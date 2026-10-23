Япония сформировала группу «белых хакеров» для борьбы с кибертерроризмом

Японские власти решили создать команду «белых хакеров» для защиты бизнеса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группа высококвалифицированных компьютерных инженеров будет на добровольной основе предлагать частным предприятиям пройти тесты на взлом серверов и давать практические рекомендации по кибербезопасности, передает ТАСС.

«Мы решили действовать быстро в условиях, когда выявленные критические уязвимости в языке программирования PHP угрожают серьезными последствиями, поскольку он используется в очень многих интернет-сайтах», – заявил Акадзава.

По его словам, около тысячи отраслевых объединений частного бизнеса уже получили от правительства предупреждения об угрозе незаконного проникновения в их системы. Накануне ряд правительственных и коммерческих ресурсов в Японии, включая сайты Минфина и Минздрава, был временно отключен из-за уязвимости в PHP.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительства ряда стран временно отключили государственные сайты после раскрытия критической уязвимости в языке программирования PHP.

В частности, член палаты лордов Элизабет Ллойд сообщила о приостановке работы десятков государственных сервисов Британии.

Министр науки и технологий Венгрии Золтан Танач также заявил о закрытии некоторых правительственных порталов.