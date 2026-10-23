Вэнс отверг заявления о манипулировании со стороны России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг утверждения о манипулировании американским лидером Дональдом Трампом со стороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на iHeart.

«Могу заверить вас, что никто не вертит президентом США. Он вполне реалистично оценивает ситуацию», – заявил Вэнс в ответ на обвинение сенатора-республиканца Тома Тиллиса, что россияне «крутят им как хотят».

Кроме того, вице-президент поддержал решение снять санкции с российского дизельного топлива. По его словам, этот шаг позволит снизить расходы американских фермеров и потребителей, столкнувшихся с высокими ценами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что решение Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу достижения перемирия на Украине.

В среду Дональд Трамп назвал введение новых ограничительных мер против Москвы причиной возможного срыва переговоров об освобождении осужденного в России американца Стефана Хаббарда.

В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объяснил приостановку действия антироссийских санкций потребностями Индии в импорте нефти.