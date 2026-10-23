Кошта: Евросоюз отказался конкурировать с мирными планами США по Украине

Кошта: ЕС не намерен мешать мирным инициативам США по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Кошта в интервью порталу Rapporteur, Европейский союз не планирует мешать инициативам президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине или конкурировать с ними, пишет ТАСС.

«В зависимости от формата переговоров мы можем задействовать специального посланника, а также использовать дипломатические или политические каналы связи», – заявил Кошта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом Владимиром Путиным.

В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании конфликта.

Президент США назвал украинский кризис темой возможных трехсторонних контактов Вашингтона, Москвы и Пекина.