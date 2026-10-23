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    23 октября 2026, 10:43 • Новости дня

    Вэнс опроверг слова сенатора США о манипулировании со стороны России

    Вэнс отверг заявления о манипулировании со стороны России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг утверждения американского сенатора Тома Тиллиса, что Россия якобы манипулирует Дональдом Трампом, а также поддержал отмену санкций против российского дизеля.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг утверждения о манипулировании американским лидером Дональдом Трампом со стороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на iHeart.

    «Могу заверить вас, что никто не вертит президентом США. Он вполне реалистично оценивает ситуацию», – заявил Вэнс в ответ на обвинение сенатора-республиканца Тома Тиллиса, что россияне «крутят им как хотят».

    Кроме того, вице-президент поддержал решение снять санкции с российского дизельного топлива. По его словам, этот шаг позволит снизить расходы американских фермеров и потребителей, столкнувшихся с высокими ценами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что решение Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу достижения перемирия на Украине.

    В среду Дональд Трамп назвал введение новых ограничительных мер против Москвы причиной возможного срыва переговоров об освобождении осужденного в России американца Стефана Хаббарда.

    В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объяснил приостановку действия антироссийских санкций потребностями Индии в импорте нефти.

    22 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ответ на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть территорий ради мирного соглашения назвал новые регионы историческими землями России.

    Путин прокомментировал слова Зеленского о готовности уступить территории ради мира, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что (Зеленскому) говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил он.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии решения о составе российской переговорной группы на новый раунд контактов по Украине.

    В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил об обсуждении украинского кризиса на переговорах главы государства и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

    Уиткофф заявил о существовании задела для прекращения огня.

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    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    22 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине

    Путин: Россия готова к возобновлению трехсторонних контактов по Украине

    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности России и Украины после заключения окончательных мирных соглашений. Речь не идет о кратковременной приостановке боевых действий, заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Глава государства подчеркнул, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для выхода на окончательное мирное соглашение, а не для простой приостановки боевых действий, передает РИА «Новости».

    Президент сообщил, что готовность вернуться к переговорам обсуждалась с представителем администрации США.

    «Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения. Причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени», – подчеркнул Путин.

    По его словам, американский представитель отметил, что обсуждение будущей безопасности двух стран потребует также разговора об архитектуре европейской безопасности. Российский лидер согласился с таким подходом.

    «Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активного участия европейских государств в переговорном процессе по Украине.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорый доклад американских переговорщиков о результатах встреч с представителями Украины и Европы.

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    22 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    МИД назвал нелепым обвинение Израиля в якобы причастности России к антисемитизму
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел России заявило, что с недоумением восприняло заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы причастности Москвы к антисемитской кампании в Сети.

    «С недоумением восприняли эти ничем не подтвержденные обвинения в адрес нашей страны, публично озвученные премьер-министром Израиля», – заявили ТАСС в министерстве, отметив богатое совместное прошлое двух стран.

    В ведомстве назвали нелепыми попытки приписать России антисемитскую кампанию, поскольку благодаря политике властей проявления антисемитизма в стране практически отсутствуют. В МИД подчеркнули, что такие заявления вызывают особое сожаление, так как они прозвучали в день 35-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

    Кроме того, в министерстве напомнили, что в 2018 году Москва предлагала Израилю заключить соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, но ответа не последовало. В МИД выразили сожаление, что премьер-министр Израиля предпочел медийные вбросы накануне парламентских выборов диалогу специалистов по кибербезопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об ущербе двусторонним отношениям от заявлений израильского посла о позиции Москвы по иранскому конфликту.

    Ранее посла Украины вызвали в министерство иностранных дел Израиля из-за критики слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отношениях с президентом Владимиром Путиным.

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    22 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело в отношении немецкого журналиста Михаэля Мартенса о возбуждении ненависти или вражды поступило в Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения, сообщили в суде.

    Дело было зарегистрировано судом 22 октября, однако дата его рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости». В отношении журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Мартенса расследуется уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. В России ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. МВД России объявило Мартенса в розыск, суд заочно его арестовал.

    В августе на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса из-за высказываний об убийстве граждан России.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова журналиста преднамеренной акцией.

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям Михаэля Мартенса.

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    22 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя

    Путин: Для всех стала очевидной невозможность нанести поражение России

    Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что для всех стала очевидной невозможность победить Россию на поле боя и нанести ей стратегическое поражение.

    «Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. Я думаю, что люди, те, которые стремились к стратегическому поражению России во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, что они осознают реалии жизни современной и поймут, что лучше жить дружно с Россией – это соответствует интересам их народов», – сказал Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о просчете противника в ставке на удары по России.

    Также Путин назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Президент отметил очевидность невозможности запугать Россию.

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    22 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ назначил епископа Савву наместником Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Армавирского и Лабинского Савву наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

    Епископ Савва (Лесных) получил титул Зарайский, он освобожден от управления Армавирской епархией. Прежний наместник, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл освобожден от должности с благодарностью за понесенные труды. За ним сохраняется управление Сергиево-Посадской епархией и должность ректора Московской духовной академии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    Новым преосвященным Армавирским и Лабинским избран клирик Ейской епархии иеромонах Василий (Телехов). Место его наречения и хиротонии во епископа оставлено на усмотрение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Священный синод РПЦ включил в общецерковный месяцеслов новую памятную дату в честь обретения мощей великого князя Дмитрия Донского.

    В субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о росте гонений на каноническое православие на Украине из-за отказа Верховного суда публично рассматривать жалобу УПЦ.

