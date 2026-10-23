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    23 октября 2026, 09:16 • Новости дня

    Мошенники начали маскировать схемы обмана под школьные сборы и уплату налогов

    ВТБ: Осенью мошенники начали маскироваться под школьные сборы и уплату налогов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Осенние схемы телефонных и сетевых мошенников маскируются под школьные сборы, налоговые уведомления и подготовку автомобилей к зиме, сообщил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

    ВТБ проанализировал сезонные сценарии обмана и пришел к выводу, что злоумышленники перестали придумывать новые поводы, используя актуальную повестку. Они маскируют угрозы под бытовые ситуации: поиск подработки, сезонные распродажи, вакцинацию, передает РИА «Новости».

    В школьных чатах злоумышленники от имени родителей просят перевести деньги на подарки учителям. Для водителей создаются клоны интернет-магазинов шин с заниженными ценами, которые исчезают после внесения предоплаты. Кроме того, используются фальшивые уведомления о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозами судом, ведущие на поддельные сайты для сбора данных банковских карт.

    Студентам предлагают легкий заработок, после чего просят оформить «зарплатную карту» на фишинговом сайте. Во время распродаж в мессенджерах рассылают фальшивые сертификаты, а под видом поликлиник собирают личные данные под предлогом записи на вакцинацию от гриппа. Банк порекомендовал россиянам проверять информацию только в официальных каналах и не вводить пароли на сомнительных ресурсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Российском союзе туриндустрии предупредили о мошеннических предложениях путевок в преддверии осенних школьных каникул.

    Ранее специалисты Роскачества рассказали об обмане с организацией школьных праздников.

    Кроме того, злоумышленники начали предлагать россиянам фиктивные туры на майские праздники.

    22 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обнаружение уязвимостей в языке программирования PHP стало своеобразной тренировкой для IT-индустрии, которой предстоит научиться быстрее реагировать на новые угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Эльдар Муртазин. По его словам, алгоритмы уже превосходят человека в поиске слабых мест программного обеспечения. Поскольку этими возможностями будут пользоваться и хакеры, противостоять атакам с применением ИИ должны тоже системы защиты на основе искусственного интеллекта.

    «Если говорить конкретно про эти уязвимости в PHP, то они относительно умозрительны, атак с их использованием на данный момент не было. Тем не менее это серьезные уязвимости нулевого дня (неустраненная уязвимость в ПО, о которой разработчики не знают или не успели выпустить защитный патч – прим. ВЗГЛЯД), и таких находок с каждым днем будет становиться все больше. Поэтому сегодня все пытаются защититься от них теми или иными способами. Крайне важно, чтобы индустрия научилась реагировать на такие угрозы как можно быстрее», – говорит Муртазин.

    По его словам, происходящее можно считать своеобразной тренировкой, в ходе которой вырабатывается порядок действий в подобных ситуациях. Страны, отключающие свои ресурсы, выбирают наиболее простой и, по их оценке, надежный способ защиты. Те, кто продолжает работу, вероятно, больше уверены в защищенности своих систем, отметил эксперт.

    «Если возвращаться к поиску уязвимостей, то алгоритмы находят их намного быстрее, чем человек. Уже сегодня они настолько продвинуты, что будут обнаруживать уязвимости все быстрее и быстрее. Но хакеры будут использовать алгоритмы для того, чтобы атаковать. Поэтому выстроенные сегодня системы защиты должны стать эвристическими – это должен быть искусственный интеллект, который борется против атаки искусственного интеллекта, то есть программа против программ. По-другому никак не получится», – заключил Муртазин.

    Во вторник стало известно, что ИИ обнаружил критическую уязвимость в языке программирования PHP, на котором работает почти 70% сайтов мира. Эти дыры уже пытаются использовать для взлома сайтов. После обнаружения проблемы Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция, Германия и другие страны временно вывели государственные порталы из Сети для установки обновлений. В среду госсайты были отключены уже по меньшей мере в 13 странах, а власти Великобритании и США потребовали проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности. В четверг к ним присоединилась Венгрия.

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    20 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Власти Индии решили усилить контроль над трафиком Starlink

    The Economic Times: Индия решила обязать Starlink контролировать трафик

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство Индии планирует ввести дополнительные меры контроля за услугами спутниковой связи Starlink, обязав компанию Илона Маска устанавливать устройства для мониторинга трафика.

