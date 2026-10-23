«Рособоронэкспорт» анонсировал показ «Антидронового купола»

«Рособоронэкспорт» впервые представит систему защиты «Антидроновый купол»

Tекст: Дмитрий Зубарев

На предстоящем в Москве саммите компания покажет эшелонированную систему защиты населения, мест дислокации войск и стратегических объектов от атак беспилотников, передает РИА «Новости».

«Рособоронэкспорт предлагает построение надежной объектовой защиты от БПЛА, адаптируемой под конкретного партнера и конкретный объект. Все средства и решения, применяемые в ней, доказали свою эффективность в реальных условиях», – заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Система включает средства разведки, радиоэлектронного подавления и физического уничтожения дронов, в том числе комплексы «Панцирь-СМД-Е», «Панцирь-С1М», ПЗРК «Верба» и комплекс «Цитадель». В пресс-службе компании уточнили, что в ближайшее время линейка антидроновых средств пополнится лазерными системами и комплексами электромагнитного импульса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил о планах задействовать опыт специалистов с Украины для повышения защиты от дронов.

«Ростех» отметил повышение эффективности борьбы с беспилотниками благодаря новым малогабаритным боеприпасам для ЗРПК «Панцирь-С».

Также президент Владимир Путин заявил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российского оружия.