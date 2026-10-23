Обвиняемая в убийстве экс-возлюбленного в Москве сослалась на самооборону

Москвичка объяснила убийство бывшего возлюбленного необходимостью самообороны

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обвиняемая в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы заявила, что действовала в целях самообороны и не хотела его убивать, сказал собеседник РИА «Новости».

Девушка пояснила, что бывший возлюбленный схватил ее, но она убежала и взяла нож.

«Затем, с ее слов, он быстро подошел к ней, и она увидела нож в крови», – рассказал собеседник.

После инцидента девушка попыталась оказать пострадавшему помощь и вызвала скорую.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу прокуратура Москвы сообщила о предъявлении обвинения задержанной. В четверг СМИ узнали о прошлом девушки в сфере вебкама. Столичное управление Следственного комитета задержало подозреваемую в центре города.