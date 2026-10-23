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    23 октября 2026, 08:32 • Новости дня

    Кошта: Евросоюз отказался конкурировать с мирными планами США по Украине

    Кошта: ЕС не намерен мешать мирным инициативам США по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не стремится мешать мирным инициативам США по украинскому урегулированию, но может задействовать собственного спецпосланника.

    Как указал Кошта в интервью порталу Rapporteur, Европейский союз не планирует мешать инициативам президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине или конкурировать с ними, пишет ТАСС.

    «В зависимости от формата переговоров мы можем задействовать специального посланника, а также использовать дипломатические или политические каналы связи», – заявил Кошта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские лидеры рассмотрели пять кандидатов на роль представителя для возможных мирных переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании конфликта.

    Президент США назвал украинский кризис темой возможных трехсторонних контактов Вашингтона, Москвы и Пекина.

    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    22 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    @ Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония совместно с железнодорожными предприятиями пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики.

    Таллин определил более 60 локомотивов, которые можно передать Украине. Об этом министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    На прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию для оценки соответствия имеющихся локомотивов потребностям украинской железной дороги. Сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов для поиска финансирования через международные механизмы.

    Окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О моделях, владельцах и техническом состоянии локомотивов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США существенно сократила помощь Украине.

    Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев тоже заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Европарламент предложил открыть оборонные программы для стран вне Евросоюза

    Rapporteur: Европарламент пустит третьи страны в оборонные программы ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Европейского парламента достигли предварительного компромисса, который позволит государствам, не входящим в Евросоюз, участвовать в европейских оборонных проектах, пишет издание Rapporteur.

    Проект будущего бюджета Евросоюза предусматривает выделение более 136 млрд евро на оборонные, космические и смежные направления, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Было бы стратегической ошибкой отказаться от возможностей наших ближайших союзников, особенно в области исследований и разработок», – заявила председатель комитета ЕП по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

    Согласно документу, страны вне Евросоюза получат доступ к проектам при условии заключения специальных соглашений с Брюсселем и внесения финансовых взносов. При этом европейские компании сохранят приоритет при закупках вооружений, а Евросоюз оставит за собой право самостоятельно использовать профинансированные разработки.

    Из запланированных 136,1 млрд евро на нужды оборонной промышленности направят 52 млрд, на военные исследования – 15 млрд, а космические программы получат 45 млрд евро. Остальные средства пойдут на критическое сырье, гражданскую безопасность и стратегические резервы. Голосование по проекту в профильном комитете Европарламента намечено на 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках ряда государств добиться сокращения европейских военных расходов.

    В прошлом месяце депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ.

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    22 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Мерц призвал к расширению ЕС

    Мерц призвал к расширению ЕС «ради отстаивания суверенитета»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради «отстаивания суверенитета» объединения на мировой арене.

    Заявление немецкого политика прозвучало в контексте попыток евроинтеграции стран Западных Балкан, передает РИА «Новости». «Мы хотим сохранить эту динамику расширения ЕС. Евросоюз должен разрастаться, если он хочет отстаивать свой суверенитет в этом мире и восприниматься как явный фактор силы на мировой арене», – заявил Мерц по итогам саммита «Берлинский процесс» в Черногории.

    При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что политическая воля для вступления стран Западных Балкан в объединение должна исходить от самого региона.

    Саммит «Берлинского процесса», представляющего собой дипломатическую инициативу Берлина по ускорению интеграции государств Западных Балкан в ЕС, прошел под городом Будва. В мероприятии приняли участие региональные политики, а также канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы. В тот же день он рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В августе в Брюсселе подготовили масштабную реформу политики расширения Евросоюза с отменой принципа единогласия.

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    22 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Зеленский подписал законы о налогах для получения помощи от ЕС и МВФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский подписал законы о налогах, необходимые для получения финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

    Глава киевского режима утвердил поправки в Налоговый и Таможенный кодексы, которые вводят налогообложение доходов от продаж через цифровые платформы и отменяют льготы для посылок из-за рубежа стоимостью менее 150 евро, передает ТАСС со ссылкой на данные картотеки сайта Верховной рады.

