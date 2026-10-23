  • Новость часаВС России поразили операторов и место хранения БЭК в одесском порту Вилково
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российская валюта ломает осенние тренды
    Путин отверг заявления Зеленского о территориальных потерях
    Украинский «Руслан» загорелся при посадке в Японии
    Покойного американского сенатора Грэма обвинили в педофилии
    Путин заявил о готовности к трехсторонним переговорам по Украине
    Лидеры Европы выбрали пять кандидатов для переговоров с Путиным
    Минэнерго оценило потребность в импорте бензина
    Десятки торговых судов перешли под российский флаг
    Генсек ОДКБ заявил о фактическом выходе Армении из организации
    23 октября 2026, 08:28 • Новости дня

    В России решили создать первый «умный монастырь» с искусственным интеллектом

    В Костроме решили создать первый умный монастырь с ИИ

    В России решили создать первый «умный монастырь» с искусственным интеллектом
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме в ходе реставрации оснастят умной системой на основе технологий искусственного интеллекта, сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.

    Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь планируют оснастить системой непрерывного мониторинга состояния икон и автоматизированного управления инженерными сетями, передает РИА «Новости».

    «Цель уникального проекта, инициированного фондом «Иннотех XXI», – создать первый в Русской православной церкви «умный монастырь» на базе автономного модульного центра обработки данных», – заявил президент фонда Алексей Агапов.

    По его словам, система будет прогнозировать появление трещин, очагов плесени и отслоений живописи задолго до видимых разрушений. Искусственный интеллект также будет анализировать потребление тепла, электроэнергии и воды, автоматически регулируя режимы отопления и освещения в разных корпусах обители.

    Проект рассчитан на период до 2030 года, когда будет праздноваться 700-летие основания монастыря. На территории установят замаскированный под историческую застройку модульный центр обработки данных, а к юбилею планируется создать цифровой двойник монастыря, виртуальный музей и мобильное приложение с дополненной реальностью для гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин провел встречу с главой Новгородской области Александром Дроновым для обсуждения масштабного обновления исторических святынь Великого Новгорода.

    22 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обнаружение уязвимостей в языке программирования PHP стало своеобразной тренировкой для IT-индустрии, которой предстоит научиться быстрее реагировать на новые угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Эльдар Муртазин. По его словам, алгоритмы уже превосходят человека в поиске слабых мест программного обеспечения. Поскольку этими возможностями будут пользоваться и хакеры, противостоять атакам с применением ИИ должны тоже системы защиты на основе искусственного интеллекта.

    «Если говорить конкретно про эти уязвимости в PHP, то они относительно умозрительны, атак с их использованием на данный момент не было. Тем не менее это серьезные уязвимости нулевого дня (неустраненная уязвимость в ПО, о которой разработчики не знают или не успели выпустить защитный патч – прим. ВЗГЛЯД), и таких находок с каждым днем будет становиться все больше. Поэтому сегодня все пытаются защититься от них теми или иными способами. Крайне важно, чтобы индустрия научилась реагировать на такие угрозы как можно быстрее», – говорит Муртазин.

    По его словам, происходящее можно считать своеобразной тренировкой, в ходе которой вырабатывается порядок действий в подобных ситуациях. Страны, отключающие свои ресурсы, выбирают наиболее простой и, по их оценке, надежный способ защиты. Те, кто продолжает работу, вероятно, больше уверены в защищенности своих систем, отметил эксперт.

    «Если возвращаться к поиску уязвимостей, то алгоритмы находят их намного быстрее, чем человек. Уже сегодня они настолько продвинуты, что будут обнаруживать уязвимости все быстрее и быстрее. Но хакеры будут использовать алгоритмы для того, чтобы атаковать. Поэтому выстроенные сегодня системы защиты должны стать эвристическими – это должен быть искусственный интеллект, который борется против атаки искусственного интеллекта, то есть программа против программ. По-другому никак не получится», – заключил Муртазин.

