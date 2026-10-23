Германия сократила выдачу долгосрочных виз россиянам в три раза

Tекст: Мария Иванова

Количество выдаваемых гражданам России долгосрочных виз резко уменьшилось: если в 2022 году было оформлено 12 930 национальных виз, то в 2026 году ожидается выдача лишь около 4,5 тыс., сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос депутата бундестага Клары Бюнгер, передает РИА «Новости».

В эту статистику не входят визы, выданные по гуманитарным соображениям. По предварительным оценкам, выдача виз для трудоустройства сократилась на 90%, для воссоединения семьи – на 77%, а студенческих виз – на 38%.

«Такой подход я считаю абсолютно неправильным», – заявила Бюнгер, комментируя ограничительную политику посольства ФРГ в Москве.

Ужесточения визовых ограничений для россиян в Европейском союзе активно требуют страны Балтии и Северной Европы. Ранее Еврокомиссия планировала предложить членам ЕС до конца 2026 года ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам из недружественных стран.

Министерство иностранных дел России неоднократно расценивало действия Евросоюза как национальную дискриминацию и проявление лицемерия Брюсселя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович исключил введение визового режима для россиян.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обсуждаемое в Евросоюзе ужесточение визовой политики для российских граждан примером лицемерия.

В прошлом месяце министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал европейские страны сократить выдачу шенгенских виз гражданам России.