    В мае патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием предстоятелем Грузинской православной церкви.

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    22 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что последние данные генетических исследований подтверждают принадлежность русских и украинцев к одному народу.

    Украинцы – очень близкий России народ, заявил Путин «Вестям», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Глава государства подчеркнул исключительное сходство русских и украинцев.

    «Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают, что это один народ – русские и украинцы», – сказал президент.

    Ранее в четверг Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России указал на фактический запрет русского языка на Украине.

    До этого глава государства заявил о заинтересованности большинства украинских граждан в поддержании дружеских отношений с Россией.

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    22 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    Путин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

    В тексте документа, размещенного на сайте Кремля, указано, что кадровое решение принято в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 Федерального закона от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

    Шестаков будет руководить регионом в статусе временно исполняющего обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором Приморского края. Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Во вторник комитет Госдумы поддержал кандидатуру занимавшего пост губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера.

    Ранее Владимир Путин одобрил возможное назначение Кожемяко руководителем дальневосточного направления в правительстве.

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    22 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    @ Секргей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На белорусско-украинской границе состоялась гуманитарная миссия, в ходе которой 11 человек отправились на Украину, а трое выехали в Россию к своим родственникам.

    В пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины прошла миссия по воссоединению российских и украинских семей, передает агентство БелТА. Уточняется, что 11 человек отправились к родным на украинскую территорию, а трое выехали в Россию.

    В составе группы находились пожилые и маломобильные граждане. На белорусской территории перед дальнейшей дорогой им предоставили горячее питание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии по воссоединению семей.

    Летом между Украиной и Россией состоялась передача 15 мирных жителей.

    В июне три российские семьи смогли вернуться на родину при содействии Международного комитета Красного Креста.

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    22 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора для российских автоконцернов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления о переносе сроков уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей и спецтехники на декабрь 2027 года.

    Минпромторг предложил перенести оплату утилизационного сбора за четвертый квартал 2026 года и первый-третий кварталы 2027 года на конец 2027 года, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что эта мера позволит автозаводам высвободить оборотные средства для реализации инвестиционных программ, закупки комплектующих и своевременной выплаты зарплат. Отмечается, что отсрочка призвана обеспечить финансовую устойчивость предприятий в условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать кредитные портфели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство перенесло срок уплаты утилизационного сбора для ведущих автозаводов страны.

    В прошлом году Минпромторг предложил дать крупнейшим отечественным производителям автотехники отсрочку по этому платежу на год.

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    22 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей и развития экономики, заявил премьер Михаил Мишустин.

    «Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономики», – приводит слова Мишустина РИА «Новости».

    Открывая заседание кабинета министров, премьер отметил, что правительство работает в обновленном составе, пишет ТАСС. Предложения по кадровым изменениям были представлены президенту в начале недели и тщательно проработаны с учетом стоящих перед кабмином актуальных задач.

    Также премьер-министр сообщил о напряженной работе над проектом трехлетнего бюджета. Он подчеркнул важность того, чтобы она была завершена вовремя, и «уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса».

    Мишустин отметил налаженное конструктивное взаимодействие кабмина с парламентариями, которое важно продолжать, доводя и разъясняя свою точку зрения при работе над бюджетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного кабинета министров.

    В среду депутаты утвердили предложенных кандидатов на должности вице-премьеров и министров.

    В понедельник президент Владимир Путин одобрил предложения Михаила Мишустина по кадровым изменениям в правительстве.

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    22 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»

    Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным для граждан

    Путин призвал сделать переезд на Дальний Восток непохожим на «переселение на Луну»
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать Дальний Восток, чтобы переезд в этот регион не воспринимался как подвиг или «переселение на Луну».

    Путин в ходе рабочей встречи с мэром Владивостока Константином Шестаковым, которому предложил пост врио губернатора Приморского края, призвал развивать Дальний Восток, чтобы люди хотели там жить, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы, к сожалению, иногда забываем про тех людей, которые сделали то, что называется Приморьем, вообще Дальним Востоком для России. И мы должны сделать все, что от нас зависит сегодня и завтра для того, чтобы развивать эту территорию, чтобы люди, которые живут там, и чтобы те, кто захочет сюда приехать, отправлялись не как на какой-то великий подвиг, не переселялись на Луну, а чтобы им хотелось здесь жить», – заявил Путин.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна участница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предложил мэру Владивостока Константину Шестакову занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    В сентябре Путин заявил о необходимости продолжить активное развитие Дальнего Востока и Арктики.

    Тогда же Путин указал на важность предотвращения депопуляции дальневосточных регионов.

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    22 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей

    Минпромторг разрешил использовать автомобили Haval H3 и Dargo в такси

    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации машин для такси, внесены модели Haval H3 и Dargo, сообщил Минпромторг.

    Список автомобилей для работы в такси расширен моделями Haval H3 и Haval Dargo, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Как пояснили в Минпромторге, производство этих моделей по полному циклу налажено в Тульской области, поэтому они соответствуют утвержденным параметрам закона о локализации. Обновленный список будет опубликован на сайте министерства.

    В Минпромторге напомнили, что перечень будет регулярно пополняться новыми локализованными моделями, подходящими под критерии закона. Закон, устанавливающий требования к автомобилям для работы в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минпромторг сообщил о возможности использования в отечественных таксопарках автомобилей марок Jetour, Tenet, Omoda и Jeland.

    В том же месяце ведомство увеличило уровень локализации иномарок для такси до 1,5 тыс. баллов.

    В марте перечень разрешенных автомобилей уже расширялся.

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