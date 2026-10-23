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    23 октября 2026, 07:46 • Новости дня

    Число пострадавших при землетрясении в Тибете возросло до 65 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7 в Тибетском автономном районе КНР увеличилось до 65 человек, сообщило китайское телевидение.

    Около 12,5 тыс. человек эвакуированы в безопасные места, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Отмечается, что из 65 пострадавших в уезде Бацин 11 человек получили серьезные травмы, 54 – легкие.

    Ранее сообщалось о 16 погибших и 54 пострадавших, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения в Тибетском автономном районе. В результате подземных толчков пострадали 46 человек. В четверг в Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,1.

    23 октября 2026, 04:40 • Новости дня
    Число пострадавших при землетрясении в Тибете выросло до 46

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате землетрясения магнитудой 7 в Тибетском автономном районе КНР пострадали 46 человек, 16 человек погибли.

    Число пострадавших в результате землетрясения в Тибете выросло до 46, из них 11 получили серьезные травмы, 35 – легкие, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Землетрясение магнитудой 7 произошло в уезде Бацин. В результате обрушились или получили повреждения почти 340 домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о подземных толчках в Тибетском автономном районе Китая.

    В прошлом месяце землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на границе Китая и Непала.

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    22 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Мишустин перечислил приоритеты сотрудничества России и Китая

    Мишустин назвал расширение торговли приоритетом сотрудничества России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетами сотрудничества России и Китая являются расширение взаимной торговли, взаимодействие в энергетике, развитие электронной коммерции и платформенной экономики, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

    «В приоритете – расширение взаимной торговли, продвижение сотрудничества в сфере электронной коммерции, платформенной экономики, энергетики, транспортной взаимосвязанности, без сомнения, это укрепление наших гуманитарных связей в области науки, инноваций, технологий и в ряде других секторов», – сказал Мишустин, подводя итоги переговоров с китайской стороной. Его слова передает РИА «Новости».

    В среду председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели в Петербурге 31-ю регулярную встречу глав правительств двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мишустин призвал активнее модернизировать пункты пропуска на российско-китайской границе.

    На переговорах в Петербурге Ли Цян заявил о динамичном развитии двусторонних отношений вопреки мировой нестабильности.

    По итогам встречи главы правительств подписали совместное коммюнике.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Ямпольская перечислила китайские произведения для учебников литературы

    Ямпольская: В учебники по литературе войдет «Маленькое путешествие» Лу Синя

    Ямпольская перечислила китайские произведения для учебников литературы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В единые учебники по литературе для 7-х классов войдет рассказ «Маленькое путешествие» китайского писателя Лу Синя, сообщила советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

    «В свою очередь, подробная биография Лу Синя, основателя китайской литературы, и его рассказ «Маленькое путешествие» рассматриваются в седьмом классе», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».

    По ее словам, в учебниках для 10–11-х классов рассказ Лу Синя будет представлен наряду с произведениями Томаса Манна и Эрнеста Хемингуэя. Также в программе для основной школы появятся произведения Омара Хайяма и Пабло Неруды.

    Ямпольская отметила, что в начальной школе уже изучают зарубежные легенды и сказки, в том числе китайские. Она подчеркнула важность знакомства детей с богатым литературным наследием Китая, Индии и Древней Персии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минпросвещения сообщило о планах включить новеллу Лу Синя в программу для седьмого класса.

    В среду китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов назвал газете ВЗГЛЯД книги, которые откроют российским школьникам Китай.

    В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова предложила расширить списки изучаемых в школах России и Китая произведений.

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    22 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибетском автономном районе

    EMSC: Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в Тибетском автономном районе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки зафиксировали в 14:33 по местному времени (17:33 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр землетрясения находился в 201 км к северо-востоку от городского округа Нагчу на глубине 35 км.

    Данные о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Китайский сейсмологический центр сообщил о повторном землетрясении на юго-западе КНР.

    В июне в результате подземных толчков в китайской провинции Сычуань пострадали 13 человек.

    В мае после землетрясения в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР эвакуировали свыше 7 тыс. человек.

