Переговоры Ливана и Израиля в США завершились безрезультатно

Стороны не смогли договориться по ключевым вопросам безопасности на юге Ливана. Однако ожидается, что диалог продолжится под давлением Вашингтона, пишет Al-Joumhouria.
Во второй день переговоров стороны обсуждали механизм контроля за договоренностями и состав участников. Ливанская делегация отказалась от идеи двустороннего координационного комитета и создания совместного оперативного штаба, так как нужные механизмы контроля уже существуют.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун назвал главными целями переговоров вывод израильских войск, освобождение пленных, возвращение беженцев, восстановление районов и размещение ливанской армии по всей стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ливанские военные на переговорах во Флориде отказались от прямой координации с израильскими коллегами без посредничества США и воздержались от создания совместного оперативного штаба.
В июле американские военные начали переговоры с местным командованием о создании пилотной зоны для передачи контроля над приграничными территориями ливанским властям.
В июне ливанская делегация потребовала вывода израильских войск с юга страны.