    Еврокомиссия и МВФ настаивают на самостоятельном поиске Киевом новых источников пополнения бюджета. Из-за задержки принятия этих непопулярных законов Украина в текущем году недополучила 29,5 млрд долларов зарубежного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский затянул удавку на шее украинского народа, набрав зарубежных кредитов.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    До этого директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о сохранении зависимости киевского руководства от масштабной зарубежной поддержки даже в случае успешного мирного урегулирования конфликта.

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    22 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине из-за диалога США и России

    FT: ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты опасаются, что из-за активизации диалога Москвы и Вашингтона Брюссель останется за рамками мирного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times (FT).

    Руководство Евросоюза стремится получить место за столом переговоров на случай неблагоприятного для Брюсселя развития ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Если все полетит к чертям, лучше, чтобы они были там», – заявил европейский дипломат, комментируя встречи представителей Еврокомиссии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Очередной визит американского представителя в Россию заставил европейских чиновников всерьез забеспокоиться о возможном изменении позиции США в пользу Москвы. Из-за этих опасений делегаты от ЕС на встрече в Осло настаивали на своем участии во всех этапах мирного процесса.

    Европейские лидеры предлагают лоббировать начало консультаций России, США и Украины на техническом уровне, чтобы лишь затем переходить к переговорам руководителей государств. Европейские союзники Киева также пытаются сформировать дополнительный дипломатический трек с рабочими группами для обсуждения отдельных вопросов будущего мирного соглашения.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность присутствия Брюсселя за столом переговоров для изложения европейской позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление консультаций в формате Россия – США – Украина.

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    22 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу включиться в переговоры по Украине

    Президент Чехии Павел призвал европейские страны к диалогу по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости более активного участия европейских государств в мирном переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта.

    По мнению чешского лидера, странам Европы следует активнее добиваться участия в мирных переговорах по Украине, передает ТАСС. «Европа должна гораздо активнее стремиться стать участником переговорного процесса», – сказал он на конференции по безопасности Berlin Global Dialogue.

    Европе необходимо разработать собственную единую стратегию безопасности для выхода на переговоры, добавил Павел. Документ должен учитывать интересы безопасности стран, которые не входят в Евросоюз, включая Британию и Норвегию.

    Павел отметил участие в мирных переговорах только России, США и Украины, объяснив это отсутствием у Европы четкой и общей позиции. Политик допустил вероятность стагнации или снижения уровня благосостояния европейцев из-за необходимости инвестировать в собственную оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел указал на слабость и разобщенность Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у европейских государств желания переходить к переговорам.

    В среду премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере рассказал об обсуждении в Осло территориальных вопросов по Украине.

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    22 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Ракеты малой дальности для американских комплексов HIMARS прибыли в Эстонию

    Эстония получила ракеты малой дальности для американских РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Эстонию поступили боеприпасы с дальностью действия 70 км для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны республики Мартин Херем.

    «В следующем году прибудут южнокорейские реактивные системы залпового огня Chunmoo, а боеприпасы, надеюсь, поступят в начале следующего года», – заявил министр, слова которого приводит РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    В распоряжении сил обороны Эстонии имеются шесть реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, в апреле был подписан контракт на приобретение еще трех установок, которые должны быть поставлены в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле руководители Латвии, Литвы и Эстонии провозгласили желание принять на своей территории ядерное оружие.

    В мае российский МИД обвинил НАТО в разрушении статуса Балтийского моря как безопасной транспортной артерии.

    В январе посол России в Дании Владимир Барбин заявил о способности Москвы предотвратить провокации НАТО на Балтике.

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    22 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    ЕС признал зависимость европейских производителей от российского соболя

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил, что страны ЕС добились исключения российского соболя из санкционного списка из-за отсутствия альтернатив для европейских производителей.

