Rapporteur: Кошта заявил об открытом канале дипломатической связи ЕС с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил о наличии канала коммуникации с Москвой. «Канал открыт, и Россия знает, что если и когда она действительно захочет поговорить… она может это сделать», – заявил Кошта, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

Как отмечает издание, этот неофициальный дипломатический канал связи с Россией был установлен ранее в текущем году руководителем аппарата председателя Евросовета Педру Лоуртие. При этом сам Кошта уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о том, использовалась ли эта линия связи после ее создания.

В Москве неоднократно подчеркивали готовность к переговорам по урегулированию конфликта при условии устранения его первопричин и достижения долгосрочного мира. Президент Владимир Путин вновь заявлял о готовности возобновить диалог при посредничестве США для обсуждения гарантий безопасности как для России и Украины, так и для всей Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отсутствии у Евросоюза намерений мешать мирным инициативам США.

Европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В четверг европейские дипломаты выразили опасения об исключении Брюсселя из процесса урегулирования на фоне диалога Москвы и Вашингтона.