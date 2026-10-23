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    23 октября 2026, 08:36 • Новости дня

    Тайфун «Чампи» унес жизнь человека на Тайване

    Один человек погиб и 94 пострадали из-за тайфуна «Чампи» на Тайване

    Tекст: Мария Иванова

    Тайфун «Чампи», принесший на Тайвань сильный ветер и ливни, стал причиной гибели одного человека и травмирования еще 94, сообщает Центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям (CEOC) острова.

    Мужчина погиб в уезде Пиндун: он стоял на берегу и был смыт сильной волной. Травмы пострадавшие получили в результате ДТП, падений рекламных щитов и деревьев, вызванных сильным ветром и дождями, передает ТАСС.

    Как сообщает Центральное метеорологическое управление (CWA) острова, штормовые ветры охватили ряд районов Тайваня в ночь на пятницу. Ожидается, что стихия распространится на весь остров, принеся проливные дожди и высокие волны.

    Утром пятницы центр тайфуна находился в 260 км к юго-востоку от уезда Илань, смещаясь на северо-восток со скоростью 11–15 км/ч. Скорость ветра достигает 43 м/с порывами до 53 м/с.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ на всей территории острова в связи с приближением тайфуна «Чампи».

    В августе мощный тайфун «Долфин» достиг восточной китайской провинции Чжэцзян.

    В июле тайфун «Хунся» стал первым подобным явлением, за которым китайские метеорологи наблюдали при помощи роя беспилотников.

    20 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки

    МЧС: Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки Гувы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в Ялте в связи с разливом реки Гувы, сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «В районе Южнобережного шоссе на территории троллейбусного парка и в русле реки Гувы ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции перекрыто движение и выставлен пост безопасности», – сообщает ведомство в Max.

    Выше по течению реки Гувы возводятся дамбы из бетонных плит, принимаются меры по обеспечению безопасности людей и транспорта. Укрепляется береговая линия реки Дерекойки мешками с песком, а русло реки и территория троллейбусного парка расчищаются тракторами от наносного грунта и камней.

    За последние трое суток в районе горы Ай-Петри выпало шесть месячных норм осадков. В реках муниципального округа Ялта ожидается половодье. Фиксируются подтопления в Ялтинском крокодиляриуме, однако собственник откачивает воду своими силами, животным ничего не угрожает. Спасатели просят жителей убрать транспорт на возвышенности.

    Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 200 человек и свыше 35 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Ялты объявили режим ЧС из-за подтоплений.

    В понедельник из зоны подтопления эвакуировали пять человек.

    В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    20 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Ураганный ветер сорвал крышу с колледжа в Свердловской области

    Штормовой ветер повредил кровлю колледжа и обесточил два поселка на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свердловском Качканаре сильный ветер сорвал незакрепленные листы с крыши ремонтируемого колледжа, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС.

    В результате порывов ветра в городе Качканаре обрушилась часть кровли здания колледжа, в котором проводился капитальный ремонт, сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС по Свердловской области.

    В ведомстве уточнили, что ветер сорвал незакрепленные листы кровельного покрытия. Пострадавших в результате происшествия нет.

    Кроме того, из-за непогоды в Качканаре и соседнем поселке Валериановск было нарушено электроснабжение. По данным администрации муниципалитета, к настоящему времени подача электричества восстановлена, продолжается ликвидация последствий сильного ветра.

    Ранее в регионе прогнозировались порывы ветра скоростью до 21 метра в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал число поврежденных ураганом домов. Тогда же штормовой ветер обесточил 44 населенных пункта в Алтайском крае.

    Ранее из-за ураганного ветра в Иркутской области загорелись дома.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    20 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    На юге Крыма началась эвакуация из-за сильных дождей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей проводится эвакуация жителей, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    В пунктах временного размещения находятся три человека, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Обстановка оценивается как сложная. Наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Кореиз. Там разрушены две подпорные стены, а река Узень-Чешме вышла из берегов.