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    22 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Группировку МЧС на месте паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    МЧС: Группировку для ликвидации паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство по чрезвычайным ситуациям усилило до 300 специалистов и 50 единиц техники отряд спасателей, занимающийся устранением последствий сильных паводков в Большой Ялте.

    Межведомственный штаб продолжает работу на месте происшествия и координирует ликвидацию последствий стихии на юге Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

    «В Крыму увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий стихии. Триста человек и более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий паводков в Большой Ялте», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Алупке вышедшая из берегов река Хара-Баир угрожала западным воротам Воронцовского дворца, однако спасатели успели возвести временную дамбу и отвести мощный поток воды. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок Севастопольского шоссе в районе населенного пункта.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Кореиз, где сошедшая с гор вода затопила несколько улиц. В населенном пункте объявили природную чрезвычайную ситуацию местного уровня реагирования. При этом сами осадки в регионе прекратились еще в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В Главном управлении МЧС по Крыму сообщили о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

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    22 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Власти Тайваня объявили о закрытии школ в пятницу из-за тайфуна «Чампи»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Тайване объявили о закрытии в пятницу школ и офисов на всей территории острова, а также приостановке работы фондовой биржи в связи с приближением тайфуна «Чампи».

    По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, тайфун будет находиться ближе всего к острову на протяжении всего дня 23 октября, сообщает РИА «Новости». «Всем регионам следует быть в состоянии готовности и принять меры предосторожности против сильного ветра и проливных дождей», – говорится в сообщении управления.

    Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в прибрежных районах.

    Как следует из информации на сайте Исполнительного юаня, занятия в школах и работа госучреждений приостановятся почти во всех городах и округах, за исключением уезда Тайдун на юго-востоке. Также на сайте Тайваньской фондовой биржи сообщается о ее закрытии.

    В четверг из-за надвигающегося тайфуна на Тайване уже отменили более 120 авиарейсов и остановили 33 паромных рейса на восьми маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Токио из-за тайфуна «Дуцзюань» отменили сотни авиарейсов.

    Летом местные СМИ сообщили о 135 пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» на Тайване.

    В прошлом году Центральное информационное агентство Тайваня передало информацию об эвакуации почти 5 тыс. жителей уезда Хуалянь из-за супертайфуна «Фунг-Вонг».

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    22 октября 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков: Путин и Ли Цян не обсуждали проект газопровода «Сила Байкала»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече в Петербурге затронули вопросы широкомасштабного взаимодействия в энергетической сфере, однако не обсуждали проект нового газопровода.

    Песков отметил, что вопросы реализации проекта экспортной магистрали с месторождений Западной Сибири в Китай на прошедших двусторонних переговорах не поднимались, передает РИА «Новости».

    «Нет, не обсуждалось», – заявил он.

    При этом, по его словам, стороны затронули тему масштабного сотрудничества в энергетике. Представитель Кремля отметил, что это направление имеет нераскрытые горизонты, поэтому Москва и Пекин продолжат работу для более полного использования имеющегося потенциала.

    Газопровод «Сила Байкала», ранее носивший название «Сила Сибири 2», предназначен для поставок российского энергоносителя через территорию Монголии. Ожидается, что профильный контракт будет заключен на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве трубы мощностью 50 млрд кубометров в год стороны подписали в сентябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-премьер Александр Новак объяснил переименование экспортного газопровода в «Силу Байкала».

    Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о готовности усилить энергетическое сотрудничество с Пекином.

    Премьер Госсовета КНР назвал двусторонние отношения образцом для других стран.

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    22 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Песков заявил о широких горизонтах энергосотрудничества России и Китая

    Песков: Энергосотрудничество России и Китая имеет нераскрытые горизонты

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере является широкомасштабным и обладает еще не раскрытыми горизонтами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Взаимодействие Москвы и Пекина в энергетической сфере является масштабным и обладает серьезным запасом для дальнейшего развития, передает ТАСС.

    «Это сотрудничество поистине широкомасштабное. Оно имеет еще не раскрытые горизонты. И обе стороны будут продолжать работу для того, чтобы более полно раскрывать имеющиеся потенциалы», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России усилить энергетическое сотрудничество с Китаем.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке двусторонних переговоров главы российского государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС.

