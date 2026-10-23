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    23 октября 2026, 11:10 • Новости дня

    Эксперт назвал главные вызовы для охраны снежного барса в России

    Директор Сайлюгемского нацпарка Маликов: Важно сохранить ирбиса и объекты его пропитания

    Эксперт назвал главные вызовы для охраны снежного барса в России
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Снежный барс нуждается в особой защите. Сегодня для сохранения популяции ирбиса недостаточно лишь природоохранных зон. Необходимо также усилить борьбу с браконьерами и уделить особое внимание объектам пропитания хищника. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов. 23 октября отмечается Международный день снежного барса.

    «Снежный барс обладает самым высоким охранным статусом у нас в стране и занесен в Красную книгу России. На ирбиса запрещена охота», – напомнил Денис Маликов, директор Сайлюгемского национального парка. Спикер также обратил внимание на то, что в России не допускается оборот его дериватов – шкуры, клыков и прочего.

    Кроме того, продолжил собеседник, в России создано несколько федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) именно для охраны этого вида кошачьих. «В настоящий момент ООПТ – самый эффективный механизм по сохранению редких животных», – подчеркнул эксперт.

    Впрочем, России предстоит еще многое сделать в этой сфере, считает специалист. «Проблема в том, что не все территории обитания ирбиса имеют статус национальных парков или заповедников. Особенно заметна эта проблема на общедоступных охотничьих угодьях», – посетовал спикер.

    При этом Маликов предлагает охранять не только самого зверя, но и так называемые объекты его пропитания. «Речь о сибирском горном козле, на которого на сегодня разрешена охота. Тут важно сохранить баланс между интересами охотников и выживаемостью хищника», – рассуждает собеседник.

    Еще одной угрозой для ирбиса является незаконный петельный лов кабарги, которую браконьеры убивают ради получения мускуса, продолжил эксперт. «Мы с коллегами не раз фиксировали, как снежные барсы гибли в петлях, установленных для охоты на мускусного оленя», – рассказал он. Для пресечения этой практики в России нужно установить полный запрет на дериваты кабарги, считает спикер.

    «Важно помнить, что снежный барс – один из самых сложных видов для восстановления популяции. В рамках одних ООПТ сделать это невозможно. Нужен постоянный интерес к проблеме со стороны правоохранительных органов, а также их тесная работа с общественными организациями и бизнесом», – резюмировал Маликов.

    В пятницу на территории Иссык-Кульского государственного природного заповедника в Киргизии был открыт совместный киргизско-российский научно-исследовательский центр по сохранению снежного барса «Ак-Илбирс».

    В церемонии открытия приняли участие премьер Киргизии Адылбек Касымалиев и глава Татарстана Рустам Минниханов. Центр предназначен для спасения, лечения и реабилитации редких животных. В его составе – операционные блоки, цифровая рентгенодиагностика, генетическая лаборатория и ветеринарный блок. На площадке будут работать российские и киргизские специалисты.

    Это второй взаимодополняющий проект единой научно-практической системы сохранения снежного барса. Первый уже функционирует на Алтае. В день открытия на площадке также начала работу международная научно-практическая конференция по сохранению ирбиса.

    23 октября отмечается Международный день снежного барса. Ирбис включен в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В России расположена северная периферия мирового ареала этого хищника.

    Ирбис является приоритетным видом нацпроекта «Экологическое благополучие». Также в 2014 году Минприроды утвердило стратегию сохранения снежного барса. В числе ключевых задач государства: увеличение кормовой базы редкого хищника, защита местообитаний и борьба с браконьерами.

    Помимо этого, снежный барс включен в перечень особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов и растений России. За его добычу предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до девяти лет. В декабре 2025 года Москва присоединилась к межправительственному Международному альянсу больших кошек (IBCA).

    В ареале снежного барса создано 19 особо охраняемых природных территорий разных уровней и категорий. В Сайлюгемском национальном парке охраняется самая многочисленная группировка ирбиса. В целом благодаря системным мерам государства численность хищника сегодня достигает 90 особей.

    Большой вклад в сохранение этого вида вносит межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис». Она занимается в том числе поддержкой научных исследований, международных проектов, проводит просветительские мероприятия.

    В 2023 году вышел документальный фильм «Хозяин Алтайских гор», а в 2025 году впервые опубликован каталог известных особей снежных барсов. В издании каждое животное представлено индивидуально с фотографией, именем, местом жительства и собственной историей.