    Кроме того, в Ялте на территории троллейбусного парка разрушилась подпорная стена, уровень воды достигает 50 см. Возводятся временные дамбы. Также зафиксированы падения деревьев и подтопления в Алуште, Судаке, Феодосии и Бахчисарайском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений. В понедельник из-за последствий непогоды в городе эвакуировали пять человек. Там произошло аварийное отключение электричества.

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    20 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Нехватка воды возникла на Бали из-за затянувшейся засухи

    На Бали началась раздача чистой воды населению из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти индонезийского острова Бали совместно с Красным Крестом организовали доставку воды населению в связи с засухой и задержкой сезона дождей.

    «Мы совместно с Красным Крестом Индонезии и профильным ведомством доставили в ряд округов в общей сложности 177,5 тыс. литров чистой воды», – заявил руководитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Геде Теджа Бхусана. Его цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

    По словам Бхусаны, в этом году начало сезона дождей сдвинулось на ноябрь из-за климатического явления Эль-Ниньо. В прошлом году дожди начались уже в октябре. Затянувшийся сухой сезон привел к нехватке воды, природным пожарам и учащению случаев засухи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо.

    Ранее климатологи спрогнозировали удорожание кофе и какао в мире из-за этого явления.

    Австралии предрекли волну пожаров и засух из-за Эль-Ниньо.

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    21 октября 2026, 07:08 • Новости дня
    Спасателей Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

    МЧС: Спасатели Камчатки переведены в режим повышенной готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона, который обрушится на регион 22 и 23 октября.

    «В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», – сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

    По данным Камчатского УГМС, 22 октября в Петропавловске-Камчатском и нескольких округах ожидаются сильные дожди и снег, передает РИА «Новости». В горных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. Ночью 23 октября осадки сохранятся в Усть-Камчатском округе и распространятся на Карагинский район.

    Ветер днем 22 октября может достигать 30 метров в секунду, а в некоторых округах – до 38 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристы и охотники призываются не выходить на маршруты в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее метеорологи предупреждали, что Камчатке грозит тропический шторм «Лала».

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    20 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Число жертв наводнений на западе Турции достигло девяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших из-за наводнений в Стамбуле и Коджаэли на западе Турции достигло девяти человек, сообщили власти провинции Стамбул во вторник.

    «Тело пропавшего без вести из-за наводнений гражданина обнаружено в заливе Золотой Рог, число жертв стихии возросло до семи. Поисково-спасательная операция завершена», – заявили РИА «Новости» власти провинции.

    Кроме того, в районах Гебзе и Пендик на восточной окраине Стамбула в понедельник были обнаружены тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.

    В среду в Стамбуле выпало рекордное в современной истории города количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, сообщил губернатор провинции Давут Гюль. Были затоплены улицы и целые кварталы в ряде районов, парализовано движение, общественный транспорт работал с перебоями.

    На прошлой неделе число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех человек. Позднее их количество возросло до шести. В понедельник сообщалось, что жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек.

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    21 октября 2026, 09:32 • Новости дня
    Поток горной воды засыпал троллейбусный парк Ялты грунтом и камнями

    Поток горной воды засыпал камнями и грунтом троллейбусный парк Ялты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями, заявила глава пресс-службы крымского ГУ МЧС Дарья Диюнова.

    «Ночью в троллейбусном парке водой было нанесено большое количество грунта и камней», – сказала Диюнова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

    По ее словам, на месте работают спасатели и инженерная техника. Береговая линия реки Дерекойка оперативно укреплена мешками с песком. В поселке Кореиз, где сложилась самая сложная ситуация, продолжается сбор грунта на улицах и расчистка русла. Всего спасатели возвели семь временных дамб и вывезли 810 кубометров земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте перекрыли Южнобережное шоссе из-за разлива реки. Из-за подтоплений власти объявили режим ЧС. В понедельник спасатели эвакуировали пять человек.

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    22 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе

    EMSC: Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в Тибетском автономном районе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки зафиксировали в 14:33 по местному времени (17:33 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения находился в 201 км к северо-востоку от городского округа Нагчу на глубине 35 км.

    Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Китайский сейсмологический центр сообщил о повторном землетрясении на юго-западе КНР.

    В июне в результате подземных толчков в китайской провинции Сычуань пострадали 13 человек.