    Власти Индии хотят обязать американского оператора связи Starlink устанавливать на станциях оборудование для мониторинга трафика, пишет The Economic Times. По информации издания, эта аппаратура предназначена для выявления одностороннего ограничения скорости передачи данных и позволяет полностью контролировать услуги спутниковой связи в стране, передает ТАСС.

    Новые требования могут осложнить полномасштабную деятельность Starlink в Индии. Компания SpaceX уже построила 20 наземных станций в республике, которые, по ее заявлениям, оснащены средствами контроля для защиты данных пользователей.

    В 2021 году SpaceX открыла филиал в Индии для предоставления услуг высокоскоростного широкополосного интернета. В июле 2025 года компания получила предварительную лицензию, однако в начале 2026 года Нью-Дели отклонил заявку на развертывание сети второго поколения из-за несоответствия требованиям безопасности и планов использовать запрещенные частотные диапазоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индийская Reliance ответила на критику Илона Маска.

    В сентябре президент Финляндии Александр Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России.

    В феврале Маск сообщил об эффективных мерах SpaceX против доступа России к Starlink.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    21 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Из-за уязвимости PHP 13 стран отключили государственные сайты

    Tекст: Антон Антонов

    Государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира были отключены из-за обнаруженной критической уязвимости в языке программирования PHP, следует из сообщений правительственных пресс-служб и СМИ.

    Первыми об отключении официальных сайтов сообщили Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Позже работу ряда правительственных порталов приостановили в Австрии, Великобритании, Дании, Латвии, Словакии, США, Франции, Германии, Чехии и Японии, передает ТАСС.

    Кроме того, власти Великобритании и США выпустили предупреждение с требованием проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности.

    Проблема затронула не только правительственные ресурсы, но и сайты ряда СМИ. Отключения также коснулись интернет-платформ некоторых немецких и австрийских университетов, образовательных программ и футбольных клубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за угрозы взлома отключили сайты немецких ведомств.

    Массовое отключение сайтов произошло в Нидерландах.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP.

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    21 октября 2026, 01:16 • Новости дня
    WSJ назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для украинских войск, что вызвало панику в Киеве, пишет Wall Street Journal.

    «Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, используемой Украиной, и это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации Трампа», – пишет Wall Street Journal.

    Поводом для такого решения названо недовольство Маска и Белого дома атаками украинских войск на российские дизельные нефтеперерабатывающие заводы, передает РИА «Новости».

    Источники издания заявили, что Маск и Белый дом обсуждали решение по спутниковой сети по телефону сразу после того, как информация о сбоях стала публичной. По утверждению одного из собеседников, они говорили об этом еще до введения ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Белый дом отверг причастность к ограничению доступа украинских войск к спутникам Starshield.

    Киев призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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    20 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    «Яндекс» частично восстановил работу сервиса «Яндекс 360»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба сервиса «Яндекс 360» сообщила о частичном восстановлении ранее недоступных функций, включая работу почты, диска и календаря.

    «Основные возможности почты, диска, документов, календаря, трекера и телемоста работают, постепенно возвращаются и остальные функции», – рассказали ТАСС в пресс-службе.

    В почтовом сервисе пользователям вновь доступна отправка вложений к письмам размером более 1 МБ. В «Яндекс Трекере» полностью возобновлены уведомления и интеграция с почтой, а сервис «Яндекс Телемост» восстановил облачную запись встреч. Кроме того, вернулся предварительный просмотр документов в почте, на диске и в телемосте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник «Яндекс Директ» возобновил работу после атаки беспилотников на дата-центры.

    В понедельник компания сообщила о полном восстановлении работы такси, самокатов и доставки.

    На прошлой неделе в России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса».

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    21 октября 2026, 00:08 • Новости дня
    Украина заявила о возможном восстановлении доступа к Starlink через 48 часов

    Tекст: Антон Антонов

    Работа системы спутникового интернета Starlink на Украине может возобновиться в течение ближайших сорока восьми часов, сообщили власти страны.

    Указывается, что данный вопрос обсуждался с госсекретарем США Марко Рубио. «Возможно, через 48 часов у нас снова будет связь», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил о неизменности подхода США к работе Starlink на Украине.

    Киевские власти во вторник заявили о подрыве обороноспособности из-за ограничения функционирования сети Starlink.

    В воскресенье Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе Starlink на Украине.

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    20 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Сбой Google Cloud нарушил работу сайтов банков и правительства в Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбой в облачной платформе Google Cloud американской корпорации Google привел к недоступности мобильных приложений и сайтов банков, компаний и правительственных организаций в Британии.