    В 2010 году в России была запущена программа изучения и мониторинга популяции ирбиса Южной Сибири. В марте 2011 года Владимир Путин в Хакасии лично ознакомился с реализацией программы. В 2026 году численность снежных барсов в России достигла 94 особей – на семь больше, чем годом ранее.

    22 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    Путин счел неуместными заявления Киева о потере Украиной территорий
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ответ на заявление Владимира Зеленского о готовности уступить часть территорий ради мирного соглашения назвал новые регионы историческими землями России.

    Путин прокомментировал слова Зеленского о готовности уступить территории ради мира, передают «Вести». «У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России», – заявил российский президент.

    «Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, А – первое, за независимость государственную, Б – в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что (Зеленскому) говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно», – добавил он.

    Ранее Зеленский заявлял о согласии на мирное соглашение с Россией даже при потере около 25% украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии решения о составе российской переговорной группы на новый раунд контактов по Украине.

    В среду помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил об обсуждении украинского кризиса на переговорах главы государства и специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

    Уиткофф заявил о существовании задела для прекращения огня.

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    22 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    Сыгравший в «Ментовских войнах» актер Старцев погиб в зоне СВО
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский актер Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 50 лет.

    О смерти артиста стало известно из сообщения его окружения, передает ТАСС. «Ефима не стало, он погиб почти месяц назад, 30 сентября, защищая Родину», – заявил собеседник агентства.

    Среди известных актерских работ Старцева – роль охранника Панайотова в девятом сезоне сериала «Ментовские войны» и бандита в проекте «Наш спецназ 3».

    Ранее актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО.

    В феврале коллега актера Николая Ткаченко сообщил о его гибели в зоне специальной военной операции.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат, замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»

    Политолог Данилин: Россия имеет полное право игнорировать ЕС в переговорах по Украине

    Эксперт: России не о чем разговаривать с европейскими «переговорщиками»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз активизировал поиск кандидатуры переговорщика для контактов с Москвой. Однако для России принципиален вопрос не столько персоналий, сколько конструктивных идей. ЕС фокусируется на «заморозке» конфликта на Украине, что делает возможные переговоры бесперспективными, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ярослав Игнатовский и Павел Данилин.

    «Активизировавшийся в ЕС поиск кандидатуры переговорщика с Москвой – не более чем предмет политической риторики и торга. Концептуально нет никакой разницы, кто будет выступать в этой роли – президент Финляндии, премьер-министр Норвегии или кто-либо еще», – считает Ярослав Игнатовский, политический консультант, эксперт ЭИСИ.

    По его словам, дело не в конкретной фигуре, представляющей интересы евробюрократии и либеральных элит Евросоюза, а в сути подхода. Он отметил, что сегодня европейские лидеры, декларирующие стремление нанести России стратегическое поражение, едва ли способны выдвинуть конструктивные инициативы по урегулированию на Украине.

    «Реальный интерес Евросоюза сводится к «заморозке» конфликта по текущей линии фронта, чтобы нарастить военные возможности и впоследствии вновь активизировать боевые действия. Исходя из их позиции, пока разговаривать, судя по всему, не о чем», – рассуждает политолог.

    Вместе с тем, как напомнил Игнатовский, Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва не отказывается от переговоров, но их итогом должны стать не временные договоренности, а окончательные и надежные гарантии безопасности России, а также основы обновленной архитектуры безопасности на европейском континенте.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Москва может рассмотреть посредничество и Александра Стубба, и представителей Норвегии – но лишь в том случае, если оно будет по-настоящему конструктивным. Если европейские лидеры будут выдвигать ультимативные инициативы или требования о неких репарациях, то на нынешнем переговорном треке Россия имеет полное право игнорировать ЕС», – указал собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Евросоюз тщательно подбирает кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой, а не присылает «кого попало», сам по себе свидетельствует о более серьезном подходе к диалогу. «Во многом это обусловлено тем, что серия ответных жестких ударов ВС РФ поставила Украину на грань выживания», – заключил эксперт.

    Ранее в Евросоюзе вернулись к обсуждению кандидатур переговорщика для диалога с Москвой. По информации источников The Telegraph, на эту роль рассматриваются пять основных претендентов. Среди них – премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и премьер Дании Метте Фредериксен.

    Европейцы стали более заинтересованы в самостоятельном посредничестве из-за опасений, что администрация Дональда Трампа больше не отстаивает интересы Европы. Дополнительным поводом стали решение Вашингтона ослабить санкции против Москвы и договоренность об импорте российского дизельного топлива, говорится в материале.

