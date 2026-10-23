Politico: Экстремальная жара летом унесла жизни более 50 тыс. европейцев

Tекст: Игорь Иножарский

Таковы результаты двух новых рецензируемых исследований, опубликованных в научном журнале Nature Health. Ученые проанализировали данные из 854 городов Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Швейцарии, в которых проживает около 40% населения этих стран, пишет Politico.

Выяснилось, что прошедшее лето стало самым смертоносным в этом столетии, значительно превзойдя предыдущие рекорды. Около трети смертей пришлось на конец июня. Из 50 тыс. связанных с жарой избыточных смертей около 32 тыс. обусловлены повышением температуры из-за изменения климата.

«Я думаю, мы можем быть вполне уверены в том, что лето 2026 года, вероятно, стало худшим за всю историю наблюдений по смертности от жары на большей части Европы», – заявила ведущий автор исследования из Имперского колледжа Лондона Клэр Барнс.

Пожилые люди пострадали больше всего: на лиц в возрасте 85 лет и старше пришлась примерно половина предполагаемых смертей. Однако жертвами жары стали и около 6 тыс. человек моложе 65 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о гибели около 35 тыс. человек сверх средних статистических показателей из-за аномальных температур. В конце лета стало известно, что жара унесла жизни более 5 тыс. человек в Испании, установив исторический рекорд. Летом европейская климатическая служба Copernicus отметила превышение климатической нормы в июне и июле почти на три градуса в Западной Европе.