    В мае после землетрясения в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР эвакуировали свыше 7 тыс. человек.

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    22 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Группировку МЧС на месте паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    МЧС: Группировку для ликвидации паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство по чрезвычайным ситуациям усилило до 300 специалистов и 50 единиц техники отряд спасателей, занимающийся устранением последствий сильных паводков в Большой Ялте.

    Межведомственный штаб продолжает работу на месте происшествия и координирует ликвидацию последствий стихии на юге Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

    «В Крыму увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий стихии. Триста человек и более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий паводков в Большой Ялте», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Алупке вышедшая из берегов река Хара-Баир угрожала западным воротам Воронцовского дворца, однако спасатели успели возвести временную дамбу и отвести мощный поток воды. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок Севастопольского шоссе в районе населенного пункта.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Кореиз, где сошедшая с гор вода затопила несколько улиц. В населенном пункте объявили природную чрезвычайную ситуацию местного уровня реагирования. При этом сами осадки в регионе прекратились еще в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В Главном управлении МЧС по Крыму сообщили о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

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    22 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Власти Тайваня объявили о закрытии школ в пятницу из-за тайфуна «Чампи»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Тайване объявили о закрытии в пятницу школ и офисов на всей территории острова, а также приостановке работы фондовой биржи в связи с приближением тайфуна «Чампи».

    По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, тайфун будет находиться ближе всего к острову на протяжении всего дня 23 октября, сообщает РИА «Новости». «Всем регионам следует быть в состоянии готовности и принять меры предосторожности против сильного ветра и проливных дождей», – говорится в сообщении управления.

    Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в прибрежных районах.

    Как следует из информации на сайте Исполнительного юаня, занятия в школах и работа госучреждений приостановятся почти во всех городах и округах, за исключением уезда Тайдун на юго-востоке. Также на сайте Тайваньской фондовой биржи сообщается о ее закрытии.

    В четверг из-за надвигающегося тайфуна на Тайване уже отменили более 120 авиарейсов и остановили 33 паромных рейса на восьми маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Токио из-за тайфуна «Дуцзюань» отменили сотни авиарейсов.

    Летом местные СМИ сообщили о 135 пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» на Тайване.

    В прошлом году Центральное информационное агентство Тайваня передало информацию об эвакуации почти 5 тыс. жителей уезда Хуалянь из-за супертайфуна «Фунг-Вонг».

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    21 октября 2026, 06:20 • Новости дня
    На площадке нового завода TSMC на Тайване погибли четверо строителей

    Tекст: Антон Антонов

    При строительстве нового завода компании TSMC в Гаосюне в результате падения с высоты погибли четверо рабочих, сообщило Центральное новостное агентство Тайваня.

    Несчастный случай произошел в городе Гаосюн. Четверо рабочих выполняли работы по подъему и монтажу стальных конструкций, когда упали с высоты, передает РИА «Новости».

    По предварительной версии, авария могла произойти из-за разрушения болтов, которыми стальная конструкция крепилась с внешней стороны третьего этажа здания. От полученных травм все участвовавшие в работах четверо человек скончались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Америка покупает 92% своих передовых чипов у тайваньской компании TSMC.

    В США признали, что TSMC ушла далеко вперед от всего того, что производят в США.

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    22 октября 2026, 06:39 • Новости дня
    Мощные ливни спровоцировали наводнения в Австралии

    АВС: Сильные ливневые дожди вызвали наводнения в австралийском штате Квинсленд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В австралийском штате Квинсленд из-за сильных ливней начались наводнения, несколько человек удалось спасти из затопленных районов.

    Обрушившиеся на юго-восток штата, включая окрестности Брисбена, грозы и ливни привели к выпадению более 160 мм осадков в некоторых местах за три часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Бюро метеорологии Австралии выпустило предупреждения для жителей районов к северу от Брисбена, призвав их готовиться к возможной эвакуации.

    Как заявили в метеорологическом ведомстве, «в ближайшие несколько часов сильные грозы, вероятно, принесут интенсивные осадки, которые могут вызвать внезапные наводнения в зоне предупреждения».

