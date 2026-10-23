Авиакомпании США подняли цены на билеты и сократили рейсы из-за топлива

Axios: Рост цен на топливо повысил стоимость авиабилетов в США

Tекст: Игорь Иножарский

Стоимость авиаперелетов в США в сентябре выросла на 22% в годовом выражении, зафиксировав десятый подряд ежемесячный рост и обновив максимум индекса цен на авиабилеты правительства, при этом авиакомпании одновременно сокращают количество рейсов и увеличивают долю премиальных мест, передает Axios.

American Airlines сообщила, что ее расходы на топливо в третьем квартале подскочили почти на 70%, увеличившись на 1,9 млрд долларов и нивелировав рост выручки, Southwest и United Airlines по той же причине снизили прогноз прибыли, а Delta Air Lines ожидает, что ее годовой топливный счет превысит прошлогодний на 6 млрд долларов.

Чтобы сохранить рентабельность, Southwest повысила средний тариф в третьем квартале на 26,9%, до 231,69 доллара без учета сборов, у Delta выручка от премиальных кресел выросла на 18% при увеличении их количества лишь на 6%, при этом Скотт Киз отметил, что у перевозчиков почти не осталось способов компенсировать подорожание топлива, кроме роста цен на билеты, так как «никто из них больше не хеджирует топливо как раньше» после неудачного опыта.

Гендиректор Delta Эд Бастиан заявил, что нынешний скачок цен на топливо лишь «ускорил» уже начавшиеся структурные изменения, а глава United Скотт Кирби предупредил инвесторов, что из-за роста базовых издержек, включая аэропортовые сборы, техобслуживание и двигатели, авиакомпаниям приходится радикально менять экономику бизнеса и не выполнять рейсы, которые не приносят прибыль, назвав своим правилом «не летать туда, где теряешь деньги».

По данным издания, рост цен на топливо, во многом спровоцированный войной в Иране и сокращением поставок, уже привел к закрытию лоукостера Spirit Airlines, причем скачок стоимости горючего стал для него «последней каплей», а Скотт Киз указал, что исчезновение такого бюджетного перевозчика облегчило остальным авиакомпаниям повышение тарифов, поэтому даже если цены на топливо впоследствии снизятся, авиабилеты вряд ли подешевеют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Ryanair Майкл О’Лири предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе на 20% из-за удорожания топлива. В июне Международная ассоциация воздушного транспорта IATA заявила о прогнозируемом двукратном падении совокупной прибыли мировых авиакомпаний из-за роста цен на авиатопливо на фоне кризиса на Ближнем Востоке. В мае мировая авиаотрасль понесла миллиардные убытки из-за дефицита и подорожания топлива и была вынуждена сокращать рейсы и повышать стоимость билетов.