    По его словам, государства Евросоюза зависят от поставок российского соболя, поэтому страны единогласно согласовали целевое исключение для этого вида меха из запрета на импорт, передает РИА «Новости».

    «Некоторые государства – члены ЕС заявили, что их промышленность зависит от этих весьма специфических товаров, для которых нет альтернативных источников поставок. Поэтому все 27 государств-членов единогласно согласовали целевое исключение для российского соболиного меха из запрета на импорт», – сказал Сикела.

    Исключение касается только меха соболя, в то время как запрет на импорт необработанных меховых шкурок и других видов выделанной пушнины продолжает действовать. Инициаторами смягчения ограничений стали Италия и Греция, где сосредоточены предприятия по производству меховых изделий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление исключения из санкционного режима на поставки российской нефти.

    В прошлом месяце российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман после исключения из санкционного списка ЕС были объявлены нежелательными лицами в Литве.

    Париж неожиданно поддержал инициативу Братиславы по исключению ряда бизнесменов из ограничительных списков Евросоюза.

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    22 октября 2026, 19:43 • Новости дня
    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца

    Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца ради будущего Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что правительство канцлера Германии Фридриха Мерца должно как можно скорее уйти в отставку из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Политик обратила внимание на то, что глава кабинета министров цепляется за власть, в то время как все больше немцев вынуждены опасаться за свое существование. «Я считаю, что это правительство должно как можно скорее уйти, чтобы Германия снова имела будущее», – приводит слова Вагенкнехт ТАСС.

    Несмотря на сокрушительные поражения Христианско-демократического союза на земельных выборах и низкие показатели одобрения, руководство страны намеревается продолжать катастрофическую политику. За последние годы около 500 тыс. сотрудников промышленного сектора в ФРГ лишились работы, подчеркнула основательница BSW со ссылкой на данные мюнхенского Института экономических исследований.

    Причинами сложившейся ситуации Вагенкнехт назвала безумную энергетическую и санкционную политику, которая привела к астрономическим ценам на энергоносители и разрушила конкурентоспособность экономики, а также чрезмерную бюрократию и нехватку инвестиций. Каждые 19 минут в государстве банкротом становится какая-либо фирма, из-за чего под угрозой находятся еще сотни тысяч рабочих мест, заключила политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС.

    В воскресенье представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр заявил о необходимости отставки главы правительства из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

    В субботу Мерц призвал симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии» членов Христианско-демократического союза покинуть объединение.

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    22 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке стран Европы к войне на системном уровне

    Постпред при ОБСЕ Полянский заявил о подготовке ЕС к войне на системном уровне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Европы к войне, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, европейские страны НАТО собираются обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии параллельно идут военные учения. В ноябре в Польше «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину.

    Кроме того, европейским политикам приходится сквозь зубы признавать, что 22 пакета санкций не привели к краху российской экономики. Россия адаптировалась и активно развивает военно-промышленный комплекс.

    При этом санкции нанесли разрушительный удар по экономике ЕС, приведя к инфляции, росту цен на энергоносители, деиндустриализации и оттоку капитала. Европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать санкционную кампанию и продолжение конфликта на Украине за счет собственных социальных нужд, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил согласие Москвы на замораживание конфликта на Украине по модели Минских соглашений.

    Ранее постпред заявил о вынужденной подготовке Россией адекватного военного ответа на провокации Североатлантического альянса.

    Также Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

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    22 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Посол России заявил о рисках посещения Черногории для россиян

    Посол Лукашик: Риски для россиян в Черногории сравнялись с поездками в Евросоюз

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски для российских граждан при посещении Черногории практически не отличаются от тех, с которыми они сталкиваются в странах Евросоюза, заявил посол России в республике Александр Лукашик.

    По его словам, оценка рисков для россиян связана с адаптацией местного законодательства к европейским нормам, передают «Вести». «Поскольку черногорцы приводят или привели уже свое внутреннее законодательство в соответствие с регламентами и правилами ЕС, уровень рисков посещения Черногории россиянами мало чем отличается от их пребывания на территории государств Евросоюза», – констатировал Лукашик.

