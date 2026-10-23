Участники саммита ЕС перешли на крик при обсуждении бюджета

Politico: Политики перешли на крик из-за разногласий на саммите Евросоюза

Tекст: Вера Басилая

Издание Politico сообщило, что участники прошедшего на прошлой неделе саммита Евросоюза в Брюсселе зашли в тупик при обсуждении важных вопросов и начали разговаривать на повышенных тонах, передает ТАСС.

Политики не смогли договориться ни по одной из тем, включая бюджет Евросоюза в размере около 2 трлн евро и энергетическую стратегию. Разногласия привели к тому, что участники дискуссии перешли на крик.

Председатель Евросовета Антониу Кошта столкнулся с жесткой критикой со стороны лидеров государств после переговоров о ценах на энергоносители и следующем семилетнем бюджете. Основные споры возникли вокруг торговли квотами на вредные выбросы в атмосферу. В результате обсуждения затянулись на 14 часов и превратились в хаос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на саммите в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между премьер-министром Польши Дональдом Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом.

На прошлой неделе председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил о риске не успеть запустить новый семилетний бюджет союза.

Участники саммита Евросоюза отложили поиск новых источников финансирования Киева до следующей встречи.