    Как отмечает издание, предыдущие попытки согласовать единого переговорщика не принесли результата. Председатель Евросовета Антониу Кошта отказался от предложения взять на себя эту роль на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Позже в интервью изданию Rapporteur он заявил, что Евросоюз допускает назначение собственного спецпосланника для участия в переговорах по Украине, но не намерен мешать мирным усилиям Трампа или конкурировать с ними.

    Напомним, в среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    23 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»

    Эксперт Кнутов: Ракета «Филин» сочетает передовые технологии с дешевизной

    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»
    @ milinfolive

    Tекст: Олег Исайченко

    Ракета «Филин» способна поражать широкий спектр целей противника, оставаясь при этом сложной мишенью для средств ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он обратил особое внимание на то, что изделие оснащено турбореактивным двигателем российского производства – по его словам, это серьезный технологический прорыв.

    «Российская ракета «Филин» – это передовая, но при этом относительно недорогая разработка. Ее ключевые преимущества – малая заметность, устойчивость к помехам, высокая точность наведения», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Как рассказал собеседник, «Филин» имеет дальность полета до 1200 км и развивает скорость до 800 км/ч; длина изделия составляет 3,5 м, размах крыла – 3 м.

    «Корпус ракеты выполнен из композитных материалов. Это, в свою очередь, существенно снижает ее радиолокационную заметность. При этом часть элементов изготавливают с помощью 3D-печати. Такая технология не только удешевляет производство, но и повышает гибкость производственного процесса», – продолжил он.

    По его мнению, главная особенность состоит в том, что ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 российского производства. Аналитик назвал это «серьезным технологическим прорывом». «Данное нововведение открывает определенные возможности: ускорится развитие направления реактивных беспилотников, а также появится потенциал для увеличения их скорости и дальности полета», – считает Кнутов.

    Насколько известно, «Филин» запускается с наземной установки. Как отметил специалист, такой способ пуска позволяет наносить скрытные удары. Так, в отличие от авиационного запуска, когда самолет можно обнаружить со спутников или радиолокационных станций, наземную установку оперативно сворачивают, в результате чего выявить место старта крайне сложно.

    «Высота полета варьируется от нескольких метров над землей до 6 км – это делает ракету крайне неудобной целью для зенитной артиллерии, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и большей части зенитных ракетных комплексов малой дальности», – сказал аналитик. По его словам, «Филин» может оснащаться боевой частью массой 50 или 100 кг – в вариантах осколочно-фугасной, проникающей и термобарической.

    За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система, которая на протяжении всего полета вычисляет положение ракеты (при этом предусмотрена возможность корректировки), и модуль спутниковой навигации «Комета» – система оснащена большим количеством антенн и позволяет избежать глушения сигнала ГЛОНАСС средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    На завершающем этапе подключается система, схожая с машинным зрением. «В бортовой компьютер заранее загружают цифровую карту местности, образы опорных точек и непосредственно цели. Когда ракета подлетает к нужному району, ее датчики «смотрят» на местность и сравнивают реальную картинку с тем, что заложено в компьютер. Если образы совпадают, производится атака», – детализировал эксперт.

    «Номенклатура целей у «Филина» достаточно широкая. Поскольку боевая часть – до 100 кг, то диапазон применения изделия сопоставим с ракетами «Дань-Т» и «Бандероль», – продолжил Кнутов.

    Он напомнил, что «Дань» в основном задействуют для ударов по морским целям – сухогрузам и контейнеровозам, перевозящим военные грузы, а «Бандероль» – по объектам энергетической инфраструктуры, мостам, местам скопления войск и сосредоточения техники, системам ПВО. Из-за относительно небольшой мощности боевой части такие ракеты нецелесообразно использовать против заглубленных и хорошо защищенных объектов.

    На особенности силовой установки ракеты обратили внимание и авторы Telegram-канала «Военная хроника». Как указали эксперты, аналогичные R500 двигатели ранее обнаруживали в авиационных крылатых ракетах С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром». «Это особенно важно на фоне развития в России нового класса сравнительно недорогих реактивных средств поражения, рассчитанных на дальности до 1200 км», – считают они.

    «Использование одного двигателя на нескольких типах ракет указывает на унификацию силовых установок. Такой подход позволяет применять общую производственную базу, упрощать снабжение комплектующими и снижать зависимость от отдельных зарубежных поставщиков, – уточнили аналитики. – Главное здесь не просто появление еще одной крылатой ракеты, а использование российского двигателя, уже применяемого на других изделиях. Это свидетельствует о развитии собственной линейки малогабаритных реактивных силовых установок».