    При этом дипломат подчеркнул, что в настоящее время говорить о систематической дискриминации россиян со стороны властей Черногории пока не приходится.

    Напомним, в среду Черногория официально уведомила Москву о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.

    В четверг российское посольство сообщило об отсутствии необходимости оформлять визу для обладателей вида на жительство в республике.

    Посол России в Черногории Александр Лукашик назвал отмену санкций условием для возобновления прямого авиасообщения между странами.

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    22 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    «Новатэк» решил перенаправить предназначенный для Европы СПГ по всему миру

    Глава «Новатэка» Михельсон пообещал найти новые рынки сбыта СПГ вместо Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что производимый сжиженный природный газ будет перенаправлен из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт.

    «Новатэк» перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы на другие рынки после того, как в Евросоюзе начнет действовать запрет на его импорт из России, передает РИА «Новости».

    «По всему миру», – ответил Михельсон в кулуарах Веронского евразийского экономического форума на вопрос журналистов о том, куда компания направит свой СПГ после 2027 года.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского трубопроводного газа и СПГ. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать 25 апреля 2026 года, а ограничения по долгосрочным договорам вступят в силу 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа применяется с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    Также страны ЕС утвердили урезанный пакет ограничений против Москвы без газового эмбарго.

    Кроме того, Словакия подала жалобу в суд на запрет закупки российского топлива.

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    22 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    ЕК призвала страны Евросоюза согласовать новую помощь Украине до конца года

    Rapporteur: ЕК призвала ЕС согласовать помощь Украине до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия рассчитывает до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год, пишет Rapporteur со ссылкой на внутренний документ ЕК.

    «Следует начать работу по поиску решений для покрытия оставшегося дефицита финансирования на 2027 год с целью достижения политического соглашения до конца года», – цитирует документ РИА «Новости».

    В нем говорится, что Еврокомиссия также требует от Киева ускорить проведение реформ, связанных с предоставлением кредита ЕС на 90 млрд евро, согласованного в декабре прошлого года. Из этого кредита Киеву пока перечислено лишь 20 млрд евро из-за буксующих реформ.

    Кроме того, Брюссель призывает страны НАТО предоставить Украине 70 млрд евро двусторонней военной помощи в текущем году, сделав приоритетом поставки беспилотников. Конкретные предложения по покрытию финансовых потребностей Киева планируется обсудить на внеочередном саммите ЕС 26–27 ноября в Брюсселе. Еще одна встреча европейских лидеров запланирована на 17–18 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Великобритании увеличить финансовую поддержку Киева для покрытия дефицита бюджета на 70 млрд евро.

    Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что оказание помощи киевским властям провоцирует серьезные финансовые трудности для государств Европы.

    В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что совокупный объем финансовой поддержки Евросоюзом Украины с 2022 года может достичь 520 млрд евро к 2027 году.

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    22 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Киев заявил о подписании соглашения на 300 млн евро с Финляндией

    Зеленский: Украина и Финляндия подписали соглашения на 300 млн евро

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о подписании семи документов о сотрудничестве и помощи между Украиной и Финляндией на общую сумму 300 млн евро.

    По итогам встречи в Киеве с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо подписан новый пакет помощи, передает ТАСС. «Есть новый пакет поддержки для Украины от Финляндии, а кроме того, соглашения, которые расширяют наши возможности для сотрудничества. Подписано семь документов, общий объем сегодняшних договоренностей – 300 млн евро», – заявил Зеленский.

    В пакет помощи вошли локомотивы, энергетическое оборудование и средства для защиты объектов энергетики. Кроме того, Киев договорился об использовании большего количества спутниковых возможностей Финляндии совместно с компаниями Nokia и ICEYE.

    Ранее Зеленский заявил о выделении Германией нового пакета помощи объемом более 1,3 млрд евро.

    В прошлом месяце Хельсинки и Киев заключили двустороннее соглашение о совместном производстве современных беспилотных технологий.

    Летом Украина и Финляндия договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем для нужд украинской армии и Европы.

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