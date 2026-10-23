Германия выступила против ассоциированного членства Канады в ЕС

Tекст: Игорь Иножарский

Германия, Франция и еще как минимум шесть стран Евросоюза добиваются отказа от формулировки «ассоциированное членство» в совместной декларации ЕС и Канады о расширении сотрудничества перед саммитом в Монреале 29–30 октября, сообщили дипломаты и представители ЕС, на которых ссылается Politico.

По данным дипломатов, возражения касаются прежде всего самого названия статуса, а не планов по углублению связей с Оттавой. Германия особенно активно настаивает на исключении этого выражения из проекта текста, при этом скепсис по поводу формулировки высказывают также Франция, Италия и Бельгия. Несколько столиц недовольны тем, что Урсула фон дер Ляйен предложила идею ассоциированного членства без консультаций с национальными правительствами.

Председатель торгового комитета Европарламента Бернд Ланге заявил, что ЕС стремится к максимально тесному сотрудничеству с Канадой, однако сам термин считает неудачным: «ЕС очень стремится к тесному сотрудничеству с Канадой», – сказал он, добавив, что избегал бы использования формулировки «ассоциированное членство», поскольку она может вызвать путаницу с другими форматами партнерства. Один из дипломатов охарактеризовал нынешний подход фразой о том, что «телегу поставили впереди лошади», то есть объявили новый статус до согласования его содержания.

По словам собеседников издания, у сторон нет разногласий по цели усилить уже тесные экономические, оборонные и институциональные связи, спор идет лишь о терминологии. Статус «ассоциированного члена» призван подчеркнуть, что отношения с Канадой будут ближе, чем с другими партнерами, без формального вступления Оттавы в ЕС, что невозможно из-за географических ограничений учредительных документов союза. После саммита планируется начать работу по шести приоритетным направлениям, через полгода подвести промежуточные итоги, а через год на следующем саммите в Европе оценить, сблизилась ли Канада с ЕС достаточно для возможного присвоения ей этого особого статуса.

Среди критериев такого сближения обсуждаются полноценное участие Канады в программах Horizon Europe и Erasmus, совместные проекты по подводным кабелям и критическому сырью, а также использование канадских пенсионных фондов для инвестиций в инфраструктуру вместе с ЕС. Источники называют инициативу экспериментом и допускают, что Канада может остаться единственной страной с подобным статусом. В то же время остается нерешенным спор вокруг формулировок о сотрудничестве в энергетике: Австрия выступает против упоминания углубления ядерного взаимодействия, тогда как Франция, Румыния, Словакия и ряд других государств поддерживают включение атомной энергетики в текст декларации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о стремлении Евросоюза установить максимально тесные отношения с Канадой не только в торговле. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл сообщил об отсутствии у Евросоюза планов предлагать Британии статус ассоциированного члена по аналогии с Канадой. Канадские власти сделали ставку на сближение с Европой на фоне краха торговых переговоров с США и готовы рассмотреть вариант ассоциированного членства страны в Евросоюзе.