    Ранее в Сети появились фотографии новой российской крылатой ракеты «Филин», упавшей в неизвестном месте на территории Украины. По сообщениям украинской стороны, ее применение началось в конце лета 2026 года. Разработчиком изделия названо АО «НПО «Молния», входящее в концерн «Калашников». Ракета запускается с наземной пусковой установки при помощи порохового ускорителя.

    «Массовое применение такого типа средств воздушных ударов – это то, что нас ждет уже совсем скоро. Тогда мы будем вспоминать реактивные «Герани» как еще небольшую проблему по сравнению с этим», – заявил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

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    22 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине

    Путин: Россия готова к возобновлению трехсторонних контактов по Украине

    Путин заявил о готовности Москвы к трехсторонним переговорам по Украине
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готова возобновить трехсторонние контакты для обсуждения безопасности России и Украины после заключения окончательных мирных соглашений. Речь не идет о кратковременной приостановке боевых действий, заявил Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Глава государства подчеркнул, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для выхода на окончательное мирное соглашение, а не для простой приостановки боевых действий, передает РИА «Новости».

    Президент сообщил, что готовность вернуться к переговорам обсуждалась с представителем администрации США.

    «Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения. Причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени», – подчеркнул Путин.

    По его словам, американский представитель отметил, что обсуждение будущей безопасности двух стран потребует также разговора об архитектуре европейской безопасности. Российский лидер согласился с таким подходом.

    «Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активного участия европейских государств в переговорном процессе по Украине.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорый доклад американских переговорщиков о результатах встреч с представителями Украины и Европы.

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    23 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов

    Лихачев: Европа в ближайшие десятилетия не догонит Россию по числу ледоколов

    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    @ Илья Аверьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие десятилетия страны Европы не смогут создать ледокольную группировку, сопоставимую с российской, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Только сегодня у России есть такая ледокольная группировка, которая позволяет это (грузоперевозки по Северному морскому пути) делать безопасно. И вряд ли она появится, в той же Европе, в европейских странах в ближайшие десятилетия», – приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейский союз намерился увеличить численность ледоколов в рамках новой арктической стратегии.

    В прошлом месяце Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    В июне стало известно, что атомоход «Лидер» справят весной 2028 года.

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    22 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя

    Путин: Для всех стала очевидной невозможность нанести поражение России

    Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что для всех стала очевидной невозможность победить Россию на поле боя и нанести ей стратегическое поражение.

    «Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. Я думаю, что люди, те, которые стремились к стратегическому поражению России во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, что они осознают реалии жизни современной и поймут, что лучше жить дружно с Россией – это соответствует интересам их народов», – сказал Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о просчете противника в ставке на удары по России.

    Также Путин назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Президент отметил очевидность невозможности запугать Россию.

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    22 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    Путин заявил, что русские и украинцы генетически являются одним народом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что последние данные генетических исследований подтверждают принадлежность русских и украинцев к одному народу.

    Украинцы – очень близкий России народ, заявил Путин «Вестям», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина. Глава государства подчеркнул исключительное сходство русских и украинцев.

    «Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают, что это один народ – русские и украинцы», – сказал президент.

    Ранее в четверг Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России указал на фактический запрет русского языка на Украине.

    До этого глава государства заявил о заинтересованности большинства украинских граждан в поддержании дружеских отношений с Россией.

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    23 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270

    Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными в формате 270 на 270

    Россия и Украина обменялись пленными по формуле 270 на 270
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270, сообщило Министерство обороны.

    С подконтрольной Киеву территории вернулись 270 российских военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 270 бойцов ВСУ, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Возвращенные военные в настоящее время находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Украина обменялись телами погибших военных на белорусско-украинской границе.

    В августе Россия и Украина провели взаимное возвращение военнослужащих в Гомельской области.

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    23 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Набиуллина призвала ограничить льготную ипотеку. Она считает, что существующая сейчас система требует изменений, пишет URA.RU. «Льготная ипотека все-таки должна быть ограничена», – сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

    По ее словам, если текущая система сохранится, рыночная ипотека может стать недоступной для большинства граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Набиуллина сообщила о снижении стоимости жилищных кредитов вне льготных программ благодаря переходу к адресной господдержке.

    В марте она заявила, что льготная ипотека в стране почти вытеснила рыночную.

    Ранее Набиуллина объяснила, что значительный объем льготных кредитов приведет к повышению ключевой ставки во избежание разгона инфляции.

