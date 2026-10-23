Число пострадавших при землетрясении в Тибете возросло до 65 человек

Число пострадавших при землетрясении в Тибете выросло до 46

Tекст: Елизавета Шишкова

Число пострадавших в результате землетрясения в Тибете выросло до 46, из них 11 получили серьезные травмы, 35 – легкие, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в уезде Бацин. В результате обрушились или получили повреждения почти 340 домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о подземных толчках в Тибетском автономном районе Китая.

В прошлом месяце землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на границе Китая и Непала.