    Проблемы с облачной платформой Google Cloud нарушили работу десятков банков, компаний и правительственных структур в Британии, передает ТАСС. «Мы столкнулись с проблемами в работе нескольких сервисов в регионе europe-west2. Наша инженерная команда продолжает расследовать причины возникшей проблемы», – приводит заявление Google Би-би-си.

    Как сообщает Sky News со ссылкой на портал Downdetector, проблемы испытывают банки Revolut, Lloyds, HSBC, Bank of Scotland и Halifax, технологические компании Google и SiteGround, портал недвижимости Rightmove, почтовая служба Royal Mail и служба доставки DPD. Сбой также затронул сайты Национальной службы здравоохранения, правительства, сети супермаркетов Asda и сервисы компании Microsoft, включая Teams, Outlook и 365.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов.

    На прошлой неделе пользователи Mail.Ru жаловались на массовые сбои в работе сервиса.

    В начале месяца «Яндекс» предупредил о мошенниках, пользующихся сбоями.

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    21 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    МИД Бельгии отключил свои сайты из-за угрозы кибератак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Бельгии временно отключило свои сайты в качестве меры предосторожности из-за угрозы кибератак.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP, передает РИА «Новости».

    Центр кибербезопасности Бельгии не зафиксировал атак на бельгийские сайты. МИД пообещал дополнительно информировать о развитии ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду угроза взлома привела к массовому отключению сайтов в Нидерландах.

    Во вторник эксперты нашли в сканерах штрихкодов уязвимость для кибератак на склады.

    На прошлой неделе посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.

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    21 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе Steam

    Игроки из десятков стран пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса Steam

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глобальный сбой произошел в работе игрового сервиса Steam, на неполадки массово жалуются пользователи из государств Северной Америки, Европы и Азии.

    Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись с проблемами в работе площадки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Downdetector. Сбой начался около 16:57 мск. Больше всего жалоб поступает из США – почти 4 тыс. обращений.

    О неполадках также сообщают игроки из Канады, Бразилии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и других стран.

    В основном пользователи испытывают трудности при соединении с сервером и входе в учетную запись, а также жалуются на проблемы с загрузкой и обновлением игр. Онлайн-сервис Steam предлагает около 30 тыс. игр, а его аудитория превышает 100 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Steam.

    В конце прошлого года игроки в России и других странах пожаловались на неполадки на площадке.

    Летом прошлого года российские пользователи также столкнулись с техническими проблемами в работе сервиса.

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    21 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Сайты немецких ведомств отключили из-за угрозы взлома

    RBB: Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько государственных сайтов в Германии были отключены в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP, которая может привести к кибератакам, сообщает телерадиокомпания RBB.

    Отмечается, что уязвимость в PHP, используемом для работы многих интернет-ресурсов, позволяет злоумышленникам удаленно запускать вредоносные программы на серверах. Эта брешь в безопасности дает хакерам возможность проводить масштабные атаки и получать несанкционированный доступ к IT-системам, передает РИА «Новости» со ссылкой на RBB.

    «Многие организации, в том числе немецкие ведомства и местные администрации, в качестве меры предосторожности отключили свои сайты… В их числе сайты федеральной полиции, таможни и министерства внутренних дел Германии», – говорится в сообщении.

    Помимо государственных структур, доступ к своим порталам ограничили Институт Роберта Коха, благотворительная организация Berliner Tafel, Потсдамский университет, клиника «Шарите» и партия «Зеленые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за риска хакерских атак.

    В тот же день массовые отключения интернет-ресурсов по аналогичной причине произошли в Нидерландах.

    Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной кибератаке.

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    20 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    КСИР Ирана пригрозил ударить по интернет-кабелям в Ормузском проливе

    Fars: КСИР назвал интернет-кабели в Ормузском проливе целью в войне с США

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил, что интернет-кабели в Ормузском проливе могут стать целями в случае эскалации конфликта с США.

    Иран готов расширить перечень потенциальных целей в случае нового витка напряженности в отношениях с США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    «На новом этапе войны будут продемонстрированы новые вооружения, будут и новые цели… Семь больших кабелей проходят под Ормузским проливом, все интернет-данные и вся коммерческая информация в мире привязаны к ним. Мы напоминаем противнику об этом, чтобы он помнил», – заявил Мохеби.