    В прошлом месяце Путин назвал энергетику одной из самых значимых сфер экономической кооперации Москвы и Пекина.

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    23 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Си Цзиньпин распорядился бросить все силы на спасение людей в Тибете

    Си Цзиньпин призвал спасать людей в Тибете после землетрясения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы после разрушительного землетрясения в Тибетском автономном районе.

    Жертвами землетрясения в Тибетском автономном районе КНР стали 16 человек, еще более 50 пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Необходимо всеми силами проводить поисково-спасательные работы, приложить все усилия для оказания медицинской помощи пострадавшим, максимально сократить число человеческих жертв», – заявил Си Цзиньпин.

    Китайский лидер также поручил незамедлительно направить в район бедствия материалы для аварийно-спасательных работ, обеспечить надлежащее размещение граждан и восстановить поврежденную инфраструктуру.

    Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано вечером в четверг, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра КНР, эпицентр толчков находился на глубине 10 км в уезде Бачен городского округа Нагчу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в результате землетрясения магнитудой 7 в Тибетском автономном районе КНР пострадали 46 человек.

    Жертвами подземных толчков стали 16 жителей региона.

    В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Тибетском автономном районе землетрясение магнитудой 7,1.

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    22 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    Китай возглавил создание мировых стандартов интерфейсов «мозг – компьютер»

    SCMP: Китай начал формировать мировые стандарты интерфейса «мозг – компьютер»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай взял на себя руководство процессом стандартизации технологий интерфейса «мозг – компьютер» (BCI), возглавив секретариат подкомитета при Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC).

    Китай сделал важный шаг в стандартизации технологий BCI, став председателем подкомитета ISO/IEC JTC 1/SC 43, пишет South China Morning Post.

    Подкомитет под руководством Юй Юньтао из Китайского института стандартизации электроники занимается разработкой глобальных стандартов взаимодействия мозга и компьютера. Уже опубликованы стандарты словаря BCI, формата данных для неинвазивного сбора информации о мозге, эталонной архитектуры и вариантов использования.

    Пекин включил применение этих технологий в список национальных приоритетов развития. Эксперты отмечают, что китайское правительство делает ставку на эту отрасль, считая ее потенциально такой же значимой, как сектор электромобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов США исключил передачу Китаю технологий ИИ.

    Также Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

    Кроме того, китайские ученые создали робота для вживления имплантов в мозг.

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    22 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Китай призвал соблюдать права всех государств на деятельность в Арктике

    МИД КНР: Права всех стран на ведение деятельности в Арктике нужно уважать

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Необходимо соблюдать права и свободы всех стран на ведение деятельности в Арктическом регионе, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о необходимости помешать «господству» России и Китая в Арктике.

    «Арктика затрагивает общие интересы международного сообщества, следует в полной мере уважать права и свободы всех стран на осуществление деятельности в Арктике в соответствии с законом», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».

    Представитель МИД КНР также подчеркнула, что деятельность Пекина в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию и полностью соответствует нормам международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России обвинило Брюссель в неоколониальном подходе к региону.

     Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике.

    В понедельник Кая Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за контроль над Северным морским путем.

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    22 октября 2026, 09:50 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР

    ЦТАК: Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ответной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил о готовности Китая расширять и развивать сотрудничество с корейской стороной.

    Председатель КНР Си Цзиньпин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну ответную телеграмму, в которой заявил о стремлении Пекина расширять всестороннее сотрудничество с Пхеньяном, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Китайская сторона готова вместе с корейской стороной прославлять традиционную китайско-корейскую дружбу, укреплять политическое взаимное доверие, расширять и развивать деловое сотрудничество и проводить тесное стратегическое взаимопонимание и координацию, чтобы улучшить благосостояние народов двух стран и внести активный вклад в обеспечение мира и развития в регионе и на планете», – подчеркнул Си Цзиньпин.

    Китайский руководитель отметил неизменность двусторонних отношений, в рамках которых дружба поддерживается из поколения в поколение. Он пожелал здоровья северокорейскому коллеге и выразил радость в связи с успехами КНДР в открытии нового периода всестороннего развития социализма.

