, обычных увольнений и целевых выходных пособий для сотрудников», – говорится в пресс-релизе Volvo Cars.

Отчет автопроизводителя за третий квартал 2026 года показывает резкое снижение операционной прибыли – 5,6 млрд крон (564,82 млн долларов). Общий оборот составил 66,9 млрд крон, что на 19,5 млрд меньше, чем в третьем квартале 2025 года. Ухудшение ситуации вызвано изменениями на рынке в Китае и США.

Акции Volvo Cars упали более чем на 50% на Стокгольмской фондовой бирже с начала года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца шведский автопроизводитель Volvo Car отказался от годового прогноза на фоне ухудшения ситуации на китайском авторынке и медленного восстановления в США.

В прошлом месяце генеральный директор компании Хокан Самуэльссон предупредил, что европейская автомобильная промышленность может столкнуться с крахом из-за высоких затрат на производство.

Ранее Volvo Cars объявила о планах сэкономить 1,87 млрд долларов на фоне резкого падения операционной прибыли.