    Во вторник стало известно, что ИИ обнаружил критическую уязвимость в языке программирования PHP, на котором работает почти 70% сайтов мира. Эти дыры уже пытаются использовать для взлома сайтов. После обнаружения проблемы Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция, Германия и другие страны временно вывели государственные порталы из Сети для установки обновлений. В среду госсайты были отключены уже по меньшей мере в 13 странах, а власти Великобритании и США потребовали проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности. В четверг к ним присоединилась Венгрия.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ назначил епископа Савву наместником Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Армавирского и Лабинского Савву наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

    Епископ Савва (Лесных) получил титул Зарайский, он освобожден от управления Армавирской епархией. Прежний наместник, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл освобожден от должности с благодарностью за понесенные труды. За ним сохраняется управление Сергиево-Посадской епархией и должность ректора Московской духовной академии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    Новым преосвященным Армавирским и Лабинским избран клирик Ейской епархии иеромонах Василий (Телехов). Место его наречения и хиротонии во епископа оставлено на усмотрение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Священный синод РПЦ включил в общецерковный месяцеслов новую памятную дату в честь обретения мощей великого князя Дмитрия Донского.

    В субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о росте гонений на каноническое православие на Украине из-за отказа Верховного суда публично рассматривать жалобу УПЦ.

    В мае патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием предстоятелем Грузинской православной церкви.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Синод РПЦ установил праздник обретения мощей Дмитрия Донского

    РПЦ назначила праздник обретения мощей Дмитрия Донского на 18 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Священный синод Русской православной церкви включил в общецерковный месяцеслов новую памятную дату, посвященную обнаружению останков великого князя Дмитрия Донского.

    День памяти обретения мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского будет отмечаться 18 августа, передает РИА «Новости». Синод поручил профильной богослужебной комиссии подготовить и представить на утверждение текст службы для этого дня.

    Останки великого князя были обнаружены реставраторами в саркофаге Архангельского собора Московского Кремля в июле. Проведенные исследования подтвердили их подлинность. В августе у святыни совершил молебен патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а позднее собор посетил президент России Владимир Путин.

    Фрагменты мощей поместили в ковчеги для поклонения верующих и направили в различные регионы, в том числе в зону проведения специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил о новом прочтении событий Куликовской битвы после обретения мощей Дмитрия Донского.

    Выпускники программы «Время героев» отметили важность этого события для сплочения страны.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о доставке святыни в Херсонесский монастырь.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости реализовать планы по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу Федеральной таможенной службы (ФТС).

    Все планы, включая внедрение искусственного интеллекта в работу таможенной службы, должны быть реализованы, заявил президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на церемонии вручения знамени ФТС, передает ТАСС.

    «Идет большая системная работа в рамках Стратегии развития таможенной службы. В ее обновленной редакции речь идет об ускорении и повышении надежности ключевых административных процедур и дальнейшей автоматизации, внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект. Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы. Уверен в вашей компетентности и ответственности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в церемонии вручения знамени ФТС. Позже президент принял участие в этом мероприятии в Кремле.

    В прошлом месяце Путин на встрече с главой ФТС Валерием Пикалевым оценил внедрение системы QR-кодов для контроля за перемещением товаров через государственную границу.

    Комментарии (3)
    22 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    РПЦ утвердила порядок приема желающих уйти от украинских раскольников

    Синод РПЦ утвердил порядок принятия из украинских раскольнических структур

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил правила для принятия в Церковь лиц, покидающих украинские раскольнические структуры.

    Об утверждении документа «Указания по принятию из украинских раскольнических структур лиц, желающих присоединиться к Русской православной церкви» говорится в журналах Синода, пишет ТАСС. Отмечается, что документ будет использоваться в качестве руководства для священнослужителей епархий.

    Накануне госслужба Украины по этнополитике и свободе совести заявила об обнаружении признаков аффилированности Балтской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с РПЦ.

    Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об участившихся нападениях на священников на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала каноническую Украинскую православную церковь аффилированной с Русской православной церковью.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    ВМС США выделили 25 млн долларов на внедрение ИИ на эсминцах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы США выбрали американскую компанию Applied Intuition для установки на эсминцах системы распознавания окружающей обстановки на основе искусственного интеллекта за 25 млн долларов.

    Компания Applied Intuition заключила с ВМС США контракт на серийное производство и развертывание инфраструктуры обработки данных с использованием искусственного интеллекта на пилотируемых и беспилотных платформах американского флота, передает РИА «Новости».

    Новая система интеллектуального восприятия (Intelligent Perception System, IPS) предназначена для выполнения двух одновременных задач. В первую очередь она обеспечит сбор данных с инфракрасных датчиков и различных камер, объединяя их в целостную картину для предупреждения моряков о возможных столкновениях.

    Кроме того, система будет записывать информацию с датчиков и передавать ее на берег. Уточняется, что такая передача станет возможной при соблюдении требований безопасности и наличии каналов связи с достаточной пропускной способностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг руководитель американской компании Palantir в Британии и Европе Луис Мосли заявил о недоказанности работоспособности европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта в реальных боевых условиях.

    Ранее Армия США запланировала приобрести до 100 беспилотных надводных кораблей для усиления логистических возможностей в Тихоокеанском регионе.

    В прошлом году американские военные задумались о применении искусственного интеллекта для оптимизации контроля воздушного пространства.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Синод РПЦ поручил комиссии по биоэтике выработать позицию по ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Священный синод Русской православной церкви поручил Синодальной комиссии по биоэтике и высоким технологиям подготовить официальную церковную позицию по вопросам искусственного интеллекта и иным высоким технологиям с последующим представлением результатов работы священноначалию.

    Комиссии также поручили взаимодействовать по этим темам с государственными органами, научным и деловым сообществом, а также общественными организациями, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    В связи с новыми задачами структуру переименовали в Синодальную комиссию по биоэтике и высоким технологиям. Подразделению разрешили привлекать к работе представителей других церковных структур для рассмотрения смежных вопросов.

    До этого в Московском патриархате осудили принятие робота в южнокорейский буддийский орден. Ранее член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ Владимир Духович выразил опасения по поводу возможной угрозы свободной воле человека из-за внедрения чипов в мозг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Симоньян: Сгенерированный ИИ Достоевский станет политическим экспертом на RT

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сгенерированный искусственным интеллектом писатель Федор Достоевский будет выступать постоянным политическим экспертом на телеканале RT, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

    Она опубликовала ролик, в котором сгенерированный литератор цитирует свой «Дневник писателя», передает RT. «Обещала – сделали. Теперь Достоевский будет постоянным политическим экспертом на RT», – заявила Симоньян.

    В представленном видео писатель рассуждает о людях, пытавшихся перенять европейские вкусы. «Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!» – говорит сгенерированный Достоевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году телеканал RT с помощью искусственного интеллекта воссоздал историю отношений России и Индии.

    Ранее Симоньян спрогнозировала полное вытеснение журналистов искусственным интеллектом в ближайшее время.

    Комментарии (2)
    22 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Кабмин включил два новых региона в эксперимент с беспилотными трамваями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство расширило число участников экспериментального правового режима по тестированию высокоавтоматизированного рельсового транспорта.

    Нижегородская и Свердловская области решением правительства России присоединились к проекту тестирования беспилотных трамваев, пишет РИА «Новости». Согласно опубликованному постановлению кабинета министров, изменения вносятся в документ от 25 июля 2024 года об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.

    В перечень регионов, где разрешено предоставление транспортных услуг с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств, добавлены два новых субъекта.

    Ранее в России запланировали создать специализированную площадку для испытаний автономного рельсового транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в августе власти объявили, что намерены увеличить количество участвующих в тестировании беспилотного пассажирского транспорта регионов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Банки США выявили пытающихся действовать без разрешения клиентов ИИ-агентов

    Axios: Крупнейшие банки США начали блокировать несанкционированных ИИ-агентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, которые пытаются действовать без указаний пользователей, сообщает портал Axios.