    Конфликт обострился в конце зимы после ударов Вашингтона и Тель-Авива по иранским объектам, на которые Тегеран ответил собственными атаками. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении боевых действий, стороны возобновили взаимные удары, и конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Тегеран назвал действия против США правом на самооборону.

    В понедельник глава МИД Сергей Лавров сообщил о готовности России содействовать поиску развязок в ирано-американском конфликте.

    В прошлом месяце сенатор Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе противостояния в новую стадию.

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    21 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    В работе «Википедии» по всему миру произошел массовый сбой

    Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе «Википедии»

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе приложения и веб-сайта популярной интернет-энциклопедии «Википедия».

    Сбой в работе сервисов «Википедии» начался в районе 18:00 мск. Пользователи испытывают трудности при открытии веб-сайта и приложения, а также жалуются на проблемы со входом в учетную запись, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы Downdetector.

    Наибольшее количество жалоб поступает из США, откуда пришло почти 2 тыс. обращений. О неполадках также сообщают пользователи из Британии, Германии, Франции, Испании, Индии, Японии и других стран.

    Интернет-энциклопедия «Википедия» функционирует с 2001 года. На сегодня она включает более 68 млн статей на разных языках, а количество ежемесячных посетителей ресурса превышает 1 млрд человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в российском сегменте интернета зафиксировали массовый сбой.

    В сентябре глобальный сбой затронул работу сервиса Discord.

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    23 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Офис Зеленского опроверг снятие ограничений скорости Starlink для ВСУ

    Советник Зеленского заявил о сохранении ограничений скорости Starlink для ВСУ

    Офис Зеленского опроверг снятие ограничений скорости Starlink для ВСУ
    @ Vincent Feuray/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления президента США Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Литвин заявил, что ограничения скорости работы Starlink для Вооруженных сил Украины по-прежнему действуют, передает РИА «Новости».

    «Мы видим тот же лимит. То есть на данный момент ничего не изменилось», – заявил Дмитрий Литвин.

    Ранее президент США сообщил журналистам о решении главы SpaceX Илона Маска снять ограничения на работу военной версии спутниковой системы связи на Украине.

    На прошлой неделе другой советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов сообщил о проблемах в работе Starlink, которые привели к срыву запланированных военных операций и затруднили логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду The Wall Street Journal сообщила о распоряжении американского предпринимателя Илона Маска ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для украинских войск.

    На прошлой неделе The Telegraph написала об обращении Маска к Белому дому с идеей ввести ограничения скорости работы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о причастности к ограничению доступа Киева к спутникам Starshield.

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    21 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Разработчик видеоигр Electronic Arts запланировал уволить часть штата

    Bloomberg: Electronic Arts сократит 3% персонала и закроет серию Mass Effect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания Electronic Arts решила уволить около 400 сотрудников, включая часть штата студии BioWare, и отказаться от дальнейшего развития франшизы Mass Effect, пишет Bloomberg.

    Разработчик видеоигр Electronic Arts уволит около 400 человек, что составляет порядка 3% от общего числа сотрудников компании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Под сокращение также попали около 50 работников дочерней студии BioWare. Согласно опубликованному корпоративному письму, из-за этих увольнений Electronic Arts прекратит разработку серии игр Mass Effect.

    При этом руководство компании намерено продолжить работу над другими проектами. Издатель собирается выпустить следующую часть игровой серии «Звездные войны», разрабатывает новую игру про Железного человека по франшизе Marvel, а также планирует создать новую часть шутера Battlefield.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минцифры представило меры поддержки российской индустрии видеоигр.

    Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность производства в России игровых приставок и создания собственной операционной и облачной системы доставки игр.

    До этого стало известно о покупке частными инвесторами Electronic Arts за 55 млрд долларов.

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    21 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok

    Минобразования Азербайджана: В школах страны ограничили доступ к TikTok

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов заявил, что в школах республики ограничили доступ к социальной сети TikTok.

    «В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok. Также введены ограничения на доступ к более чем 200 видам вредоносного контента», – заявил Гурбанов. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Minval Politika.

    Замминистра уточнил, что заблокированные материалы содержали сцены преступлений, насилия, употребления наркотиков и другую подобную информацию.

    По словам Гурбанова, такие ограничения должны касаться не только образовательных учреждений, но и семей, где родителям необходимо следить за тем, чтобы дети избегали опасных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей.

    Летом власти Бразилии наказали платформу за незаконный сбор информации о несовершеннолетних.

    В июле портал Euractiv сообщил о планах Евросоюза запретить соцсети для детей.

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