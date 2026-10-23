Доходность акций французских люксовых брендов упала до минимума за десять лет

Доходность акций французских люксовых брендов снизилась до минимума за 10 лет

Tекст: Мария Иванова

Акции Hermes International подешевели на 4,9% из-за слабых показателей продаж в третьем квартале, пишет Bloomberg. Коэффициент отношения ожидаемой прибыли к стоимости акций упал до 27 против почти 70 на пике в 2021 году, что стало самым низким показателем с осени 2014 года, передает ТАСС.

Доходность бумаг концерна LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton) также находится на минимальном уровне с лета 2016 года: коэффициент снизился до 16 против 37 в 2021 году.

С начала года рыночная стоимость акций обеих компаний упала примерно на 40% из-за неоправдавшихся надежд на восстановление спроса. На показатели отрасли негативно повлияло снижение расходов потребителей в Китае, а также конфликт США и Ирана, повлекший за собой уменьшение числа туристических поездок в Дубай и ускорение глобальной инфляции.

Кроме того, инвесторы опасаются приобретать бумаги французских компаний из-за волны протестов в стране. Они предполагают, что дальнейшее распространение общественных беспорядков отпугнет туристов и приведет к падению продаж в бутиках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник массовые протесты привели к распродажам на французских рынках облигаций и акций.

В субботу участники масштабных акций против повышения стоимости жизни подожгли здание мэрии Лиможа.

На прошлой неделе рыночная стоимость десяти ведущих европейских производителей одежды и аксессуаров класса люкс сократилась на 350 млрд долларов.