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    23 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Набиуллина заявила о переходе экономики России к сбалансированному росту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская экономика после периода перегрева начнет постепенно переходить к сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Мы считаем, что мы постепенно должны перейти к сбалансированным темпам роста. Это будет постепенно. После перегрева, естественно, темпы роста снижаются под влиянием прежде всего и жесткой денежно-кредитной политики, но постепенно будет происходить переход к сбалансированным темпам роста», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Банка России отметила снижение склонности россиян к сбережению на фоне растущего интереса к альтернативным источникам накоплений.

    Председатель Центробанка сообщила о продолжении восстановления инвестиций в отечественную экономику.

    Набиуллина спрогнозировала возвращение темпов роста цен в стране к целевому показателю в 4% в течение первого полугодия 2027 года.

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    23 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек

    Герасимов: Режим тишины вводится с 27 октября для гуманитарной миссии в Алешках

    ВС России объявили режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    По его словам, российская армия прекратит огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек в Херсонской области, сообщает Минобороны в Max.

    «В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращается огонь на херсонском направлении и вводится «режим тишины» с 04 часов утра мск 27 октября 2026 года», – заявил Герасимов.

    Он также сообщил об организации инженерной разведки для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов. Военные обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о длительности гуманитарной миссии в херсонских Алешках как минимум в несколько дней.

    В среду помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о передаче признательности Мелании Трамп за посредничество в урегулировании ситуации.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей.

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    23 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества членов избирательных комиссий, которые погибли в приграничных регионах при исполнении профессионального долга.

    Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА «Новости». В документе отмечается, что награды присуждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

    Орденов удостоены секретарь участковой избирательной комиссии участка №398 в Запорожской области Юлия Гелевич и член участковой комиссии участка №220 в Херсонской области Ольга Демьяненко.

    Кроме того, президент посмертно удостоил орденов Мужества секретаря избиркома участка №353 в Белгородской области Елену Калтыкову, председателя избиркома участка №47 в Херсонской области Елену Литвиненко, председателя комиссии участка №595 в Запорожской области Викторию Максимову, председателя избиркома участка №228 в ЛНР Наталью Синицыну, а также членов избирательных комиссий в Белгородской области Сергея Смородинова и Елену Фоменко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Центральная избирательная комиссия России сообщила о повреждении здания территориальной избирательной комиссии в Запорожской области в результате артиллерийского обстрела.

    Ранее Владимир Путин посмертно удостоил ордена Мужества помощника машиниста Ивана Шведова, погибшего во время удара украинских войск по Джанкою.

    Также глава государства посмертно наградил орденом Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елену Астанину.

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    23 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по двум железнодорожным локомотивам в районе Харькова, сообщило Министерство обороны.

    «Войска беспилотных систем Минобороны России продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными летательными аппаратами. Так, накануне нанесен удар с применением БПЛА «Герань» по двум локомотивам в районе города Харькова», – заявили РИА «Новости» в военном ведомстве.

    В министерстве добавили, что средства объективного контроля подтвердили успешное поражение заявленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета Ми-24 на месте базирования с помощью беспилотников «Герань».

    Ранее расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по сухогрузам в порту Черноморск и акватории Бугского лимана.

    В начале месяца российские дроны поразили логистический центр и подстанции электросетей на Украине.

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    23 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    В РПЦ выступили против идеи легализации онлайн-казино

    В РПЦ назвали легализацию онлайн-казино угрозой традиционным ценностям

    В РПЦ выступили против идеи легализации онлайн-казино
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легализация онлайн-казино противоречит традиционным ценностям и создает риски для нравственного здоровья общества, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

    По его словам, азарт и жажда легкой наживы не относятся к традиционным российским ценностям. «Казино, в том числе легальные, – это путь совершенно в противоположную традиционным ценностям российского общества сторону», – подчеркнул Кипшидзе в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что даже существующие легальные ставки на спорт являются рискованным занятием.

    Комментируя аргумент о пополнении бюджета, представитель РПЦ заявил, что для этого «надо честно работать, а не играть». Он добавил, что социальные пороки неистребимы, но государство пока не планирует легализовать проституцию или наркоманию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что ведомство рассматривает возможность легализации онлайн-казино. Он отметил, что потенциальные поступления в бюджет от этого могут составить около 100 млрд рублей в год.

    В июне Вахтанг Кипшидзе заявил, что распространение оккультного контента наносит обществу большой вред.

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