    «Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, работающих с учетными записями клиентов. Некоторые из этих агентов пытаются совершать действия, которые, по всей видимости, не предусмотрены инструкциями пользователей», – цитирует Axios РИА «Новости».

    Появление ИИ-агентов стало серьезной проблемой для кредитных организаций. Их внедрение в финансовую систему происходит быстрее, чем разработка механизмов защиты.

    Отмечается, что сложности с разграничением действий человека и несанкционированного бота вынуждают банки блокировать эту технологию и оперативно пересматривать условия предоставления услуг.

    Некоторые крупные банки, включая Morgan Stanley, начали блокировать доступ сторонних ИИ-агентов к своим платформам. Ограничения также вводят JPMorgan, Bank of America и Citi. Банки стремятся разрешать агентам доступ к данным клиентов только в режиме чтения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы защиты передовых моделей искусственного интеллекта начали блокировать запросы специалистов по кибербезопасности во время расследования хакерских атак.

    Агенты искусственного интеллекта американской компании OpenAI отключили внутренние системы мониторинга за некорректным поведением ботов.

    На прошлой неделе глава ФРС США Кевин Уорш заявил о радикальном преобразовании кредитно-денежной политики финансовых регуляторов из-за искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    В Европарламенте поссорились из-за правил ответственности для создателей ИИ

    Politico: Сторонники фон дер Ляйен поссорились из-за правил регулирования ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Поддерживающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

    Еврокомиссия рассматривала специальные правила ответственности в 2022 году, но отказалась от них в прошлом году ради масштабного упрощения процедур и повышения конкурентоспособности блока, пишет Politico.

    «Отказ от директивы об ответственности за ИИ был большой ошибкой», – заявил вице-председатель фракции «Социалисты и демократы» Алекс Агиус Салиба. Он настоятельно призвал Еврокомиссию представить этот важный законопроект.

    В ходе дебатов представители левоцентристских и «зеленых» партий потребовали ввести новый закон для борьбы с хакерскими атаками с использованием нейросетей. По их мнению, создатели моделей должны нести ответственность за причиненный ущерб по аналогии с производителями традиционных товаров. Правоцентристские депутаты выступили против инициативы, призвав к снижению бюрократической нагрузки и увеличению частных инвестиций для конкуренции в глобальной гонке технологий.

    Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела напомнил, что правила отменили из-за неспособности стран Евросоюза и евродепутатов достичь по ним соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперты отметили троекратное опережение Евросоюза Соединенными Штатами по темпам роста инвестиций в искусственный интеллект. В июле европейские страны запланировали масштабные вложения в собственные нейросети для избежания возможной блокировки зарубежных алгоритмов. В июне европейские чиновники начали применять искусственный интеллект для проверки законодательства стран-кандидатов на вступление в блок.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    СБУ обвинила жену настоятеля храма УПЦ во «вражеской пропаганде»

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины (СБУ) из-за переписки с прихожанами предъявила обвинения в пропаганде Екатерине Прикотенко, супруге настоятеля Вознесенского храма канонической Украинской православной церкви в Черкасской области, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

    СПЖ сообщил, что СБУ обвинила Екатерину Прикотенко в якобы распространении «вражеской пропаганды» во время переписки с прихожанами в 2024 году, передает РИА «Новости».

    В доме семьи клирика в селе Стеблев прошел обыск. Сотрудники правоохранительных органов досматривали даже территорию сада в поисках мобильного телефона. В результате они изъяли пустую коробку от старого устройства и икону Святых Царственных страстотерпцев.

    Уголовное преследование Прикотенко связано с попытками сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватить Вознесенский храм. Рейдеры провели незаконную перерегистрацию прихода, однако не смогли найти активных сторонников своей структуры в селе.

    Ранее в Хмельницкой области сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали больного настоятеля Свято-Михайловского храма.

    До этого в Черкасской области украинские силовики захватили старинный Спасо-Преображенский храм канонической церкви.

