Девушке предъявили обвинение в убийстве бывшего парня в центре Москвы

Задержанной за убийство бывшего возлюбленного москвичке предъявили обвинение

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Девушке 2005 года рождения предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В ближайшее время суд решит вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительной информации, конфликт произошел после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры она ударила его ножом в грудь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг следователи задержали в центре Москвы девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека. СМИ сообщили о работе подозреваемой вебкам-моделью. В августе правоохранительные органы предъявили обвинение убившему свою супругу из ревности москвичу.