    Послание стало ответом на поздравление, которое Ким Чен Ын направил в Пекин 1 октября по случаю 77-й годовщины со дня основания КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай открыл крупнейший трансграничный мост в КНДР.

    Во вторник Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды.

    В прошлом месяце лидер КНДР проинспектировал главные военные заводы страны.

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    23 октября 2026, 07:02 • Новости дня
    Ученые оценили смертность от жары в Европе летом в 50 тыс. человек

    Институт Грэнтэма: Жара в Европе летом унесла жизни более 50 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Из-за экстремальной жары летом 2026 года в странах Европы погибли более 50 тыс. человек, следует из исследования Института Грэнтэма при Имперском колледже Лондона.

    «Мы насчитали 50 391 избыточную смерть, связанную с жарой, в 854 городах в течение лета», – цитирует исследование РИА «Новости».

    Избыточная смертность отражает разницу между фактическим числом смертей и ожидаемым. Ученые отмечают, что в этих городах проживает около 173 млн человек. Наивысшая смертность зафиксирована среди людей старше 85 лет. Сильнее всего жара коснулась Мальты, Италии, Венгрии и Хорватии.

    По оценкам экспертов, 65% этих смертей, вероятно, были вызваны антропогенным изменением климата. Около трети всех избыточных смертей пришлось на период с 17 июня по 1 июля, когда температура в среднем по Европе превышала норму на 5,3 градуса.

    Для сравнения, в 2025 году число избыточных смертей от жары было почти вдвое меньше – 24,5 тыс. Авторы исследования делают вывод, что лето 2026 года, скорее всего, стало самым опасным в связи с жарой летом за всю историю Европы.

    В сентябре исследование страховой группы Allianz показало сокращение объема европейской экономики на 113 млрд евро в текущем году из-за падения производительности труда на фоне экстремально высоких летних температур.

    Европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля и резкого роста цен на продовольствие после потери почти 7 млн тонн урожая из-за аномальной летней жары. В августе четыре охватившие Европу аномальные волны жары привели к массовому росту смертности.

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    23 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Сейсмологи назвали высоким уровень сейсмичности на Камчатке

    В РАН зафиксировали высокий уровень сейсмической активности на Камчатке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Показатель сейсмологической активности на Камчатском участке зоны субдукции достиг высоких значений по шкале СОУС'09, сообщили в Камчатском филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

    По итогам прошлой недели эксперты охарактеризовали показатель сейсмичности в регионе как фоновый повышенный, передает РИА «Новости» со ссылкой на службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу Камчатский филиал Геофизической службы РАН повысил оценку магнитуды произошедшего на полуострове землетрясения до 6,9. Национальное метеорологическое управление Японии аннулировало экстренное предупреждение о землетрясении магнитудой более 9,9. Жители Северо-Курильска Сахалинской области ощутили зафиксированное у берегов Камчатки землетрясение силой до четырех баллов.

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    23 октября 2026, 07:00 • Новости дня
    Власти австралийского штата закрыли школы из-за мощного наводнения

    Власти Австралии закрыли восемь школ в окрестностях Брисбена из-за наводнения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Департамент образования австралийского штата Квинсленд принял решение закрыть учебные заведения к северу от Брисбена на фоне масштабных наводнений, спровоцированных ливнями.

    В пятницу из-за неблагоприятных погодных условий временно прекратили работу восемь школ к северу от столицы региона, в том числе четыре в городе Кабулчер, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент образования штата.

    «При принятии решения об открытии или закрытии школ учитываются текущие и прогнозируемые погодные условия, уровень воды в реках и ручьях, а также состояние дорог и подъездных путей», – указали там.

    До этого мощные осадки привели к внезапным подтоплениям на юго-востоке штата. В отдельных районах за три часа выпало более 160 миллиметров дождя, что вызвало затопление жилых домов и перекрытие десятков автодорог. В настоящее время устанавливается размер ущерба от стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в австралийском штате Квинсленд из-за сильных ливней начались наводнения. Летом мощные муссонные ливни в индийском штате Ассам привели к масштабным затоплениям. В прошлом году несколько городов на востоке Австралии покрылись толстым слоем снега.

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