    Журналист ABC и очевидец спасли мужчину из тонущего автомобиля. По информации полиции, местные жители помогли еще нескольким оказавшимся в воде людям. О пострадавших и ущербе информации пока нет, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех. Кроме того, число жертв наводнений в индийском штате Ассам выросло до 85 человек. Между тем в Тихом океане сформировался тропический шторм «Борис».

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    23 октября 2026, 07:02 • Новости дня
    Ученые оценили смертность от жары в Европе летом в 50 тыс. человек

    Институт Грэнтэма: Жара в Европе летом унесла жизни более 50 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Из-за экстремальной жары летом 2026 года в странах Европы погибли более 50 тыс. человек, следует из исследования Института Грэнтэма при Имперском колледже Лондона.

    «Мы насчитали 50 391 избыточную смерть, связанную с жарой, в 854 городах в течение лета», – цитирует исследование РИА «Новости».

    Избыточная смертность отражает разницу между фактическим числом смертей и ожидаемым. Ученые отмечают, что в этих городах проживает около 173 млн человек. Наивысшая смертность зафиксирована среди людей старше 85 лет. Сильнее всего жара коснулась Мальты, Италии, Венгрии и Хорватии.

    По оценкам экспертов, 65% этих смертей, вероятно, были вызваны антропогенным изменением климата. Около трети всех избыточных смертей пришлось на период с 17 июня по 1 июля, когда температура в среднем по Европе превышала норму на 5,3 градуса.

    Для сравнения, в 2025 году число избыточных смертей от жары было почти вдвое меньше – 24,5 тыс. Авторы исследования делают вывод, что лето 2026 года, скорее всего, стало самым опасным в связи с жарой летом за всю историю Европы.

    В сентябре исследование страховой группы Allianz показало сокращение объема европейской экономики на 113 млрд евро в текущем году из-за падения производительности труда на фоне экстремально высоких летних температур.

    Европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля и резкого роста цен на продовольствие после потери почти 7 млн тонн урожая из-за аномальной летней жары. В августе четыре охватившие Европу аномальные волны жары привели к массовому росту смертности.

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    23 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Сейсмологи назвали высоким уровень сейсмичности на Камчатке

    В РАН зафиксировали высокий уровень сейсмической активности на Камчатке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Показатель сейсмологической активности на Камчатском участке зоны субдукции достиг высоких значений по шкале СОУС'09, сообщили в Камчатском филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

    По итогам прошлой недели эксперты охарактеризовали показатель сейсмичности в регионе как фоновый повышенный, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу Камчатский филиал Геофизической службы РАН повысил оценку магнитуды произошедшего на полуострове землетрясения до 6,9. Национальное метеорологическое управление Японии аннулировало экстренное предупреждение о землетрясении магнитудой более 9,9. Жители Северо-Курильска Сахалинской области ощутили зафиксированное у берегов Камчатки землетрясение силой до четырех баллов.

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    23 октября 2026, 07:00 • Новости дня
    Власти австралийского штата закрыли школы из-за мощного наводнения

    Власти Австралии закрыли восемь школ в окрестностях Брисбена из-за наводнения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Департамент образования австралийского штата Квинсленд принял решение закрыть учебные заведения к северу от Брисбена на фоне масштабных наводнений, спровоцированных ливнями.

    В пятницу из-за неблагоприятных погодных условий временно прекратили работу восемь школ к северу от столицы региона, в том числе четыре в городе Кабулчер, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент образования штата.

    «При принятии решения об открытии или закрытии школ учитываются текущие и прогнозируемые погодные условия, уровень воды в реках и ручьях, а также состояние дорог и подъездных путей», – указали там.

    До этого мощные осадки привели к внезапным подтоплениям на юго-востоке штата. В отдельных районах за три часа выпало более 160 миллиметров дождя, что вызвало затопление жилых домов и перекрытие десятков автодорог. В настоящее время устанавливается размер ущерба от стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в австралийском штате Квинсленд из-за сильных ливней начались наводнения. Летом мощные муссонные ливни в индийском штате Ассам привели к масштабным затоплениям. В прошлом году несколько городов на востоке Австралии покрылись толстым слоем снега.

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