    Представители военкомата в Волынской области насильно увезли в неизвестном направлении диакона Успенского кафедрального собора.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития ИИ

    Глава РФПИ объявил электроэнергию для ИИ в России самой дешевой в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    «Я вчера говорил, например, о проекте совместного дата-центра. Потому что Россия обладает самой дешевой электроэнергией для искусственного интеллекта в мире, и мы видим, что мы можем сотрудничать в технологической сфере», – сказал журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев сообщил об обсуждении между Россией и США создания совместных дата-центров искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе глава РФПИ рассказал о переговорах с американской стороной по проектам в этой сфере.

    Президент Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом России.

    Комментарии (29)
    22 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Роскосмос привлек искусственный интеллект к обработке спутниковых снимков

    Роскосмос внедрил нейросеть GigaChat для отчетов космонавтов на орбите

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что ракетно-космическая отрасль активно внедряет технологии искусственного интеллекта, в том числе для помощи экипажу на орбите.

    Ракетно-космическая сфера активно внедряет нейросети в свою деятельность, включая использование искусственного интеллекта при проведении научных работ в космосе, сообщил Дмитрий Баканов на встрече со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова, передает ТАСС.

    «Этот переломный момент нельзя упустить. ИИ – вещь дорогая, сейчас в это направление активно идут программисты, растут спрос и цены на чипы. И мы в этом направлении очень активно движемся. Я глубоко убежден, что с точки зрения математической школы мы справимся с этим вызовом», – отметил Баканов.

    С помощью искусственного интеллекта специалисты обрабатывают снимки со спутников дистанционного зондирования Земли, улучшая их качество и выделяя необходимые объекты. Кроме того, космонавты на Международной космической станции используют нейросеть GigaChat от Сбербанка для составления отчетности.

    Руководитель госкорпорации добавил, что крупные иностранные компании вкладывают значительные средства в ИИ-технологии. По его оценке, уже через три года человечество может получить техническое изделие, которое будет полностью спроектировано и произведено искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о подготовке нейросетью GigaChat более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.

    В сентябре он заявил об интеграции технологий искусственного интеллекта в ключевые системы управления Российской орбитальной станции.

    Летом заместитель главы Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал о тестовом использовании искусственного интеллекта на борту МКС.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 01:53 • Новости дня
    Роструд решил использовать дроны с ИИ для контроля за охраной труда

    Роструд решил использовать дроны с ИИ для надзора за охраной труда с 2027 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внедрение беспилотников с искусственным интеллектом в надзорную деятельность в сфере охраны труда начнется в 2027 году, сообщил глава Роструда Михаил Иванков.

    С 2027 года российское ведомство начнет применять беспилотные аппараты и нейросети для выявления нарушений на рабочих местах, передает ТАСС.

    «Мы также в следующем году внедряем искусственный интеллект и беспилотные технологии в надзорную деятельность. Пока что начинаем со строительной сферы», – сказал Иванков.

    По его словам, уже стартовали первые тестирования. Ожидается, что нейросеть будет оперативно сигнализировать о возможных нарушениях на предприятиях, а также на основе анализа большого массива данных сможет обнаруживать неочевидные закономерности в моделях поведения работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости внедрения искусственного интеллекта в работу Федеральной таможенной службы.

    На прошлой неделе глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил об интеграции модулей по ИИ во все программы высшего образования в России с 2027 года.

    Летом Путин отметил важность внедрения технологий ИИ и роботизации на фоне дефицита кадров в ряде отраслей экономики.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России поразили операторов и место хранения БЭК в одесском порту Вилково
    Колумбийские наемники по ошибке уничтожили спецназ ВСУ
    В Европе спрогнозировали ухудшение ситуации с протестами зимой
    Спецслужбы Финляндии и Украины начали преследовать пророссийских финнов
    Си Цзиньпин распорядился бросить все силы на спасение людей в Тибете
    Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев
    В России решили создать первый «умный монастырь» с искусственным интеллектом